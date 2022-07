Pojišťovny: Češi hojně cestují do zahraničí. Jak covid změnil cestovní pojištění?

Po covidové pauze lidé začali opět cestovat ve velkém, a to jak do zahraničí, tak po České republice. Tomu se musely přizpůsobit i pojišťovny v rámci cestovního pojištění.

Jaké jsou trendy v cestovním pojištění?

Podle Marie Petrovové, Senior Expert Komunikace z Allianz pojišťovny, roste počet lidí, kteří si své cesty zařizují sami bez pomoci cestovních kanceláří, a to včetně cestovního pojištění. Trendem je podle ní také sjednávání cestovního pojištění online.

Souhlasí s ní i Eva Svobodová zodpovědná za komunikaci v UNIQA, která říká, že lidé si čím dál více organizují své cesty sami, nekupují si dovolené „na klíč“ od cestovek a současně vyhledávají čím dále vzdálenější a exotičtější cílové destinace nebo se vydávají na adrenalinové treky a poutě do opuštěných lokalit. Přibývá také různých druhů sportovních dovolených (např. mořské kajaky nebo via ferrata jsou fenoménem posledních let), případně roste náročnost sportovních dovolených (rafty, jachting, extrémní přechody apod.), vyjmenovává.

V Generali České pojišťovně pro letošní letní sezónu obecně evidují vyšší zájem o zahraniční letní dovolené oproti předchozím dvěma letem. Zájemci o pojištění více řeší pojištění storna cesty, zajímají se o jeho nulovou spoluúčast a jsou ochotni si za pojištění připlatit. Zároveň se zajímají o pojištění preventivní karantény, doplňuje Jan Marek, tiskový mluvčí této pojišťovny.

Také Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, uvádí, že klienti více než dříve poptávají pojištění stornopoplatků a obecně vyšší limity plnění. Za trendy může být považována nabídka cykloasistence, řešení problémů spojených s leteckou dopravou, dodává. Novým trendem je též pojištění pro cesty po České republice, tedy úrazové pojištění včetně pojištění STORNO. Cestují-li klienti do zahraničí vlastním vozem, pak často vyhledávají pojištění asistenčních služeb Holiday, přidává Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

Covid změnil chování klientů i nabídku pojišťoven

V pojišťovnách pozorují vyšší zájem o cestovní pojištění, sjednávání vyšších limitů plnění a zájem o komplexní rozsah pojištění. Nabídka cestovního pojištění se přizpůsobila poptávce a rizika spojená s covidem se stala standardní součástí pojištění nebo přímo novým produktem.

Například pojišťovna Direct nabízí připojištění covid, které pomůže v případě nákazy v zahraničí i v případě karantény a platí pro země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velkou Británii. Připojištění při onemocnění covidem v zahraničí zaplatí případné léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, převoz nebo repatriaci do limitu 3 miliony korun. Při nařízené karanténě pojišťovna zaplatí náklady na pobyt v hotelu nebo podobném zařízení do limitu 3 000 korun na den po dobu maximálně 14 dnů, popisuje Michal Kárný, senior copywriter z Direct pojišťovny.

UNIQA covid kryje bez přirážky, bez připojištění a podle Evy Svobodové to je v základním pojištění. Podobně Allianz pojišťovna nevytvářela speciální „pojištění na covid“, ale zahrnula toto onemocnění do svých standardních balíčků cestovního pojištění.

Také v Generali České pojišťovně mají krytí na onemocnění covid v základním pojištění léčebných výloh bez nutnosti sjednání speciálního pojištění a bez navýšení pojistného. Onemocnění kryjí vždy do limitu, který platí pro pojištění léčebné výlohy, tedy lze si vybrat z krytí 5 mil. Kč, 25 mil. Kč, 100 mil. Kč. Samozřejmostí je pro nás možnost sjednání pojištění storna cesty se 100% krytím storno poplatků nebo pojištění přerušení nastoupené cesty, ve kterém kryjeme i finanční ztrátu, kterou představují náklady za nařízenou preventivní karanténu nebo preventivní test v souvislosti s covidem a též finanční ztrátu za nevyužité služby, která vznikne v důsledku přerušení dovolené, vysvětluje Jan Marek.





Pojišťovny nabízí nejrůznější typy cestovního pojištění

Pojištění KARANTÉNA od Kooperativy kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR v důsledku výskytu onemocnění covid. Tedy v případech, kdy jejich klienti nemohou odcestovat ze zahraničí zpět do ČR v domluveném termínu, Kooperativa uhradí 80 % vícenákladů, které klientům s nařízenou karanténou vzniknou. Klienti jen musí při uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění doložit doklady o zaplacení za ubytování a za náhradní dopravu. Našim klientům uhradíme 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč na osobu, upřesňuje Milan Káňa.

Výhodou cestovního pojištění od ČSOB Pojišťovny je možné považovat krytí covid v základním rozsahu pojištění, tedy bez nutnosti připojištění. Nabízíme pojištění právní ochrany jako součást pojištění odpovědnosti za újmu, doplňuje Petr Milata.

V Generali České pojišťovně mají celou řadu připojištění. Podle Jana Marka jsou zvlášť oblíbená a užitečná pojištění spoluúčastni na půjčené věci (např. při půjčení auta či skútru z půjčovny), pojištění veterinární léčby nebo speciální asistenční služba AutoCare pro auto, kterým jedete na dovolenou – umožňuje například odtah vozidla i ze vzdálenějších evropských destinací, jako je Skandinávie. Pojištění přitom platí i na auta z půjčovny – typicky obytné dodávky).

UNIQA má speciální sportovní úrazové pojištění on-line i k cestovnímu pojištění, které kryje jakýkoli druh sportovního výkonu, k němuž se klient na dovolené chystá, a to i adrenalinové a nebezpečné (bungee jumping, let stíhačkou, horolezecký výkon, paragliding apod.). Klient ho sjednává na webu pro přesně zadaný termín doma nebo ve světě (2 dny až měsíc). Specialitou UNIQA je i zubní ošetření bez limitu. To bývá v cizině velmi drahé, a proto ho většinou pojišťovny omezují finančním limitem. U nás ho má dotyčný klient kryté až do plné výše pojistné částky, doplňuje Eva Svobodová.

Specialitou Direct pojišťovny v cestovním pojištění je to, že připojištění rizikových sportů si u nich klienti nemusejí sjednávat na celou dobu dovolené a mohou si pojistit jen konkrétní dny, které jde navíc během dovolené měnit. Pokud tedy například vyráží na 14 dní k moři, kde si chtějí 2 dny zasurfovat, tak si nemusejí rizikový sport pojišťovat na celých 14 dní, jak to mají jiné pojišťovny, ale stačí jim se připojistit právě jen na ty dva dny.

Allianz nabízí tuzemské cestovní pojištění Moje ČeskoSlovensko, které je určeno pro klienty, kteří cestují po Česku a Slovensku, ale výlety podnikají i do zahraničí až 50 km od českých hranic. Pojištění zahrnuje kromě základního krytí i cykloasistenci, pojištění věcí ve stanu nebo pojištění zapůjčených sportovních potřeb, vyjmenovává Marie Petrovová.

Pozor si dejte ohledně pojištění sportů

Jan Marek vysvětluje, že výběr pojištění by měl odpovídat tomu, kam rodina jede a co tam plánuje za aktivity. Cestovní pojištění se takové situaci umí přizpůsobit – a to jak základní pojistnou ochranou (pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel atd.), tak také celou řadou připojištění. Podstatné je tedy zvolit správný rozsah pojistného krytí a výši pojistných částek s ohledem na to, kam na dovolenou lidé cestují a jaký tam budou mít program či aktivity. Něco jiného je poznávací dovolená v Římě, něco jiného kaňoning v Mexiku.

Připomínám, že rizikové činnosti/aktivity je třeba adekvátně připojistit. O tom, co je a není rizikové, se lidé dozví na našich webových stránkách věnovaných cestovnímu pojištění nebo jim to sdělí kolegové na klientské lince, webovém chatu nebo samozřejmě na pobočkách a našich obchodních místech, doporučuje dále s tím, že je vhodné, aby si lidé našli chvíli na prostudování alespoň výluk z pojištění.

Zástupci pojišťoven se shodují, že pokud plánujete sportovat, je potřeba si ověřit, jestli sport nepatří mezi rizikové. A pokud ano, sjednat si připojištění. Milan Káňa zmiňuje, že existují 3 skupiny: základní, aktivní a extrémní sport. U nich základní a aktivní sporty lze sjednat na jakékoliv pobočce nebo prostřednictvím webu, ale extrémní sport (např. downhill, horolezectví nebo motorsporty) je nutné řešit s předstihem na pobočce Kooperativy. Kromě toho je také vhodné si nastavit dostatečně vysoké limity podle toho, kam cestujete. Například v USA a Kanadě jsou ceny za ošetření výrazně vyšší, proto doporučujeme i vyšší limity. U nás si mohou klienti sjednat dokonce i neomezený limit, dodává Michal Kárný.

Také Marie Petrovová zdůrazňuje, že největší riziko při cestování je spojeno s náklady na léčení. Allianz nabízí a doporučuje pojištění léčebných výloh v zahraničí s neomezenými limity. Také je vždy důležité uvědomit si, že cestovní pojištění kryje náklady spojené s akutními onemocněními. Tj. když někdo vycestuje už nemocný, nemůžou být výdaje hrazeny z cestovního pojištění (to platí nejen pro onemocnění covidem), upozorňuje.

Dá se na cestovním pojištění nějak ušetřit?

V UNIQA tuto úvahu vůbec nedoporučují. Cestovní pojištění se sjednává bez spoluúčasti, tudíž klient neplatí v případě škody ze svého nic, vše mu proplatí pojišťovna. Ušetřit se podle Evy Svobodové dá například na rodinné formě (2 dospělí a 2–4 děti jedou za stejnou cenu jako s 1 dítětem), ale nevyplatí se šetřit na pojistných částkách. Zejména v odlehlých destinacích s mizernou infrastrukturu a nižší úrovní zdravotnictví (asistence může zraněného nebo nemocného v rámci pojištění transportovat do vhodnější země k ošetření) a pak také v USA, Kanadě, což jsou nejdražší země a i banální zlomenina nebo extrakce zubu může vyjít doslova na milion korun, upozorňuje.

Také v Allianz doporučují pořídit si opravdu kvalitní pojištění. Tomu, kdo cestuje do zahraničí často, se vyplatí roční pojištění pro opakované výjezdy (tzv. Multitrip), prozrazuje Marie Petrovová.

Jan Marek zmiňuje, že se v praxi setkávají s tím, že lidé čas od času vybírají nízké pojistné limity ve snaze ušetřit za každou cenu na celkovém účtu pojištění. Přitom za dovolené vydávají tisíce (někdy i desítky tisíc korun) a zdráhají se zaplatit desítky korun za komplexnější pojištění, které jim přitom přináší milionová krytí. Pokud jde o úspory, je dobré sledovat aktuální nabídky, protože Generali Česká pojišťovna nabízí celou řadu výhodných slev. Jako například rodinná sleva, skupinová sleva nebo sleva online s tím, že pro klienty vybíráme tu nejlepší kombinaci možných slev, popisuje dále.

V Kooperativě pro některé věkové kategorie uplatňují slevy na pojištění, a to tak, že děti od 6 do 18 let mají slevu 50 %, mladí od 18 do 26 let mají slevu 20 % a děti do 6 let v doprovodu dospělého pojišťují zdarma. Stejně jako v Directu je možné si pojistit aktivní sporty pouze ve zvoleném termínu. ČSOB Pojišťovna nabízí vyšší slevy při online sjednání pojištění a výhodné sazby pro rodiny nebo skupiny více osob.

Také v Direct pojišťovně při sjednání cestovního pojištění online nabízí 50 % slevu a klientům nárazově nabízí slevové kupóny, které mohou využít při sjednání v jejich mobilní aplikaci. U nás mají klienti také výhodu v tom, že si mohou jednoduše sjednat jen to, co skutečně chtějí. Nenutíme jim žádné předpřipravené balíčky. Pokud třeba mají pojištění odpovědnosti nebo úrazové pojištění, už si ho nemusejí sjednávat zvlášť a ušetří, uzavírá Michal Kárný.