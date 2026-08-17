Pojišťovny si „kradou“ klienty. Změnu zjistí až ve chvíli, kdy musí za léčbu platit

K přeregistraci může dojít bez vašeho vědomí ve chvíli, kdy vás osloví člověk vydávající se za zástupce zdravotní pojišťovny. Nabídne vám průzkum, výhodu nebo finanční bonus a předloží dokument k podpisu. Ten přitom nemusí na první pohled vypadat jako přihláška k jiné zdravotní pojišťovně.
Náborář může na podpis spěchat a vytvářet dojem, že jde o běžnou formalitu. Pokud si dokument pořádně nepřečtete, můžete tak svým podpisem souhlasit se změnou zdravotní pojišťovny, aniž byste si uvědomili, co přesně podepisujete.
Na problém pak můžete přijít až ve chvíli, kdy vám dorazí informace o nové zdravotní pojišťovně nebo nový průkaz pojištěnce.
Kdy je možné měnit zdravotní pojišťovnu?
Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, zdravotní pojišťovnu není možné měnit kdykoli. Změna je možná jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci.
Tomu odpovídají také dvě přeregistrační období:
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1. ledna až 31. března – změna pojišťovny k 1. červenci,
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1. července až 30. září – změna pojišťovny k 1. lednu následujícího roku.
Právě v těchto obdobích proto můžete narazit na zvýšenou aktivitu lidí, kteří se snaží získat nové klienty pro zdravotní pojišťovny.
Kdy člověk zjistí, že je něco špatně?
Neoprávněnou nebo nechtěnou přeregistraci nemusíte odhalit hned. Někdy se o změně člověk dozví například ve chvíli, kdy dostane výzvu k převzetí nového průkazu pojištěnce. Jindy může na změnu upozornit lékař.
To může být poměrně nepříjemné. Váš lékař totiž nemusí mít s novou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Najednou tak zjistíte, že v evidenci figuruje zdravotní pojišťovna, ke které jste podle svého přesvědčení nikdy přejít nechtěli.
Podepsali jste něco, čemu jste úplně nerozuměli?
Pokud jste při oslovení podepsali dokument, aniž byste si uvědomili, že jde o přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, je důležité začít situaci řešit co nejdříve. V případě Všeobecné zdravotní pojišťovny můžete podat reklamaci a uvést, že si změnu nepřejete a chcete zůstat jejím pojištěncem.
Reklamaci lze podat několika způsoby:
- E-mailem: info@vzp.cz
- Datovou schránkou: ID: i48ae3q
- Osobně: na kterékoli pobočce VZP. Doporučuje se předem objednat na konkrétní termín.
- Telefonicky: informační linka VZP: 952 222 222
V reklamaci je vhodné jasně popsat, že jste změnu zdravotní pojišťovny nechtěli a že podle svého názoru nedošlo k vašemu skutečnému souhlasu s přeregistrací.
Co se bude dít dál?
Pojišťovna okolnosti přeregistrace prověří. Pokud se ukáže, že k ní došlo bez skutečného souhlasu pojištěnce, může být změna v rámci reklamačního řízení mezi zdravotními pojišťovnami zrušena.
Proto není dobré podobnou situaci ignorovat nebo čekat, jestli se „nějak vyřeší sama“. Čím dříve pojišťovnu kontaktujete, tím dříve se může začít celá věc prověřovat.
Zneužití osobních údajů
Pokud máte podezření, že při přeregistraci někdo neoprávněně nakládal s vašimi osobními údaji nebo vás úmyslně uvedl v omyl, nemusí být zdravotní pojišťovna jediným místem, kam se obrátit.
V případě podezření na protiprávní jednání můžete podat oznámení Policii ČR. Pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému nakládání s vašimi osobními údaji, můžete se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pozornost věnujte také situaci, kdy je přihláška ke změně zdravotní pojišťovny podána mimo zákonné přeregistrační období. V takovém případě může VZP klienta informovat prostřednictvím e-mailu. Toto sdělení má pouze informativní charakter a VZP po klientovi nepožaduje žádné další kroky.