Pololetní novinky roku 2026 pro mzdové účetní

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší další várku povinností v oblasti zaměstnávání. Většina z nich nabude účinnosti k rozhodnému dni 1. července 2026.
Co se dozvíte v článku
Průměrná cena nafty pro účely cestovních náhrad
Výjimkou je změna v průměrné ceně pohonných hmot. Zde došlo ke změně již 1. června 2026. Jde o průměrnou cenu za naftu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty aktuálně činí:
34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
39,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
44,50 Kč u motorové nafty (do 31. 5. 2026 se využije průměrná cena 34,10 Kč),
7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Za jaké měsíce máte úspěšně podáno měsíční hlášení?
Nový zaměstnavatel a nové registrační lhůty
Nově vznikající zaměstnavatel se bude do evidence zaměstnavatelů od 1. července 2026 přihlašovat nejpozději 2 pracovní dny přede dem, ve kterém má nastoupit k výkonu práce první zaměstnanec, nejdříve však 15 dnů před tímto dnem. Jestliže se zaměstnavatel do evidence zaměstnavatelů přihlásil a žádná fyzická osoba, kterou měl zaměstnávat, k výkonu práce nenastoupila, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, v němž taková osoba měla u tohoto zaměstnavatele nastoupit k výkonu práce. Z evidence se tedy odhlásí (provede storno) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem.
Registrace zaměstnanců před okamžikem nástupu
Končí zvláštní ustanovení o jednotném měsíčním hlášení a o evidenci zaměstnavatelů a zaměstnanců zavedené přechodně pro období druhého kalendářního čtvrtletí roku 2026, kdy bylo možné zaměstnance registrovat v osmidenních lhůtách. Od července musí zaměstnavatelé evidovat své zaměstnance v souladu s ustanovením § 19 zákona o jednotném měsíčním hlášení.
Zaměstnavatel je povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců
- a) nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, nejdříve však může tohoto zaměstnance přihlásit ve lhůtě 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání,
- b) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy 1. zaměstnavateli vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, nelze-li použít den podle písmene a), nebo 2. zaměstnavatel poprvé poskytl plnění zaměstnanci, nelze-li použít den podle písmene a) nebo den podle bodu 1.
Možnost částečné registrace neboli předregistrace
Registraci bude možné poprvé rozdělit do dvou kroků. S výjimkou zahraničních zaměstnanců bude možné zaměstnance přihlásit nejpozději před okamžikem nástupu jen částečně. Při částečném přihlášení zaměstnavatel uvede údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců je zaměstnavatel povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce.
Zaměstnavatel tedy bude mít před nástupem zaměstnance dvě možnosti, a to buď plnou registraci (Akce 8 – Nástup), nebo částečnou registraci (vyplnění jednoduchého formuláře s dokončením registrace do 8 dnů po jeho nástupu). Jestliže takto „do budoucna“ registrovaný zaměstnanec nenastoupí, bude nutné plnou registraci stornovat (Akce 8 – storno), případně u částečné registrace zaslat „Oznámení o nenastoupení“.
Institut nehlášené práce
S nutností hlásit zaměstnance nejpozději před okamžikem nástupu k výkonu práce souvisí také s úpravou zákona o zaměstnanosti. Nehlášenou prací je podle ustanovení § 5 písmeno j) práce konaná osobou uvedenou v ustanovení § 87 odst. 1 větě první (zahraniční zaměstnanci), u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce nejpozději před okamžikem nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce této osoby, a od 1. července 2026 také práce konaná fyzickou osobou, u níž zaměstnavatel nesplnil svou povinnost zaevidovat ji do evidence zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel umožní výkon nehlášené práce dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.
Potvrzení pro účely spotřebitelského úvěru
Nabývá rovněž účinnosti ustanovení § 27 odst. 3 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, kdy zaměstnanec žádající o poskytnutí úvěru může udělit poskytovateli spotřebitelského úvěru jednorázový souhlas k žádosti údajů o jeho příjmech a zaměstnáních pro MPSV k posouzení jeho solventnosti. Takové údaje budou poskytnuty přímo z evidence měsíčního hlášení.
Jde o údaje o příjmech zaměstnance a o identifikační údaje jeho zaměstnavatelů za období 12 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž došlo k udělení souhlasu. Ze systému evidence jednotného měsíčního hlášení se poskytovatelům spotřebitelského úvěru poskytují údaje v rozsahu podle § 27 odst. 3 zákona o JMHZ nejdříve za měsíc leden 2026. Tyto údaje bude možné žádat od 1. července 2026.