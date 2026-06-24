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Pololetní novinky roku 2026 pro mzdové účetní

Dagmar Kučerová
Dnes
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Pohled z výšky na lán pole při sklizni s titulkem roku 2026
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázky
S nastávajícím létem přichází i řada legislativních novinek důležitých pro zaměstnavatele, potažmo pro jejich mzdové účetní. Většinou jde o změny související s JMHZ.
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) přináší další várku povinností v oblasti zaměstnávání. Většina z nich nabude účinnosti k rozhodnému dni 1. července 2026.

Co se dozvíte v článku
  1. Průměrná cena nafty pro účely cestovních náhrad
  2. Nový zaměstnavatel a nové registrační lhůty
  3. Registrace zaměstnanců před okamžikem nástupu
  4. Možnost částečné registrace neboli předregistrace
  5. Institut nehlášené práce
  6. Potvrzení pro účely spotřebitelského úvěru

Průměrná cena nafty pro účely cestovních náhrad

Výjimkou je změna v průměrné ceně pohonných hmot. Zde došlo ke změně již 1. června 2026. Jde o průměrnou cenu za naftu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty aktuálně činí:

34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

39,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

44,50 Kč u motorové nafty (do 31. 5. 2026 se využije průměrná cena 34,10 Kč), 

7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Za jaké měsíce máte úspěšně podáno měsíční hlášení?

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Nový zaměstnavatel a nové registrační lhůty

Nově vznikající zaměstnavatel se bude do evidence zaměstnavatelů od 1. července 2026 přihlašovat nejpozději 2 pracovní dny přede dem, ve kterém má nastoupit k výkonu práce první zaměstnanec, nejdříve však 15 dnů před tímto dnem. Jestliže se zaměstnavatel do evidence zaměstnavatelů přihlásil a žádná fyzická osoba, kterou měl zaměstnávat, k výkonu práce nenastoupila, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, v němž taková osoba měla u tohoto zaměstnavatele nastoupit k výkonu práce. Z evidence se tedy odhlásí (provede storno) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. 

Registrace zaměstnanců před okamžikem nástupu

Končí zvláštní ustanovení o jednotném měsíčním hlášení a o evidenci zaměstnavatelů a zaměstnanců zavedené přechodně pro období druhého kalendářního čtvrtletí roku 2026, kdy bylo možné zaměstnance registrovat v osmidenních lhůtách. Od července musí zaměstnavatelé evidovat své zaměstnance v souladu s ustanovením § 19 zákona o jednotném měsíčním hlášení

Zaměstnavatel je povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců

  • a) nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, nejdříve však může tohoto zaměstnance přihlásit ve lhůtě 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání,
  • b) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy 1. zaměstnavateli vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, nelze-li použít den podle písmene a), nebo 2. zaměstnavatel poprvé poskytl plnění zaměstnanci, nelze-li použít den podle písmene a) nebo den podle bodu 1.

Možnost částečné registrace neboli předregistrace

Registraci bude možné poprvé rozdělit do dvou kroků. S výjimkou zahraničních zaměstnanců bude možné zaměstnance přihlásit nejpozději před okamžikem nástupu jen částečně. Při částečném přihlášení zaměstnavatel uvede údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců je zaměstnavatel povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce.

Zaměstnavatel tedy bude mít před nástupem zaměstnance dvě možnosti, a to buď plnou registraci (Akce 8 – Nástup), nebo částečnou registraci (vyplnění jednoduchého formuláře s dokončením registrace do 8 dnů po jeho nástupu). Jestliže takto „do budoucna“ registrovaný zaměstnanec nenastoupí, bude nutné plnou registraci stornovat (Akce 8 – storno), případně u částečné registrace zaslat „Oznámení o nenastoupení“.

Nové registrační lhůty: Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem Přečtěte si také:

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Institut nehlášené práce

S nutností hlásit zaměstnance nejpozději před okamžikem nástupu k výkonu práce souvisí také s úpravou zákona o zaměstnanosti. Nehlášenou prací je podle ustanovení § 5 písmeno j) práce konaná osobou uvedenou v ustanovení § 87 odst. 1 větě první (zahraniční zaměstnanci), u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce nejpozději před okamžikem nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce této osoby, a od 1. července 2026 také práce konaná fyzickou osobou, u níž zaměstnavatel nesplnil svou povinnost zaevidovat ji do evidence zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel umožní výkon nehlášené práce dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

Potvrzení pro účely spotřebitelského úvěru

Nabývá rovněž účinnosti ustanovení § 27 odst. 3 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, kdy zaměstnanec žádající o poskytnutí úvěru může udělit poskytovateli spotřebitelského úvěru jednorázový souhlas k žádosti údajů o jeho příjmech a zaměstnáních pro MPSV k posouzení jeho solventnosti. Takové údaje budou poskytnuty přímo z evidence měsíčního hlášení.

Jde o údaje o příjmech zaměstnance a o identifikační údaje jeho zaměstnavatelů za období 12 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž došlo k udělení souhlasu. Ze systému evidence jednotného měsíčního hlášení se poskytovatelům spotřebitelského úvěru poskytují údaje v rozsahu podle § 27 odst. 3 zákona o JMHZ nejdříve za měsíc leden 2026. Tyto údaje bude možné žádat od 1. července 2026.

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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