Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Přitom jsou skvělé pro získávání kontaktů

Jana Šobrová
Dnes
Pop-up okna jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů pro sběr e-mailů. Aktivně je ale využívá jen 16 % e-shopů.

V kombinaci s nedostatečným ověřováním kontaktů, tzv. double opt-in, které opomíjí téměř polovina e-shopů, se vystavují riziku nekvalitní databáze a ztracených příležitostí. Tato zjištění vyplývají ze studie, ve které jsme se v Sherpas TECH zaměřili na 613 předních českých e-shopů.

Jen 16 % e-shopů využívá pop-up k sběru kontaktů

Z naší analýzy vyplývá, že zhruba 16 % e-shopů využívá pop-up okno pro sběr kontaktů. Většina e-shopů aktivně nové kontakty nesbírá a spoléhá pouze na přihlášení přes webový formulář nebo registraci do e-shopu. Představte si, že máte kamenný obchod. Zákazníci k vám přijdou a vy je necháte bez povšimnutí procházet kolem vystaveného zboží, aniž byste se jich zeptali, jestli chtějí s něčím pomoct nebo jim něco nabídli.

Pop-up okno se slevou za e-mailAutor: Sherpas, podle licence: Rights Managed

Přesně tak se chová většina e-shopů. Přivedou na web návštěvníka, ale aktivně se ho nepokusí získat do své databáze kontaktů. Jediné, na co spoléhají, je to, že si návštěvník sám najde a vyplní nenápadný formulář. Přitom stačí tak málo, jako je malé, dobře načasované pop-up okno, které se objeví s nabídkou slevy výměnou za e-mail. Je to jako zeptat se zákazníka: „Dobrý den, potřebujete poradit? A nechcete dostávat speciální nabídky, které nikde jinde nenajdete?“.

Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, pop-up okna mohou být velmi efektivním nástrojem pro sběr kontaktů. Pokud máte dostatečnou návštěvnost webu, můžete počítat s konverzí až 3 %. To znamená, že při průměrné návštěvnosti 8 až 10 000 návštěvníků můžete získat 100 až 300 nových registrací týdně. Jedná se o skvělý způsob, jak rychle a efektivně budovat vaši e-mailovou databázi.

Polovina e-shopů neověřuje registrovaný kontakt pomocí double opt-in

Překvapivé zjištění je, že pouze polovina e-shopů ověřuje registrovaný kontakt pomocí double opt-in. To znamená, že druhá polovina firem sbírá e-maily bez ověření. Aktivní potvrzení registrované e-mailové adresy je přitom zásadní pro zajištění kvality databáze e-mailových adres.

Z celkového počtu 550 aktivních e-shopů, u kterých bylo možné provést registraci k zasílání newsletteru:

  • 283 e-shopů (51,45 %) má aktivovaný double opt-in (ověřování e-mailových adres)
  • 267 e-shopů (48,54 %) double opt-in nepoužívá

Z těch, kteří DOI používají, 83,75 % úspěšně doručí potvrzovací e-mail do inboxu.

Absence metody double opt-in při registraci kontaktu téměř vždy znamená možné reputační problémy a výrazné zhoršení kvality registrovaných kontaktů. To má pak negativní vliv na celkovou doručitelnost dané domény, uvádí Petr Cikán, CEO & Co-Founder, Sherpas TECH.

Zanedbávání tohoto procesu může vést v lepším případě k nižší efektivitě e-mailových kampaní, v tom horším se však e-shop může stát cílem podvodných registrací a ohrozit svojí reputaci. V neposlední řadě díky double opt-in lze snadno doložit souhlas k zasílání obchodních sdělení při případné kontrole.

Zajímavé je také to, že podíl těch, kteří nové kontakty ověřují nebo naopak neověřují, je již několik let v podstatě neměnný. Už od roku 2019, kdy jsme obdobnou studii prováděli poprvé, se tento poměr drží kolem 52 %. I když jsme očekávali, že se bude situace zlepšovat, naše nejnovější studie potvrdila, že tento poměr přetrvává.

Téměř polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky. Nepatříte mezi ně? Přečtěte si také:

Co k tomu říci závěrem?

Ze studie vyplývá, že polovina českých e-shopů neověřuje nově registrovaný kontakt pomocí double opt-in. To může mít negativní dopad na kvalitu databáze a doručitelnost budoucích kampaní. Zároveň ale e-shopy nevyužívají potenciál pop-up oken pro sběr nových kontaktů a tím promarňují příležitost k dlouhodobému rozšiřování databáze.

Jana Šobrová, Sherpas

Jana Šobrová

Jana se marketingové komunikaci věnuje už více jak 15 let. Má bohaté zkušenosti s přípravou obsahových strategií a sdílením obsahu v online marketingu.

lol pop-upy eshopy nepouzivaju, lebo su otravne a viac nakupujucich odradi nez prilaka ... ak idem na eshop, tak sa chcem pozriet na ich produkty a kupit nieco a ne hledat skryte produkty za popupom, cookies bannerom a dalsich 10 oken
DetkoEU

