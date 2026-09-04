Popeyes v Česku dál expanduje: V pražském Edenu otevřel už 21. pobočku

Ve foodcourtu vršovického nákupního centra Eden v Praze se v úterý 1. září slavnostně otevřela už 21. restaurace řetězce Popeyes. V Praze jde tak o osmé místo, kde je možné ochutnat louisianskou kuchyni.
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Oblíbené sendviče pro nejrychlejší
Podobně jako při slavnostním otevírání poboček v ostatních městech také v Edenu čekal na prvních sto zákazníků Popeyes Chicken Sandwich zdarma. To přivítalo řadu návštěvníků.
@popeyes_cesko
Dělejme lidem radost 😍 Označ, komu bys koupil/a Chicken Sandwich pro lepší den.🧡♬ original sound - Popeyes Česko
Popeyes přináší na český trh výjimečné chutě New Orleans, které jsou nezaměnitelné jak v Cajun hranolkách nebo právě ve světoznámém Chicken Sandwichi.
Každá položka z menu Popeyes má v sobě díky unikátní směsi koření trochu Louisiany a stejně tak nese stopu Louisiany i každá naše restaurace, její design, hudba, ale i slavnostní otevření, říká Marko Blaževič, Brand President Popeyes ČR a Polsko.
Jak vypadalo slavnostní otevření?
V plánu jsou desítky dalších restaurací
Řetězec na českém trhu působí od listopadu 2023 a nyní jej najdeme na 21 místech. V Praze je osm poboček (kromě Edenu je to na Václavském náměstí, v Máji, v Zlatém Andělu, v Kaprově ulici, v OC Nový Smíchov, ve Westfield Černý Most a na Náměstí Republiky), další pobočky se nachází například v Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně, Ostravě nebo v Plzni.
Popeyes má v plánu do roku 2033 mít v České republice 60 svých restaurací.