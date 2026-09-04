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Popeyes v Česku dál expanduje: V pražském Edenu otevřel už 21. pobočku

Jana Langerová
Dnes
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Popeyes je americký řetězec proslulý pikantním kuřecím masem inspirovaným Louisianou. Nejen v České republice stoupá jeho obliba a neustále přibývají jeho pobočky.
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Ve foodcourtu vršovického nákupního centra Eden v Praze se v úterý 1. září slavnostně otevřela už 21. restaurace řetězce Popeyes. V Praze jde tak o osmé místo, kde je možné ochutnat louisianskou kuchyni.

Co se dozvíte v článku
  1. Oblíbené sendviče pro nejrychlejší
  2. Jak vypadalo slavnostní otevření?
  3. V plánu jsou desítky dalších restaurací

Oblíbené sendviče pro nejrychlejší

Podobně jako při slavnostním otevírání poboček v ostatních městech také v Edenu čekal na prvních sto zákazníků Popeyes Chicken Sandwich zdarma. To přivítalo řadu návštěvníků.

@popeyes_cesko

Dělejme lidem radost 😍 Označ, komu bys koupil/a Chicken Sandwich pro lepší den.🧡

♬ original sound - Popeyes Česko

Popeyes přináší na český trh výjimečné chutě New Orleans, které jsou nezaměnitelné jak v Cajun hranolkách nebo právě ve světoznámém Chicken Sandwichi. Každá položka z menu Popeyes má v sobě díky unikátní směsi koření trochu Louisiany a stejně tak nese stopu Louisiany i každá naše restaurace, její design, hudba, ale i slavnostní otevření, říká Marko Blaževič, Brand President Popeyes ČR a Polsko. 

Jak vypadalo slavnostní otevření?

V plánu jsou desítky dalších restaurací

Řetězec na českém trhu působí od listopadu 2023 a nyní jej najdeme na 21 místech. V Praze je osm poboček (kromě Edenu je to na Václavském náměstí, v Máji, v Zlatém Andělu, v Kaprově ulici, v OC Nový Smíchov, ve Westfield Černý Most a na Náměstí Republiky), další pobočky se nachází například v Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně, Ostravě nebo v Plzni.

Popeyes má v plánu do roku 2033 mít v České republice 60 svých restaurací.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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