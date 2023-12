Pořizování luxusních aut “na firmu” od nového roku odzvoní

Odpisování vozidel kategorie M1

Novela zákona o daních z příjmů, jež nabývá účinností 1. 1. 2024 zavádí omezení výdajů u vozidla kategorie M1. Poplatníci tak mohou při odpisování vozidla kategorie M1 zahrnout do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu pouze poměrnou část odpisů. Tato poměrná část se vypočte poměrem částky omezení výdajů u vozidla kategorie M1 a úhrnu vynaložených výdajů na vozidlo kategorie M1.

Částka tohoto omezení je stanovena na 2 mil. Kč, kdy úhrn těchto výdajů se rovná jeho vstupní ceně. Pokud tedy podnikatel pořídí vozidlo, jehož cena přesahuje výše uvedenou hranici, za vstupní cenu se pro účely zákona o daních z příjmů považují 2 mil. Kč, a to v souladu s § 30e.

Novela zákona myslí také na technické zhodnocení, které by bylo provedeno na vozidle kategorie M1 a je definováno takto: „Technické zhodnocení je od okamžiku, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání, a) částka omezení výdajů u tohoto vozidla rovna rozdílu mezi částkou 2 000 000 Kč a úhrnem částí odpisů, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a b) úhrn výdajů vynaložených na toto vozidlo roven součtu zůstatkové ceny v daném okamžiku a výdajů na technické zhodnocení.“





Novela upravuje ale i další oblasti, jako je zvýšení nebo snížení vstupní ceny již odpisovaného majetku, odpisování majetku v návaznosti na § 30a (mimořádné odpisy) nebo odpisy v případě spoluvlastnictví. Kompletní znění části zákona o odpisování vozidel kategorie M1 bude k nalezení v § 30e zákona o daních z příjmů.

Vozidlo kategorie M1 pořízené na finanční leasing

Limitu se nevyhneme ani v případě, kdy by bylo vozidlo pořízeno formou finančního leasingu. Zákon o daních z příjmů pak stanoví, že pokud je vozidlo kategorie M1 předmětem leasingu, je úplata u finančního leasingu výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pouze v poměrné části vypočítané podle poměru částky 2 000 000 Kč a úhrnu úplat. Pokud by poplatníkovi vznikl v souvislosti s vozidlem podle tohoto ustanovení jiný majetek, použije se poměrná část vypočtená pro tento jiný majetek.

I zde zákon o daních z příjmů stanovuje omezení výdajů, a to jako rozdíl mezi částkou 2 000 000 Kč a úhrnem částí úplat u finančního leasingu, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a úhrnem výdajů vynaložených na toto vozidlo rovno jeho vstupní ceně. Omezení je nutné zohlednit také v případě provedeného technického zhodnocení nebo v případě zvýšení či snížení vstupní ceny již odpisovaného vozidla.

Co je myšleno vozidlem kategorie M1?

V zákoně o daních z příjmů nechybí ani definice toho, co je považováno za vozidlo kategorie M1. Za vozidlo kategorie M1 se považuje vozidlo kategorie M1 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Jak se určuje zůstatková cena pro účely daně z příjmů?

Zákon o daních z příjmů dále upravuje zůstatkovou cenu v návaznosti na § 29 odst. 2 pro jiné účely než pro stanovení odpisů. Zůstatková cena se pak určí tak, jako by toto vozidlo bylo odpisováno bez přerušení po minimální dobu odpisování způsobem, který poplatník pro odpisování zvolil.

Novela myslí také na situace, kdy u vozidla odpisy nebyly stanovovány, i když mohly být. Pokud odpisy uplatněny nebyly, určí se zůstatková cena tak, jako by poplatník zvolil rovnoměrný způsob odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování.

V případě, že je zůstatková cena vozidla kategorie M1 uplatňována jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tak se dle novely nepoužije ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (tj. do základu daně se nezahrnují částky zaúčtované do příjmů, pokud souvisejí s výdaji neuznanými v předchozích výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů), a to v části, ve které výdaje nebyly uznány jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Kdy omezení dvou milionů neplatí?

V novele zákona najdeme také ustanovení, kdy se omezení limitace na dva miliony (konkrétně potom ustanovení zákona § 28 odst. 6, §30e odst. 1 a 5 a § 30f odst. 1 a 5) nepoužije. Jedná se o vozidle, které jsou sanitním nebo pohřebním automobilem. Dále se omezení nevztahuje na automobil, který je využíván k provozování silniční motorové dopravy na základě koncese.

Omezení se nepoužije ani „na vozidlo kategorie M1 poplatníka, který ho poskytuje jako předmět finančního leasingu, a to i v případě, že je finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu nebo nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele. Pokud vozidlo kategorie M1 v průběhu doby odpisování přestane být vozidlem podle věty první, určí se poměr, podle kterého se počítá poměrná část odpisů nebo úplaty u finančního leasingu, která je výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jako by nebylo vozidlem podle věty první od začátku odpisování.“

Návaznost na zákon o DPH

Pozadu není ani zákon o DPH a navazuje na zákon o daních z příjmů. § 77a se zabývá snížením odpočtu daně v případě vybraného osobního automobilu, který při pořízení nebyl dlouhodobým majetkem a stane se dlouhodobým majetkem. V takovém případě je plátce povinen snížit uplatněný odpočet o část odpočtu daně převyšující odpočet daně, na který by měl nárok, pokud by byl tento automobil při pořízení dlouhodobým majetkem, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém se tento automobil stal dlouhodobým majetkem.

Nově si tak poplatníci u vozidel kategorie M1, pokud zákon nestanoví jinak, mohou uplatnit pouze 420 000 Kč.