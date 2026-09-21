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Poslali jste podání na živnosťák? Potvrzení rozhodně nepřijde

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž s šedivými vlasy a pleškou v černém obleku sedí u stolu, o který je opřen a kouká se očima vzhůru
Autor: Depositphotos.com
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Pokud odešlete živnostenské podání online, nejspíš očekáváte, že vám vzápětí přijde potvrzení. Jenže právě tady může nastat zmatek. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vysvětluje, co po odeslání podání přes živnostenský portál sledovat a jak si ověřit, že skutečně dorazilo tam, kam má.
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Uživatelé Portálu živnostenského podnikání se stále častěji dotazuj, zda jim po odeslání elektronického podání dorazí potvrzovací e-mail. Většinou totiž očekávají podobný postup jako u klasických e-shopů. Jak ale upozorňuje resort průmyslu a obchodu, portál nic takového neposílá. To, jak si ověřit, že podání skutečně odešlo, závisí na způsobu, který jste při odesílání zvolili.

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Identita občana nebo elektronický podpis

Pokud jste podání odeslali pomocí Identity občana nebo e-mailu s elektronickým podpisem, po úspěšném odeslání se zobrazí číslo podání. To si můžete zapsat, zkopírovat nebo si udělat snímek obrazovky. Číslo podání je také součástí potvrzení o digitálním úkonu, které si můžete stáhnout.

Podání pak můžete zkontrolovat prostřednictvím služby Stav podání na Portálu živnostenského podnikání. Informace o něm se v systému zobrazí nejpozději do 10 minut od úspěšného odeslání.

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Podání přes datovou schránku

U datové schránky je postup jiný. Na obrazovce po odeslání se číslo podání nezobrazí. Důležité je ID datové zprávy, které najdete mezi odeslanými zprávami ve své datové schránce.

Toto ID pak zadáte na Portálu živnostenského podnikání do služby Stav podání a ověříte, co se s podáním děje.

Tady je potřeba počítat s časovým odstupem. Podání odeslané datovou schránkou se v systému živnostenských úřadů zpravidla zobrazí až následující pracovní den. Pokud tedy kontrolujete stav hned po odeslání, může se zatím zobrazit informace, že odpovídající podání není dostupné.

Co když podání v datovce vůbec není?

Pokud jste zvolili odeslání přes datovou schránku, ale podání nevidíte ani mezi odeslanými zprávami po novém přihlášení, podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k odeslání nedošlo. Podání je v takovém případě potřeba odeslat znovu.

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Nejste si jistí? Obraťte se na úřad

Pokud se vám stav podání nedaří ověřit, můžete kontaktovat konkrétní živnostenský úřad. Na Portálu živnostenského podnikání najdete Adresář úřadů, kde lze příslušný úřad vyhledat.

U podání přes Identitu občana nebo e-mail s elektronickým podpisem ho úřady obdrží nejpozději do 10 minut od úspěšného odeslání. U datové schránky se informace úřadu zobrazí zpravidla až následující pracovní den.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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