Poslali jste podání na živnosťák? Potvrzení rozhodně nepřijde

Uživatelé Portálu živnostenského podnikání se stále častěji dotazuj, zda jim po odeslání elektronického podání dorazí potvrzovací e-mail. Většinou totiž očekávají podobný postup jako u klasických e-shopů. Jak ale upozorňuje resort průmyslu a obchodu, portál nic takového neposílá. To, jak si ověřit, že podání skutečně odešlo, závisí na způsobu, který jste při odesílání zvolili.
Identita občana nebo elektronický podpis
Pokud jste podání odeslali pomocí Identity občana nebo e-mailu s elektronickým podpisem, po úspěšném odeslání se zobrazí číslo podání. To si můžete zapsat, zkopírovat nebo si udělat snímek obrazovky. Číslo podání je také součástí potvrzení o digitálním úkonu, které si můžete stáhnout.
Podání pak můžete zkontrolovat prostřednictvím služby Stav podání na Portálu živnostenského podnikání. Informace o něm se v systému zobrazí nejpozději do 10 minut od úspěšného odeslání.
Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma
Podání přes datovou schránku
U datové schránky je postup jiný. Na obrazovce po odeslání se číslo podání nezobrazí. Důležité je ID datové zprávy, které najdete mezi odeslanými zprávami ve své datové schránce.
Toto ID pak zadáte na Portálu živnostenského podnikání do služby Stav podání a ověříte, co se s podáním děje.
Tady je potřeba počítat s časovým odstupem. Podání odeslané datovou schránkou se v systému živnostenských úřadů zpravidla zobrazí až následující pracovní den. Pokud tedy kontrolujete stav hned po odeslání, může se zatím zobrazit informace, že odpovídající podání není dostupné.
Co když podání v datovce vůbec není?
Pokud jste zvolili odeslání přes datovou schránku, ale podání nevidíte ani mezi odeslanými zprávami po novém přihlášení, podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k odeslání nedošlo. Podání je v takovém případě potřeba odeslat znovu.
Nejste si jistí? Obraťte se na úřad
Pokud se vám stav podání nedaří ověřit, můžete kontaktovat konkrétní živnostenský úřad. Na Portálu živnostenského podnikání najdete Adresář úřadů, kde lze příslušný úřad vyhledat.
U podání přes Identitu občana nebo e-mail s elektronickým podpisem ho úřady obdrží nejpozději do 10 minut od úspěšného odeslání. U datové schránky se informace úřadu zobrazí zpravidla až následující pracovní den.