Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Zaměstnavatelé musí každoročně potvrzovat odpracované směny záchranářům i pro náročné profese. Aktuálně musí spočítat a potvrdit odpracované směny za předchozí období. Již nejde jen o horníky a záchranáře, jsou tu i náročné profese.
Co se dozvíte v článku
Rizikové profese a změny od roku 2025
Již od roku 2023 byl zaveden snížený důchodový věk pro zdravotnické záchranáře a jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Mohou po odpracování určitého počtu směn odcházet do důchodu až o pět let dříve. Od roku 2025 se nižší věková kategorie týká také osob dlouhodobě vykonávajících riziková zaměstnání (tzv. náročné profese).
Podle § 37d odst. 2 zákona o důchodovém pojištění se rizikovým zaměstnáním se rozumí zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 2014 vykonávány rizikové práce. Rizikovou prací se pro účely tohoto zákona rozumí práce, která je podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví zařazena do čtvrté kategorie. Nejde o název profese, ale o posouzení, zda se dle intenzity působení rizikového faktoru dá předpokládat vliv na lidský organismus. Jedná se o faktory pracovních podmínek: prach, chemické látky a směsi, hluk, vibrace, zátěž teplem, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. O zařazení do čtvrté kategorie rozhoduje příslušná hygienická stanice. Zaměstnavatel zasílá návrh na toto zařazení spolu s provedeným měřením rizikových faktorů.
Vyšší pojistné u náročných profesí
Z příjmů, které se považují za příjmy rizikového zaměstnání, odvádí zaměstnavatel vyšší pojistné. Sazba pojistného se postupně zvyšuje až o 5 % (celkově na 29,8 %). Tabulka ukazuje sazby pojistného placeného zaměstnavatelem v roce 2025 a v letech následujících (za předpokladu, že v budoucnu nedojde k jiným změnám, prozatím plánovány nejsou).
|Rok
|Nenáročné profese
|Záchranáři a hasiči
|Čtvrtá riziková kategorie
|2025
|24,8 %
|28,8 %
|26,8 %
|2026
|24,8 %
|29,8 %
|27,8 %
|2027
|24,8 %
|29,8 %
|28,8 %
|2028
|24,8 %
|29,8 %
|29,8 %
|2029
|24,8 %
|29,8 %
|29,8 %
Nové povinnosti pro zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
Kategorizace prací je zákonem uložená povinnost zařadit práce do jedné ze 4 kategorií podle stanovených pravidel. Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce (čtvrtá kategorie je nejvíce riziková). Podle § 103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.
Podle novelizovaného zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, půjde-li o výkon rizikových prací podle § 37d odst. 2 zákona o důchodovém pojištění (čtvrtá kategorie), vede zaměstnavatel pro účely důchodového pojištění ve své evidenci také údaje o rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice), jímž byla práce zařazena do čtvrté kategorie. Ale je tu i každoroční evidence počtu odpracovaných směn a jednorázové potvrzení za období před nabytím účinnosti novely zákona.
Evidence počtu odpracovaných směn v náročné profesi
Zaměstnavatelé evidují seznam dotčených zaměstnanců, údaje o odpracované době (tj. počet odpracovaných hodin, popř. minut) a počtu směn. Doba výkonu rizikové práce, při které současně působí více faktorů podmínek, které jsou považovány za rizikovou práci, se pro účely stanovení počtu směn hodnotí pouze jednou. Za každý měsíc zaměstnavatel provede převod minut na celé hodiny (dělí se 60). Případný zbytek minut se zaokrouhlí na celou hodinu směrem nahoru.
Každoročně zaměstnavatel potvrzuje počet směn prostřednictvím předepsaného tiskopisu a tento tiskopis spolu s evidenčním listem důchodového pojištění odešle příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Jde o totožné povinnosti, které mají již nyní zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče. Potvrzení předává zaměstnavatel rovněž zaměstnanci (obdobně jako evidenční list důchodového pojištění).
Počet hodin v jednotlivých měsících se sečte a vydělí číslem 8. Tím zaměstnavatel získá celkový počet směn za kalendářní rok. Případný zbytek se zaokrouhlí směrem nahoru, tj. na celou směnu.
Jednorázové potvrzení za předchozí období
Povinnosti se týkají stávajících zaměstnavatelů, ale často i bývalých zaměstnavatelů. Ve dvouleté lhůtě musí vystavit prostřednictvím předepsaného tiskopisu jednorázové potvrzení o počtu směn v rizikovém zaměstnání v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024. Toto potvrzení se nejpozději 31. prosince 2026 předkládá České správě sociálního zabezpečení. Prostřednictvím jednoho tiskopisu lze aktuálně potvrdit počet odpracovaných směn až za období 12 let.
Stejnopis potvrzení zaměstnavatel předá i zaměstnanci. Bývalému zaměstnanci jej zasílat nemusí, pokud si sám nepožádá. Potvrzení musí vystavit do 30 dnů od žádosti zaměstnance (bývalého zaměstnance). To má význam především v situaci, kdy žádá o důchod a potřebuje počet odpracovaných směn za předchozí období doložit ČSSZ (zaměstnavatelem dosud nebylo doloženo). Jde o období, které by měli být zaměstnavatelé schopni zdokladovat, jelikož počet odpracovaných směn v rizikových profesích u každého zaměstnance musí mít archivován po dobu deseti let.
Již jste pro účely důchodu vystavovali potvrzení o odpracovaných směnách?
Způsob předání potvrzení ČSSZ
Tiskopis „Potvrzení o počtu směn zaměstnance, který vykonává rizikové práce“ zveřejněný na ePortálu lze vyplnit, uložit ve formátu PDF a následně přímo odeslat do datové schránky ČSSZ.
Vyplněný tiskopis (i částečně) lze rovněž uložit ve formátu XML do souboru PC a takto uložená data později do tiskopisu načíst, případně doplnit či opravit. Pokud mzdový program zaměstnavatele generuje údaje uvedené v potvrzení v definovaném formátu XML, je možné údaje z uloženého souboru do tiskopisu přímo načíst. Upřesnila pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.
Omezení od roku 2026
Nejeden důchodce z nižší věkové kategorie si nadále k důchodu přivydělává. Avšak počínaje rokem 2026 tato možnost končí. Souběh výplaty starobního důchodu s výkonem práce v zaměstnání v hlubinném hornictví nebo v rizikovém zaměstnání nebude až do dosažení obecného důchodového věku možný. Zaměstnavatelé budou hlásit nástup zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém pojištění. Omezení souběhu výkonu práce s výplatou důchodu nižší věkové kategorie se nedotkne práce zdravotnického záchranáře a člena hasičského záchranného sboru podniku. Od dubna 2026 se navíc budou hlásit všechna zaměstnání důchodců. A to prostřednictvím Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ).
Další změna přijde spolu s účinností nového zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří. Zaměstnanec, který v kalendářním měsíci vykonává činnost v rizikovém zaměstnání nebo činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, se bude v tomto měsíci považovat za zaměstnance, který nevykonává tyto činnosti, pokud jeho zaměstnavateli za tento měsíc vznikla povinnost platit povinný příspěvek na zaměstnancův produkt spoření na stáří podle zákona o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří. Opět jde o situaci souběhu. Tentokrát výkonu práce ve třetí a čtvrté rizikové kategorii.