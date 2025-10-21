Poučení ze selhání posledních vlád: Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Jak navíc ukázala nedávná Zpráva o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice v roce 2024, v minulém roce dokonce došlo oproti roku 2023 k navýšení počtu povinností pro podnikatele. Nejde ale o problém jen končícího Fialova kabinetu, za vlády Andreje Babiše dokonce byrokracie výrazně narostla. Vlády přitom skutečně některé administrativy odbouraly, jenže zároveň schválily i nové.
Počet administrativních povinností stále narůstá
Pokud chcete snížit podnikatelům byrokracii, nestačí jen rušit administrativní povinnosti, ale nesmíte ani nové zavádět. Jde sice o banální pravdu, jak ale ukazují příklady posledních vlád, jedná se o nepřekonatelný problém. Dokládají to zprávy o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice, které každoročně sestavuje ministerstvo průmyslu o obchodu (MPO).
Zpráva za rok 2022 obsahovala i srovnání s rokem 2016. Zatímco v roce 2016 bylo identifikováno 1493 informačních povinností ve 166 právních předpisech, v roce 2022 šlo o 1789 povinností ve 168 právních předpisech. „Při přeměření byla použita shodná metodika jako v roce 2016, aby bylo možné provést porovnání vybraných parametrů,“ doplňovalo se ve zprávě. Za vlád Andreje Babiše tak počet povinností výrazně vzrostl. Od roku 2023 pak zprávy o stavu snižování byrokracie každoročně obsahují i počet povinností, které podnikatelé mají. A podle posledních dvou zpráv nárůst byrokracie pokračoval i za vlády Petra Fiala.
Poslední Zpráva o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice v roce 2024, kterou před dvěma týdny vzala na vědomí vláda, totiž ukázala počet povinností, kterým podnikatelé musí čelit, oproti předchozímu roku vzrostl. Analýza MPO ukázala, že podnikatelé v předchozím roce čelili celkem 1 870 povinnostem vyplývajícím ze 171 právních předpisů. O rok dříve se přitom jednalo o 1830 povinností, tedy o 40 povinností méně. Největší podíl administrativních úkonů i nadále spadá do oblasti zaměstnanosti a ochrany zdraví. Pro připomenutí, v roce 2022 šlo o 1789 povinností, takže administrativa vzrostla jak v roce 2023, tak následně i loni.
O to bizarněji pak působí ve zprávách každoroční výčet antibyrokratických úspěchů daných vlád, kterým se samozřejmě politici nezapomenou pochlubit. V poslední zprávě se například MPO kasá, že se podařilo prosadit řadu změn, které podnikatelům šetří čas i náklady.
Snížil se počet sazeb DPH na dvě úrovně, zrušila se povinnost sestavovat písemný rozvrh dovolené i kolkové známky, plně se digitalizoval proces ohlašování zaměstnanců ze zahraničí a zavedlo se jednotné environmentální stanovisko. Nově je také možné vést účetnictví v tzv. funkční měně a stát spustil portál e-Sbírka s úplnými právními texty, doplnilo ministerstvo v tiskové zprávě.
Ještě humornější je skutečnost, že Fialův kabinet přijal za svého působení hned čtyři antibyrokratické balíčky. Tvrdá data totiž hovoří jasně, počet povinností podnikatelů se od roku 2022 do roku 2024 zvýšil z 1789 na 1870.
Schvaluje se neustále nová a nová byrokracie
Důvodem, proč navzdory všem antibyrokratickým balíčkům a rušením různých povinností byrokracie narůstá, je přitom banální fakt, že vlády neustále novou administrativu schvalují. Na jedné straně sice politici některé povinnosti ruší (a samozřejmě se za to nikdy neopomenou poplácat po zádech), na druhé straně však nové a nové povinnosti zavádějí. Jak navíc ukazují statistiky, nově schvalovaných byrokratických překážek je více než těch, které se ruší.
Když jedna novela byrokracii ruší i přináší
Příkladem může budiž nedávná novela zákona o zdravotních službách, která od roku 2026 mimo jiné ruší povinnost schvalovat provozní řády u činností typu holičství, kadeřnictví, manikúry či pedikúry. Zároveň ale novela zavádí novou oznamovací povinnost pro podnikatele. Holiči a spol. budou totiž nově muset nejpozději v den zahájení činnosti písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu činnosti. Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů dále uvede obchodní firmu nebo jméno, příjmení, IČO a bydliště.
Kdo povinnost podat oznámení nesplní, bude moct dostat pokutu až do výše 1 milionu korun.
Také jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které je vládou vychvalováno jako revoluční snížení byrokracie, přitom přináší řadu nových povinností. Jedná se například o zkrácení lhůt na hlášení nových zaměstnanců, které bude nově nutné hlásit ještě před nástupem do práce. Nově tak budou muset zaměstnavatelé ve velkém posílat storna, jelikož to, že pracovník nakonec nenastoupí, se stává poměrně často. Zaměstnavatelé nepotěší ani to, že u dohodářů budou nově muset hlásit nejvyšší dosažené vzdělání.
Většinu povinností si schvalujeme sami
Někoho by mohlo napadnout, že na vině s byrokracií je Evropská unie, která nám „neustále novou byrokracii diktuje“, realita je však dle poslední zprávy za rok 2024 značně odlišná. Pouze 7 % povinností, které u nás podnikatelé mají, jsou obsahem i formou přeneseny z evropských norem. Naopak 56 % povinností má na svědomí tvořivost českých zákonodárců. Zbylých 37 % povinností je pak přeneseno z evropských předpisů, ale konkrétní forma realizace je na tuzemských politicích. Tato čísla jsou navíc v posledních letech prakticky stejná.
I když možná klesá časová náročnost, musí klesat i počet povinností
Abychom nicméně nekončili negativně. To, že počet povinností podnikatelům narůstá, nemusí nutně znamenat, že byrokracií tráví více času a stojí je tak více peněz. Pokračující digitalizací se totiž řada povinností dá vyřešit rychleji a levněji než v minulosti. Vyčíslení, kolik času a peněz administrativa podnikatelům zabere, ale zprávy každoročně neobsahují, takže nad časovou náročností zůstává viset otazník. Na druhou stranu ovšem platí, že pokud se množství povinností zvyšuje, roste tím i riziko, že podnikatel něco opomene a dostane sankci. I proto nestačí jen snižovat náročnost plnění jednotlivých povinností, ale i jejich počet.