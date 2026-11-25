Globální analýza Group-IB zveřejněná společností ComSource odhalila od října 2025 celkem 258 phishingových stránek, které zasáhly oběti v 66 zemích.
Reklama se objeví přímo na sociální síti, kterou člověk denně používá, a nepůsobí jako cílený útok. Právě proto je nebezpečná. Uživatel je při procházení sociální sítě uvolněný a méně ostražitý, upozorňuje Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource, která je klíčovým partnerem Group-IB v České republice.
Phishingový útok je nebezpečný z toho důvodu, že vyvolá v uživateli pocit, že o výhodnou nabídku přijde. Odkazy na falešné obchody se objevují jako běžné reklamy a příspěvky na Facebooku a TikToku, někdy z profilů s obsahem vytvořeným umělou inteligencí.
Podvodníci zneužívají známé značky
Podvodníci zneužívají značky z oblasti kosmetiky, módy, potravin, domácích potřeb a hraček. Analytici zaznamenali celkem 21 značek, včetně regionálních supermarketů. Oběť skončí na webové stránce, která vypadá jako běžný e-shop. Škodlivý plugin přidá falešnou platbu kartou a spojí web se serverem útočníka. Útočník pak v reálném čase řídí, co oběť vidí. Údaje z formuláře přitom přichází k útočníkovi znak po znaku, ještě před odesláním formuláře.
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Po zadání karty útočník oběť přesměruje na falešnou stránku, která napodobuje ověření 3D Secure. Jakmile oběť zadá jednorázový kód, útočník ho použije u skutečné banky a potvrdí podvodnou transakci. Oběť nakonec vidí falešné potvrzení objednávky a nemá tak ani důvod kartu blokovat.
Vícefaktorové ověření je stále nezbytné, ale samo už nestačí. Pokud útočník kód okamžitě přepošle skutečné bance, ochrana selže. Firmy by proto měly sledovat podobné domény a neobvyklé vzorce plateb a rychle zasahovat, než kampaň nabere sílu. Lidé by měli brát příliš výhodné nabídky jako varovný signál a odkazy z reklam před zadáním karty ověřit, dodává Jaroslav Cihelka z ComSource.