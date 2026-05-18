Pozor na termín! Firmy mohou přijít o tisíce kvůli jedné chybě v hlášení

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Firmám se krátí termín pro uplatnění slevy na sociálním pojistném za zaměstnance pracující na zkrácené úvazky. Pokud chtějí slevu za duben využít, musí ji uvést co nejdříve. Pozdější opravy jsou sice možné, ale mají zásadní omezení.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi na zkrácené úvazky a splňují podmínky pro uplatnění slevy na pojistném, by měli zbystřit. Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pro slevu za duben 2026 totiž platí pevný termín. 

Nejpozději do dne splatnosti pojistného, tedy do 20. května 2026, musí být sleva uvedena v měsíčním hlášení.

Právě zde ale podle odborníků může vzniknout problém. Mnozí zaměstnavatelé totiž počítají s tím, že případné chyby nebo chybějící údaje doplní později.

Opravit hlášení lze. Navýšit slevu už ne

Dobrou zprávou je, že pokud zaměstnavatel nestihne dodat všechny údaje za zaměstnance, může je později doplnit prostřednictvím opravného hlášení. 

To ale neplatí pro samotnou výši uplatněné slevy. Pokud firma do 20. května uvede nižší částku a později zjistí, že měla nárok na vyšší slevu, už ji navýšit nemůže.

Praktický příklad od ČSSZ: Rozdíl několika tisíc korun

Česká správa sociálního zabezpečení uvádí příklad zaměstnavatele s tisícovkou zaměstnanců. Z nich 40 pracuje na zkrácený úvazek a splňuje podmínky pro slevu.

Každý z nich měl za duben vyměřovací základ 30 tisíc korun. Celkem tedy jde o 1,2 milionu korun, ze kterých vychází sleva ve výši 60 tisíc korun.

Pokud zaměstnavatel tuto částku uvede do měsíčního hlášení do 20. května, nárok mu zůstane zachován i v případě, že některé údaje doplní až později.

Pokud by ale zaměstnavatel dodatečně zjistil, že úhrn vyměřovacích základů osob, u kterých bylo možno uplatnit slevu, je vyšší, např. 1 220 000 Kč, částku uplatněné slevy již po 20. květnu na 61 000 Kč zvýšit nemůže.

Sleva se uvádí přímo v měsíčním hlášení

Sleva na pojistném za zaměstnance na zkrácené úvazky se uplatňuje přímo v pojistné části měsíčního hlášení, kde zaměstnavatel uvede požadovanou částku. Podmínkou je, aby hlášení nebylo zamítnuto jako celek a pojistná část byla přijata.

Pro zaměstnavatele tak nyní platí jednoduché pravidlo: Do 20. května musí být správně uvedena hlavně výše slevy. Ostatní údaje lze případně doplnit později.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

