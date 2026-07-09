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Pracák přispívá firmám i OSVČ na vzdělávání. 48 tisíc korun na zaměstnance

Jana Knížková
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Mladá žena se zamyšleným výrazem, kdy si pdoprá rukou hlavu a adívá se na mince, které jsou srozvnané na stole
Autor: Depositphotos.com
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Firmy i osoby samostatně výdělečně činné mohou od července využít novou státní podporu na vzdělávání. Cílem programu je pomoci rozvíjet dovednosti zaměstnanců i podnikatelů a usnadnit jim reagovat na měnící se požadavky trhu práce.
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Firmy i osoby samostatně výdělečně činné mohou od 7. července využít nový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Vzdělávání pro firmy“. Stát přispěje nejen na samotné vzdělávání zaměstnanců, ale také na náhradu jejich mzdy po dobu školení. V některých případech může podpora dosáhnout až téměř 48 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Projekt má zaměstnavatelům pomoci s rozvojem kvalifikace zaměstnanců. Oproti předchozímu programu zaměřenému především na digitální dovednosti se nyní podpora rozšiřuje i na další oblasti.

Příspěvek bude možné získat například na:

  • digitální vzdělávání,

  • technické obory,

  • výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí.

Do projektu se mohou zapojit také osoby samostatně výdělečně činné.

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Stát přispěje na školení i mzdy zaměstnanců

Podpora se nevztahuje pouze na cenu vzdělávacího kurzu. Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek také na náhradu mzdy zaměstnanců za dobu, kdy se vzdělávání účastní.

Příspěvek činí:

  • 260,73 Kč za hodinu na vzdělávání,

  • 217,46 Kč za hodinu na náhradu mzdy zaměstnance.

Podpora se vyplácí za skutečně absolvované hodiny vzdělávání, pokud zaměstnanec kurz úspěšně dokončí.

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Příspěvek může přesáhnout 38 tisíc korun

Projekt podporuje až 80 hodin vzdělávání na jednoho zaměstnance. Díky tomu může příspěvek přesáhnout 38 tisíc korun.

U zaměstnanců starších 50 let lze podpořit až 100 hodin vzdělávání, takže maximální výše příspěvku dosahuje téměř 48 tisíc korun.

Minimální rozsah jednoho vzdělávacího programu je stanoven na 50 hodin.

Jak o podporu požádat

Podrobné podmínky projektu zveřejnil Úřad práce ČR od 7. července na svých internetových stránkách. Součástí je také elektronická aplikace pro podávání žádostí. Po posouzení žádosti uzavře úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu o poskytnutí příspěvku. 

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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