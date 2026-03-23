Práce i podnikání na mateřské: Co se smí a kdy přijdete o dávky. Poradí příručka

Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo otcovská, vyznat se v dávkách není snadné. Nová příručka od úřadů má rodičům pomoci zorientovat se v tom, co a kdy mohou čerpat.

Česká správa sociálního zabezpečení ve spolupráci s Úřadem práce ČR vydala aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče. Ta přehledně shrnuje nejdůležitější informace o dávkách spojených s narozením dítěte a vysvětluje, jak o ně správně požádat.

Publikace je určená především těm, kteří se s celým systémem setkávají poprvé a potřebují se rychle zorientovat v tom, na co mají nárok.

Mateřská, rodičovský příspěvek i otcovská

Příručka podrobně vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými dávkami. Například peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) slouží jako náhrada příjmu v době, kdy žena nemůže pracovat kvůli těhotenství a péči o novorozené dítě.

Nechybí ani informace o otcovské, kterou mohou čerpat muži v prvních týdnech po narození dítěte, nebo o rodičovském příspěvku, o který se žádá na Úřadu práce. Publikace také upozorňuje, že nárok na tyto dávky je často podmíněn účastí na nemocenském pojištění.

Časté chyby a nejasnosti

Mnoho lidí si například plete mateřskou s rodičovským příspěvkem a považuje je za jednu dávku. Ve skutečnosti jde ale o dvě odlišné podpory s jinými pravidly i podmínkami.

Příručka proto srozumitelně vysvětluje základní pojmy a upozorňuje i na situace, kdy nárok na dávku vůbec nevznikne. Pomáhá tak předejít chybám, které mohou znamenat zdržení nebo ztrátu peněz.

Pomůže i podnikatelům

Na své si přijdou i osoby samostatně výdělečně činné. Příručka totiž vysvětluje, za jakých podmínek mohou na mateřskou dosáhnout i podnikatelé a co musí splnit.

Zároveň poradí, jak postupovat po narození dítěte krok za krokem. Od podání žádostí až po komunikaci s úřady.

Příručka je zdarma ke stažení

Publikace je dostupná online. Obsahuje také odkazy na další zdroje informací, které rodičům usnadní orientaci v systému.

Pro budoucí rodiče tak může jít o praktického průvodce, který jim pomůže zvládnout administrativu bez zbytečného stresu a s jistotou, že o nic důležitého nepřijdou.

Příručka pro nastávající rodiče 2026

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Is redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

