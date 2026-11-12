Práce na živnost místo pracovní smlouvy: Češi změnu pravidel pro švarcsystém odmítají

Plánovaná úprava se týká samotného vymezení závislé práce. Tedy pravidel, podle kterých se rozlišuje zaměstnání od podnikání na vlastní účet. Nově by se mělo posuzovat šest podmínek, například zda zaměstnavatel pracovníkovi organizuje a kontroluje práci, zadává mu pokyny nebo určuje pracovní dobu. Všechny znaky by přitom musely být splněny současně. Pokud by některý chyběl, mohlo by být jednodušší vykonávat práci na živnostenský list, i když by její skutečný charakter připomínal běžné zaměstnání.
Podle průzkumu agentury NMS Market Research, který si nechala zpracovat Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), podporuje plánovanou změnu definice závislé práce pouze 15 procent respondentů. Proti je naopak 43 procent dotázaných.
Ještě výraznější nesouhlas se ukázal při otázce případného přechodu na živnostenský list. Pokud by lidé věděli, že tím přijdou o placenou dovolenou, nemocenskou, odstupné nebo další zaměstnanecké výhody, odmítlo by takovou nabídku 78 procent z nich.
Důvodem obav je především navrhovaná změna pravidel, podle kterých se rozpoznává závislá práce. Nově by se mělo současně posuzovat šest různých znaků. Odbory varují, že pokud by některý z nich nebyl naplněn, mohlo by být snazší převést pracovníka do režimu OSVČ, i když by ve skutečnosti dál pracoval podobně jako běžný zaměstnanec.
Se švarcsystémem se setkala téměř polovina lidí
Výsledky průzkumu zároveň ukazují, že švarcsystém není pro českou veřejnost neznámým pojmem. S některou jeho podobou se setkalo 44 procent respondentů. Mezi samotnými OSVČ navíc 68 procent uvedlo alespoň jeden znak, který může souviset se závislou prací.
Nejde přitom jen o postavení jednotlivých pracovníků. Podle odhadu PAQ Research přicházejí veřejné rozpočty kvůli švarcsystému každoročně o více než 6,7 miliardy korun na daních a odvodech. Studie zároveň odhaduje, že navrhovaná změna definice by mohla umožnit legalizaci 70 až 90 procent současného švarcsystému.
Odbory upozorňují, že lidé si pod větší flexibilitou práce představují především možnost upravit si pracovní dobu nebo pracovat z domova. Podle nich lze těchto podmínek dosahovat i v rámci současného zákoníku práce, aniž by zaměstnanci museli přicházet o svá práva.
ČMKOS proto vyzývá politiky, aby plánovanou změnu přehodnotili. Obává se totiž, že by mohla výrazně usnadnit nahrazování pracovních smluv živnostenskými listy.