Práce načerno, chybějící roky a bez nároku na důchod: Co lze zpětně prokázat?

Práce načerno může člověku způsobit problémy nejen během zaměstnání, ale také o mnoho let později při žádosti o důchod. Pokud totiž zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění, nemusí se dané období vůbec projevit v evidenci České správy sociálního zabezpečení.
Někteří lidé proto hledají způsob, jak chybějící roky doložit, například prostřednictvím svědeckých prohlášení bývalých kolegů.
Kdy mohou svědci pomoci?
Jak potvrzuje Česká správa sociálního zabezpečení, svědecké prohlášení se při dokazování dob zaměstnání skutečně využívá, ale pouze ve zcela mimořádných případech. Typicky jde o situace, kdy člověk v minulosti pracoval v řádném zaměstnání, avšak doklady o této činnosti se nedochovaly. Mohlo se například stát, že archiv, ve kterém byly dokumenty uložené, zničila povodeň nebo požár.
Pokud neexistuje jiná možnost, jak zaměstnání prokázat, může být za určitých podmínek možné využít svědecké výpovědi. Svědky přitom musí být osoby, které s dotyčným v daném zaměstnání ve stejné době skutečně pracovaly. Slouží k tomu tiskopis: Čestné prohlášení o dobách zaměstnání
Práci načerno svědci do důchodu nepotvrdí
Jiná situace nastává v případě zaměstnání takzvaně na černo. Pokud člověk pracoval bez řádného pracovního vztahu a nebylo za něj odváděno pojistné na důchodové pojištění, nelze tuto dobu dodatečně uznat pouze na základě svědeckého prohlášení.
Pro výpočet důchodu je totiž zásadní, zda byla daná činnost spojena s důchodovým pojištěním. Samotné tvrzení, že člověk někde pracoval, nestačí. Svědecké výpovědi nemohou nahradit chybějící pojistné ani evidenční list důchodového pojištění.
Co dělat, když v evidenci chybí odpracované roky?
Pokud člověk zjistí, že mu v evidenci důchodového pojištění chybí některé období zaměstnání, měl by nejprve ověřit, zda se potřebné dokumenty nenacházejí u bývalého zaměstnavatele, v jeho archivu nebo v evidenci ČSSZ.
V případě pochybností je vhodné obrátit se na Českou správu sociálního zabezpečení a požádat o prověření evidence. Jestliže se skutečně jedná o řádné zaměstnání, které nebylo možné doložit běžnými dokumenty, může být za splnění zákonných podmínek možné využít i svědecké dokazování.
U práce načerno však platí jiné pravidlo. Pokud za ni nebylo odváděno důchodové pojištění, nelze ji pouhým svědeckým prohlášením proměnit v dobu pojištění, která by zvýšila budoucí důchod.
O chybějících dobách pojištění a pravidlech pro jejich doložení pojednává mimo jiné také Příručka budoucího důchodce 2026