Pracovat podle možností zaměstnance? To není sen, to je realita

Novým trendem v oblasti brigád a přivýdělků jsou webové aplikace umožňující zájemcům plánování pracovního a osobního času. Využívají ho studenti, ženy na rodičovské dovolené, senioři, osoby samostatně výdělečně činné a další uživatelé, kteří si mohou sami dle svých časových možností plánovat směny. Zkrátka chodí do práce, kdy se jim to zrovna hodí. Na druhou stranu díky těmto platformám mohou zaměstnavatelé snadno získat zaměstnance, ať už se jedná o výpomoc v době většího množství práce či zástupů za nemoc či řádnou dovolenou kmenových zaměstnanců atd.

V průměru sedm až deset směn měsíčně

Webové aplikace mají v oblasti práce jistě zelenou. Mezi průkopníky patří například společnost Grason, která napřímo propojuje firmy se zájemci o krátkodobé práce skrze mobilní aplikaci. Hlavní výhodou pro podniky je přístup k databázi kvalitních a prověřených lidí a možnost poptat jejich služby rychle v množství i čase, které firmám nejlépe vyhovují. V databázi mají 21 tisíc pracovníků s tím, že těch ověřených, jimž umožňují se na směny hlásit, je 7 tisíc. Počet firem využívající platformu roste každý měsíc o 20 %. Aktuálně Grason využívá přes 300 podniků, které na platformě obsadí několik tisíc směn Mezi typické firmy se řadí firmy z logistiky, retailu, eventů hotelnictví nebo gastronomie. Firmy Grason využívají pro opakované brigády předvybraných brigádníků nebo na pokrytí výkyvů v poptávce mnohem efektivněji, než když to dělají pouze se svým stálým personálem, uvedl pro server Podnikatel.cz Karel Malík.

Další společností nabízející popisovanou službu je Fleco. Projekt začal v lednu 2022 ve Zlínském a Olomouckém kraji a během prvního kvartálu se do něj zaregistrovalo přes 1600 uživatelů. Lidé chtějí stále více svobody a možností. Podle statistik chodí na směny přes Flecto 60 % mužů a 40 % žen. U samotných registrací uživatelů do platformy je ale statistika opačná (60 % žen, 40 % mužů). Průměrný věk „flektařů“ je u žen 43 let a 37 let u mužů. Nejvíce zastoupenou skupinou, která službu využívá, jsou ženy ve věku 40 let. Podle Jany Stehlíkové odpracují jejich flektaři kolem sedmi až deseti směn měsíčně, nejčastěji pak směny osmihodinové. Preferují víkendové a noční směny, protože to jim umožní zařídit si osobní záležitosti ve všedních dnech. Aktuálně byla aplikace využita i neziskovými organizacemi při náboru pro dobrovolnickou práci při pomoci uprchlíkům.

Práci dle potřeby zákoník práce umožňuje

Protože jde o nepravidelnou práci dle možností zaměstnanců a momentální pracovní nabídky zaměstnavatelů, nemůže být uzavřen standardní pracovní poměr. Zde by již musela být stanovena týdenní pracovní doba a předem vypracován harmonogram směn. Naopak práci podle potřeby zaměstnavatele či možností zaměstnance umožňují dohody konané mimo pracovní poměr. Při dodržení maximálního možného rozsahu práce u jednotlivých zaměstnavatelů je možné využít dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, avšak nejjednodušší a zřejmě i nejčastější bude dohoda o provedení práce (DPP).

Což potvrzuje i Karel Malík za společnost Grason. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o brigády, smluvní vztah mezi pracovníkem a firmou bývá nejčastěji na DPP, není zde ani povinnost vstupní lékařské prohlídky. Avšak záleží na její povaze a kategorizaci práce, v některých případech se jí nelze ani při dohodách konaných mimo pracovní poměr vyhnout. Aplikace umí zaměstnavatelům pomoci i s administrativou. Připraví nebo zpracuje předvyplněné dohody a každých sedm dnů vyplatí pracovníkům odměny.

Jak proces náboru funguje v praxi?

Společnosti poskytující tyto systémy se snaží o maximální automatizaci. Další úspěšnou společností v této oblasti je Tymbe. Jejich cílem je dostat míru automatizace tak daleko, aby zadavatelé již vůbec nemuseli aktivně poptávat brigádníky, aby stačilo přes aplikaci poslat očekávaný objem práce a systém následně sám stanovil, kolik lidí, s jakou efektivitou a na jak dlouhé směny bude potřeba.

Každá společnost má vlastní webovou aplikaci. Pro lepší představu o jejich fungování popíšeme prostřednictvím Michala Horáska proces od zadání pozice až po výplatu odměny zaměstnanci jedné z nich.

Prvním krokem v aplikaci společnosti Tymbe je vytvoření profilu brigády včetně kvalifikačních požadavků, ceny a všech náležitostí udaných zadavatelem. Následně jsou do systému nahrány příslušné dokumenty (dohody o provedení práce, BOZP atd.).

Druhým krokem ze strany zadavatele je výběr požadované pozice, pokud je třeba brigádníka (např. vedoucí provozovny zadá datum, čas a počet pracovníků a odešle požadavek do systému). Následně se směna naplní pracovníky. Po ukončení směny potvrdí zadavatel docházku a hodnocení brigádníků.





Hledání práce z pohledu brigádníka

Brigádník se nejprve zaregistruje, ověří svou totožnost a případně si nahraje požadované dokumenty (kvalifikace, zdravotní průkaz atd.). Podle toho, jaká splňuje kritéria, se zobrazí aktuální nabídka volných směn. Jestliže ho nějaká směna osloví, přihlásí se na ni a podepíše předpřipravenou dohodu.

Bude proškolen a jsou mu poskytnuty další informace (upřesnění místa výkonu práce, přidělený vedoucí zaměstnanec atd.). Ten také zaměstnanci potvrdí docházku. Výplata je v systému Tymbe poskytována zprostředkovatelem. Ten následně přefakturovává zadavateli společně s dohodnutou cenou za služby. Frekvenci výplaty odměny (např. týdně či měsíčně) si mohou zaměstnanci nastavit sami.

Webové aplikace mají očividně budoucnost

Společnost Tymbe se podle Michala Haráska stále ještě považuje za startup. Aktivně vyvíjí rozšíření funkcí a moduly (například multimediální onboardingová školení – aby vedoucí nemusel zaškolovat nebo systémová doporučení zadavatelům na základě jejich předchozích preferencí a datové analytiky úspěšnosti minulých objednávek). Prozatím také poměrně aktivně roste. A to jak v počtu odbavených směn, tak v počtu uživatelů aplikace. Ať už jde o firmy či brigádníky. Každý rok se meziročně v průměru zdvojnásobí.