Pracovní úrazy se musí oznamovat jinak než doposud

Od 1. ledna 2026 nabylo účinnosti nařízení vlády o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech, které zásadním způsobem mění dosavadní praxi.
Zaměstnavatelé jsou nově povinni ohlašovat pracovní úrazy a zasílat záznamy o pracovních úrazech výhradně elektronicky, a to prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce. Papírové formuláře se tak stanou minulostí.
Smyslem této změny je především digitalizace agend Státního úřadu inspekce práce a zjednodušení komunikace mezi zaměstnavateli, úřady i veřejností. Vznikající klientská zóna umožní zaměstnavatelům plnit zákonem stanovené povinnosti převážně online, bez zbytečné administrativy a časových prodlev. Digitalizované procesy mají přispět k větší efektivitě, transparentnosti a dostupnosti služeb.
Přínosy pro zaměstnavatele
Pro zaměstnavatele představuje nový systém řadu praktických výhod. Elektronické hlášení pracovních úrazů je rychlejší a jednodušší než dosavadní papírová forma, což vede ke snížení administrativní zátěže i nákladů.
Všechny nahlášené úrazy budou soustředěny na jednom místě v online prostředí portálu, díky čemuž získají zaměstnavatelé lepší přehled o své evidenci. Elektronické zpracování dat zároveň urychlí jejich vyřízení a díky vestavěným kontrolním mechanismům se sníží riziko chyb při vyplňování.
Co portál zaměstnavatelům umožní?
Po přihlášení do portálu budou zaměstnavatelé schopni ohlásit pracovní úraz příslušnému orgánu, tedy oblastnímu inspektorátu práce nebo obvodnímu báňskému úřadu, vyplnit a odeslat záznam o pracovním úrazu, uložit si jej pro vlastní potřebu, případně ho vytisknout. Součástí systému bude také možnost dodatečně aktualizovat již odeslané údaje a mít trvalý přehled o všech pracovních úrazech zaměstnavatele na jednom místě.
Přístup do systému a další kroky
Přihlašování do portálu je možné prostřednictvím bezpečných státních prostředků elektronické identifikace, jako je bankovní identita, MojeID nebo I.CA Identity. Za zaměstnavatele se přihlašuje jeho statutární zástupce, který může již nyní v portálu zplnomocnit další fyzické osoby k zastupování při plnění povinností.
K portálu se lze dostat nejen přes web Státního úřadu inspekce práce, ale také prostřednictvím stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je k dispozici odkaz „Ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o pracovním úrazu“. Elektronizace této agendy tak představuje další krok k moderní a efektivní veřejné správě.
Co se týká nových pravidel u pracovních úrazů, je jich od nového roku mnohem víc. Mění se například evidence či zasílání záznamu. Server Podnikatel.cz již brzy nabídne přehledný článek, který jednotlivé změny podrobně rozebere.