Praha v tichosti zrušila cenové stropy pro taxikáře. Legalizace okrádání, říká Prouza

Zrušení stropů kritizuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), podle kterého jde o legalizaci možného okrádání turistů a znamená obrovské reputační riziko pro Prahu.
Praha po desítkách let zrušila cenovou regulaci taxíků
První cenová regulace taxislužeb v Praze byla schválena již v devadesátých letech jako reakce na časté okrádání turistů. V srpnu letošního roku pak magistrát hlavního města maximální cenu za kilometr jízdy taxislužbou zvýšil z 36 na 42 korun. Nástupní sazba pak vzrostla na nejvýše 70 korun oproti předchozím 60 korunám. Od platnosti nového výměru uběhly jen dva měsíce a město po desítkách let cenovou regulaci taxislužeb v tichosti ke konci září zcela zrušilo. V cenovém výměru zrušení odůvodňuje rozhodnutím vedení hlavního města Prahy o ukončení cenové regulace taxislužby a nijak dál jej nerozvádí.
Legalizace možného okrádání, říká Prouza
I proto čelí zrušení maximálních cen kritice. Podle Tomáše Prouzy, prezidenta SOCR ČR, cenová regulace snižovala pro zákazníky riziko okradení.
Tuto legalizaci možného okrádání turistů považujeme za obrovské reputační riziko pro Prahu, která se jen obtížně zbavovala nálepky města, kde taxikáři okradou každého, kdo jim sedne do auta. Pražští politici by měli usilovat o to, aby se obyvatelé Prahy i její návštěvníci cítili bezpečně. Toto rozhodnutí pražského magistrátu naopak každého zákazníka běžného taxíku ohrožuje. Doporučujeme proto, aby lidé využívali digitálních taxislužeb, kde je cena jízdy dopředu daná, a své okolí varovali před jízdou klasickými taxíky, komentoval Tomáš Prouza.
Prouza proto radí nejen turistům využívat digitální aplikace, kde vidí konečnou cenu ještě před zahájením jízdy.
Díky digitálním aplikacím každý zákazník dopředu ví, jaká bude konečná cena služby. Navíc může ohodnotit každého jednotlivého řidiče, stejně jako si vybrat cenovou hladinu přepravy podle toho, co je pro něj důležité, uzavřel Prouza.
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