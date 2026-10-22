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Praha vrací cenové stropy pro taxikáře. Po jejich zrušení si účtovali až 500 Kč/km

Daniel Morávek
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Mladý muž v bílé košili stojí u vozu s označením taxi
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Praha na konci září v tichosti zrušila maximální ceny u taxislužeb. Uběhly tři týdny a magistrát stropy vrací, jelikož obdržel desítky stížností na nepřiměřené ceny.
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Taxikáři si začali účtovat nástupní sazbu až ve výši 450 Kč a cena za kilometr u některých dosáhla až 500 Kč.

Co se dozvíte v článku
  1. Taxikáři se po zrušení stropů začali účtovat horentní sumy
  2. Praha vrací cenovou regulaci
  3. Ať magistrát vysvětlí, jak ke zrušení došlo, říká Prouza

Taxikáři se po zrušení stropů začali účtovat horentní sumy

Když Praha na konci září v tichosti zrušila po desítkách let cenovou regulaci taxislužeb, vyvolalo to obavy, že se vrátí praktiky taxikářů z devadesátých let a okrádání zákazníků. Uběhly tři týdny a ukázalo se, že obavy byly oprávněné. Magistrát hlavního města Prahy obdržel desítky stížností na nepřiměřeně vysoké ceny účtované za přepravu, a to zejména od zahraničních turistů. Zákazníci doložili doklady o zaplacení, z nichž byly patrné ceny v rozmezí 100 Kč až 450 Kč u jednorázových nástupních sazeb, v rozmezí 80 Kč až 500 Kč u ceny za jeden km jízdy a v rozmezí 10 Kč až 50 Kč za minutu čekání. 

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Praha vrací cenovou regulaci

Praha se proto rozhodla cenovou regulaci obnovit, a to na úrovni před jejím zrušením. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou tak opět činí 42 Kč, nástupní sazba maximálně 70 Kč a minuta čekání 7 Kč. Počet a obsah stížností přijatých v tak krátkém období od zrušení cenové regulace taxislužby
představují významný poznatek svědčící o tom, že samotné působení tržních mechanismů nezajišťuje
dostatečnou ochranu zákazníků před účtováním nepřiměřeně vysokých cen. Zákazníci jsou při využívání
taxislužby ve slabším postavení, pohybují se v cizím jazykovém a měnovém prostředí a neorientují se tak
v cenové úrovni poskytovaných služeb, rovněž se mohou nacházet v časové tísni a jsou tak vystaveni
vysokému riziku účtování nepřiměřených cen. Uvedenými skutečnostmi je prokázáno, že tato část trhu je
i nadále ohrožena účinky omezení hospodářské soutěže, odůvodňuje Praha v novém cenovém výměru.

Ať magistrát vysvětlí, jak ke zrušení došlo, říká Prouza

Obnovení cenových stropů přivítal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), který jejich zrušení hlasitě kritizoval. Jsme rádi, že veřejná kritika tohoto podivného rozhodnutí i zkušenosti zákazníků, které potvrdily zneužívání situace klasickými taxikáři, vedly pražský magistrát k tomu, aby cenové stropy opět obnovil. Vyzýváme pražský magistrát, aby veřejně vysvětlil, jak k překvapivému zrušení cenových stropů došlo, a k navýšení kontrolní činnosti klasických taxislužeb. Hrozí totiž riziko, že budou situaci dále zneužívat a neradi se budou vracet k cenovým stropům, které chtěli dlouhodobě zrušit s cílem obohacovat se na úkor nepozorných zákazníků, kteří jsou zvyklí na cenovou transparentnost digitálních taxi aplikací, uzavřel Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Praha v tichosti zrušila cenové stropy pro taxikáře. Legalizace okrádání, říká Prouza Přečtěte si také:

Praha v tichosti zrušila cenové stropy pro taxikáře. Legalizace okrádání, říká Prouza

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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