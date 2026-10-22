Praha vrací cenové stropy pro taxikáře. Po jejich zrušení si účtovali až 500 Kč/km

Taxikáři si začali účtovat nástupní sazbu až ve výši 450 Kč a cena za kilometr u některých dosáhla až 500 Kč.
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Taxikáři se po zrušení stropů začali účtovat horentní sumy
Když Praha na konci září v tichosti zrušila po desítkách let cenovou regulaci taxislužeb, vyvolalo to obavy, že se vrátí praktiky taxikářů z devadesátých let a okrádání zákazníků. Uběhly tři týdny a ukázalo se, že obavy byly oprávněné. Magistrát hlavního města Prahy obdržel desítky stížností na nepřiměřeně vysoké ceny účtované za přepravu, a to zejména od zahraničních turistů. Zákazníci doložili doklady o zaplacení, z nichž byly patrné ceny v rozmezí 100 Kč až 450 Kč u jednorázových nástupních sazeb, v rozmezí 80 Kč až 500 Kč u ceny za jeden km jízdy a v rozmezí 10 Kč až 50 Kč za minutu čekání.
Praha vrací cenovou regulaci
Praha se proto rozhodla cenovou regulaci obnovit, a to na úrovni před jejím zrušením. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou tak opět činí 42 Kč, nástupní sazba maximálně 70 Kč a minuta čekání 7 Kč.
Počet a obsah stížností přijatých v tak krátkém období od zrušení cenové regulace taxislužby odůvodňuje Praha v novém cenovém výměru.
představují významný poznatek svědčící o tom, že samotné působení tržních mechanismů nezajišťuje
dostatečnou ochranu zákazníků před účtováním nepřiměřeně vysokých cen. Zákazníci jsou při využívání
taxislužby ve slabším postavení, pohybují se v cizím jazykovém a měnovém prostředí a neorientují se tak
v cenové úrovni poskytovaných služeb, rovněž se mohou nacházet v časové tísni a jsou tak vystaveni
vysokému riziku účtování nepřiměřených cen. Uvedenými skutečnostmi je prokázáno, že tato část trhu je
i nadále ohrožena účinky omezení hospodářské soutěže,
Ať magistrát vysvětlí, jak ke zrušení došlo, říká Prouza
Obnovení cenových stropů přivítal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), který jejich zrušení hlasitě kritizoval.
Jsme rádi, že veřejná kritika tohoto podivného rozhodnutí i zkušenosti zákazníků, které potvrdily zneužívání situace klasickými taxikáři, vedly pražský magistrát k tomu, aby cenové stropy opět obnovil. Vyzýváme pražský magistrát, aby veřejně vysvětlil, jak k překvapivému zrušení cenových stropů došlo, a k navýšení kontrolní činnosti klasických taxislužeb. Hrozí totiž riziko, že budou situaci dále zneužívat a neradi se budou vracet k cenovým stropům, které chtěli dlouhodobě zrušit s cílem obohacovat se na úkor nepozorných zákazníků, kteří jsou zvyklí na cenovou transparentnost digitálních taxi aplikací, uzavřel Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.