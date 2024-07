Praktické tipy pro fyzické osoby, jak ušetřit na daních

Většina fyzických osob, mají-li zdanitelné příjmy, řeší každoročně podání daňového přiznání nebo žádají o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele. Využívají však všech možností, jak si snížit základ daně?

Odčitatelné položky

Poplatníci mohou ve svém daňovém přiznání uplatnit tzv. odčitatelné položky od základu daně. Mezi nejčastější patří bezúplatné plnění, úroky a příspěvky na životní pojištění. Méně časté jsou potom odpočty na odborové příspěvky, úhrady za zkoušky ověřující vzdělání, výdaje za výzkum a vývoj a odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož je pojistníkem. Příspěvkem na produkt spoření na stáří se rozumí také pojistné na soukromé životní pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu. Příspěvkem na pojištění dlouhodobé péče se rozumí pojistné na toto pojištění.

Fyzické osoby mohou také odečíst poskytnutý dar, pokud splňuje podmínky stanovené v § 15 zákona o daních z příjmů. Pozor však na to, že u fyzických osob se musí jednat o dary v kumulované výši minimálně 1000 Kč nebo 2 % základu daně.

Fyzické osoby však mohou poskytnout také bezúplatné plnění pro tzv. zdravotnické účely. Za zdravotnické účely je považován odběr krve (odběr 3000 Kč) nebo jejich složek, hodnota orgánu (20 000 Kč) od žijícího dárce a hodnota odběru krvetvorných buněk. Musí být ale splněna podmínka, že dárci nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

Fyzické osoby mohou využít poměrně dost slev na dani. Každá fyzická osoba má pak nárok na základní slevu na poplatníka (30 840 Kč), kterou lze uplatnit buď ročně v daňovém přiznání, anebo ji lze uplatňovat měsíčně v zaměstnání. Fyzické osoby však mohou uplatnit i další slevy, které jim zákon o daních z příjmů nabízí.

Fyzické osoby mohou dále uplatnit:

Slevu na manželku (24 840 Kč ročně)

Slevu na invaliditu (2520 Kč pro základní slevu ročně, 5040 Kč pro rozšířenou slevu ročně)

Slevu na držitele průkazu ZTP/P (16 140 Kč), pokud je přiznán nárok na průkaz ZTP/P ročně

Poplatník může využít „částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani splněny“.

Nutno upozornit, že počínaje rokem 2024 se změnily podmínky pro uplatnění slevy na manžela. Do roku 2023 bylo možné tuto slevu využít na manželku (manžela), pokud její hrubé roční příjmy nebyly vyšší než 68 tisíc. To už ale neplatí. Nyní má nárok na slevu na manželku pouze ten poplatník, jehož manžel nebo manželka pečuje o dítě do tří let věku.

Výše slevy zůstane beze změny – tj. 24 840 Kč. Pokud je navíc manžel nebo manželka držitelem průkazu ZTP/P, je sleva dvojnásobná. Omezení pro uplatnění slevy bylo zavedeno proto, aby se pečující osoby rychleji vrátily do práce.

Daňové zvýhodnění na dítě

Mimo slev na dani mohou poplatníci využít i tzv. daňové zvýhodnění na dítě, kdy na rozdíl od daňových slev může vznikat daňový bonus („záporná daň“).

Výše slevy na dani se liší v závislosti na počtu dětí. Za první vyživované dítě má poplatník nárok na 15 204 Kč ročně, 22 320 Kč za druhé vyživované dítě a 27 840 Kč za třetí a další vyživované dítě.

Optimalizace základu daně

Pokud jako fyzická osoba podnikáte, máte více možností, jak své příjmy zdaňovat. Tzv. osoby samostatně výdělečně činné totiž mohou uplatnit skutečné výdaje nebo paušální výdaje, pokud podávají daňové přiznání, případně se podání mohou vyhnout a být tzv. poplatníky daně v režimu paušální daně.

Pokud OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) uplatňují paušální výdaje, zdaňují rozdíl mezi příjmy a výdaji tím způsobem, že výdaje jsou stanoveny jako % z vykázaných příjmů. Výše tzv. výdajového paušálu je odvislá od druhu podnikání. Zemědělci uplatňují paušální výdaje ve výši 80 %, maloobchodní prodejci 60 %, a advokáti nebo daňoví poradci 40 %.

Pokud OSVČ uplatňují skutečné výdaje, musí výdaje, které souvisí s ekonomickou činností, dokládat. Je pak na každé fyzické osobě, jakým způsobem bude své příjmy zdaňovat a jaký druh výdajů k ním uplatní. Musí však zvážit, která z variant přinese větší úsporu.

Mezi výše uvedenými způsoby mohou v rámci zdaňovacích období fyzické osoby přecházet. Přechod z jedné varianty na jinou však s sebou přináší úpravy základu daně v daňovém přiznání, a proto je vhodné vyhledat odborníka.

Fyzické osoby také mohou poměrně hravě plánovat příjmy a výdaje, aby mohly optimalizovat základ daně, protože základ daně ovlivňuje skutečný tok peněz. Pokud tedy mají fyzické osoby v závěru roku vysoký základ daně, a zároveň uplatňují skutečné výdaje (nebo zvažují přechod na skutečné výdaje), mohou uhradit přijaté faktury před jejich splatností do konce roku. Zároveň je možné díky posunutí splatnosti vystavených faktur oddálit jejich inkaso.

Vyhněte se chybám v daňovém přiznání

V neposlední řadě je potřeba se vyhnout chybám při vyplňování daňového přiznání. Pokud si nejste při vyplňování formuláře daňového přiznání jistí, obraťte se na daňového poradce.

Nesprávným vyplněním daňového přiznání totiž může dojít k nutnosti podání dodatečného daňového přiznání, se kterým mohou souviset sankce za pozdě odvedené daně. Nejčastěji poplatníci chybují ve výpočtech, v opomenutí zahrnout veškeré příjmy nebo neuplatnění dostupných slev a odčitatelných položek. I za tyto chyby uvedené v řádném přiznání hrozí nepříjemné sankce.