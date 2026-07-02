Podnikatel.cz  »  Právo

Předčasné důchody po rekordním boomu: Sociálka hlásí výraznou změnu

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Šik starší žena s brýlemi a vykulenýma očima je v šoku s rukou před pusou
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Počet lidí, kteří žádají o předčasný starobní důchod, se v posledních letech měnil nebývalým tempem. Při pohledu na desetiletou statistiku České správy sociálního zabezpečení se ale ukazuje vývoj, který výrazně ovlivnily změny pravidel i rozhodování samotných lidí.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Po rekordním náporu žádostí o předčasný starobní důchod v letech 2022 a 2023 se situace začíná vracet do běžných kolejí. Vyplývá to z desetiletého přehledu dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), který ukazuje, jak výrazně zájem lidí ovlivnily změny pravidel i mimořádné valorizace důchodů.

Počet lidí, kteří žádají o předčasný starobní důchod, se z roku na rok výrazně mění. Samotná čísla ale mohou být zavádějící, pokud se posuzují jen za jednotlivé měsíce nebo roky. Proto nyní ČSSZ zveřejnila přehled statistik za období let 2016 až 2026, který ukazuje vývoj v širších souvislostech.

Přehled počtu nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod evidovaných ČSSZ 

Předčasný důchod není jen o nižší penzi natrvalo. Přináší i další omezení Přečtěte si také:

Předčasný důchod není jen o nižší penzi natrvalo. Přináší i další omezení

Rekordní zájem přinesly změny pravidel

V letech 2016 až 2021 přijímala ČSSZ každoročně zhruba 27 až 35 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod. Zlom nastal v letech 2022 a především 2023, kdy úřad zaznamenal mimořádný nárůst. Během těchto dvou let lidé podali téměř 180 tisíc žádostí.

Důvodů bylo hned několik. Zásadní roli sehrály mimořádné valorizace důchodů i změna podmínek pro přiznání předčasného důchodu od 1. října 2023. Nová pravidla zpřísnila podmínky nároku, zvýšila krácení za předčasný odchod do penze a upravila také způsob valorizace těchto důchodů. Mnoho lidí proto podalo žádost ještě podle původních podmínek.

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění Přečtěte si také:

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění

Po rekordech následoval výrazný pokles

Mimořádný zájem v předchozích letech se promítl i do následujícího období. V roce 2024 ČSSZ evidovala 14 336 nových žádostí, o rok později už jen 9 230.

Průběžná data za leden až květen letošního roku naznačují, že se počty žádostí postupně vracejí na úroveň obvyklou před mimořádnými roky 2022 a 2023.

MM26_MIF

Svou roli může hrát také další změna legislativy. Od 1. ledna 2026 totiž platí, že lidé, kteří získali alespoň 45 let důchodového pojištění, mají při odchodu do předčasného důchodu nárok na mírnější krácení penze.

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny Přečtěte si také:

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny

Žádost lze podat i online

O starobní i předčasný starobní důchod lze požádat osobně na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení nebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. O tom, zda se letošní rok skutečně vrátí k dlouhodobému průměru, však bude možné rozhodnout až po zpracování údajů za celý rok.

Požádat o důchod přes internet se vyplatí, a to u všech typů penzí Přečtěte si také:

Požádat o důchod přes internet se vyplatí, a to u všech typů penzí

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).