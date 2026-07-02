Předčasné důchody po rekordním boomu: Sociálka hlásí výraznou změnu

Po rekordním náporu žádostí o předčasný starobní důchod v letech 2022 a 2023 se situace začíná vracet do běžných kolejí. Vyplývá to z desetiletého přehledu dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), který ukazuje, jak výrazně zájem lidí ovlivnily změny pravidel i mimořádné valorizace důchodů.
Počet lidí, kteří žádají o předčasný starobní důchod, se z roku na rok výrazně mění. Samotná čísla ale mohou být zavádějící, pokud se posuzují jen za jednotlivé měsíce nebo roky. Proto nyní ČSSZ zveřejnila přehled statistik za období let 2016 až 2026, který ukazuje vývoj v širších souvislostech.
Přehled počtu nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod evidovaných ČSSZ
Rekordní zájem přinesly změny pravidel
V letech 2016 až 2021 přijímala ČSSZ každoročně zhruba 27 až 35 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod. Zlom nastal v letech 2022 a především 2023, kdy úřad zaznamenal mimořádný nárůst. Během těchto dvou let lidé podali téměř 180 tisíc žádostí.
Důvodů bylo hned několik. Zásadní roli sehrály mimořádné valorizace důchodů i změna podmínek pro přiznání předčasného důchodu od 1. října 2023. Nová pravidla zpřísnila podmínky nároku, zvýšila krácení za předčasný odchod do penze a upravila také způsob valorizace těchto důchodů. Mnoho lidí proto podalo žádost ještě podle původních podmínek.
Po rekordech následoval výrazný pokles
Mimořádný zájem v předchozích letech se promítl i do následujícího období. V roce 2024 ČSSZ evidovala 14 336 nových žádostí, o rok později už jen 9 230.
Průběžná data za leden až květen letošního roku naznačují, že se počty žádostí postupně vracejí na úroveň obvyklou před mimořádnými roky 2022 a 2023.
Svou roli může hrát také další změna legislativy. Od 1. ledna 2026 totiž platí, že lidé, kteří získali alespoň 45 let důchodového pojištění, mají při odchodu do předčasného důchodu nárok na mírnější krácení penze.
Žádost lze podat i online
O starobní i předčasný starobní důchod lze požádat osobně na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení nebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. O tom, zda se letošní rok skutečně vrátí k dlouhodobému průměru, však bude možné rozhodnout až po zpracování údajů za celý rok.