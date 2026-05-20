Podnikatel.cz  »  Právo

Předčasný starobní důchod: Jak funguje krácení a kdy ho nelze vyplácet

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Starší muž s rozpřaženýma rukama a nechápavým výrazem
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Předčasný starobní důchod podléhá jasně daným pravidlům. Výši důchodu ovlivňuje nejen získaná doba pojištění, ale také termín odchodu a doba zbývající do dosažení řádného důchodového věku. Existují navíc i situace, kdy nelze předčasný důchod dočasně vyplácet.

Předčasný starobní důchod se stejně jako řádná penze skládá ze základní a procentní výměry. Právě procentní část je však u dřívějšího odchodu do důchodu krácena.

Výše procentní výměry standardně činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Pokud se doba pojištění překrývala s účastí na důchodovém spoření, činí sazba 1,2 % výpočtového základu.

U důchodů přiznávaných v roce 2026 pak procentní výměra odpovídá 1,495 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění.

Krácení probíhá po 90denních obdobích

Při odchodu do předčasného důchodu se procentní výměra dále snižuje. Krácení se počítá za dobu od přiznání důchodu do dosažení řádného důchodového věku.

Snížení činí:

  • 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů,
  • nebo 0,75 % výpočtového základu, pokud člověk splní podmínky pro nižší krácení.

Důležité je, že se započítávají i necelé devadesátidenní úseky. Právě to může znamenat, že i relativně malý posun termínu odchodu do důchodu ovlivní výslednou částku penze.

Předčasný starobní důchod a možnost přiznat ho zpětně Přečtěte si také:

Předčasný starobní důchod a možnost přiznat ho zpětně

Rozhodnout může i několik týdnů

Odborníci proto doporučují před podáním žádosti dobře zvážit termín odchodu do předčasného důchodu a ověřit si dopad na budoucí výši penze.

Protože je krácení trvalé, promítá se do vypláceného důchodu dlouhodobě a může znamenat rozdíl v řádu stovek až tisíců korun měsíčně.

Kdy může být výplata pozastavena

Vedle krácení existují i situace, kdy nelze předčasný starobní důchod vyplácet vůbec.

Důchod se nevyplácí do dosažení řádného důchodového věku, pokud člověk:

MM26_NL

  • vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění
  • pobírá podporu v nezaměstnanosti
  • nebo pobírá podporu při rekvalifikaci
Kdy se vyplatí odejít do důchodu? Nová příručka nabízí i modelové výpočty Přečtěte si také:

Kdy se vyplatí odejít do důchodu? Nová příručka nabízí i modelové výpočty

Protože krácení probíhá po 90denních úsecích, může i relativně malý rozdíl v datu odchodu do důchodu ovlivnit jeho konečnou výši. Odborníci proto doporučují konzultovat termín přiznání důchodu na OSSZ, aby se předešlo zbytečnému snížení dávky.

Všechny informace na jednom místě

O předčasném důchodu informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce. 

Příručka budoucího důchodce 2026

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

EU zvažuje omezení využívání amerických cloudových služeb

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).