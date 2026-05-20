Předčasný starobní důchod: Jak funguje krácení a kdy ho nelze vyplácet

Předčasný starobní důchod se stejně jako řádná penze skládá ze základní a procentní výměry. Právě procentní část je však u dřívějšího odchodu do důchodu krácena.
Výše procentní výměry standardně činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Pokud se doba pojištění překrývala s účastí na důchodovém spoření, činí sazba 1,2 % výpočtového základu.
U důchodů přiznávaných v roce 2026 pak procentní výměra odpovídá 1,495 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění.
Krácení probíhá po 90denních obdobích
Při odchodu do předčasného důchodu se procentní výměra dále snižuje. Krácení se počítá za dobu od přiznání důchodu do dosažení řádného důchodového věku.
Snížení činí:
- 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů,
- nebo 0,75 % výpočtového základu, pokud člověk splní podmínky pro nižší krácení.
Důležité je, že se započítávají i necelé devadesátidenní úseky. Právě to může znamenat, že i relativně malý posun termínu odchodu do důchodu ovlivní výslednou částku penze.
Rozhodnout může i několik týdnů
Odborníci proto doporučují před podáním žádosti dobře zvážit termín odchodu do předčasného důchodu a ověřit si dopad na budoucí výši penze.
Protože je krácení trvalé, promítá se do vypláceného důchodu dlouhodobě a může znamenat rozdíl v řádu stovek až tisíců korun měsíčně.
Kdy může být výplata pozastavena
Vedle krácení existují i situace, kdy nelze předčasný starobní důchod vyplácet vůbec.
Důchod se nevyplácí do dosažení řádného důchodového věku, pokud člověk:
- vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění
- pobírá podporu v nezaměstnanosti
- nebo pobírá podporu při rekvalifikaci
Protože krácení probíhá po 90denních úsecích, může i relativně malý rozdíl v datu odchodu do důchodu ovlivnit jeho konečnou výši. Odborníci proto doporučují konzultovat termín přiznání důchodu na OSSZ, aby se předešlo zbytečnému snížení dávky.
O předčasném důchodu informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.