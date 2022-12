Přehled legislativních změn, které se v roce 2022 dotkly podnikatelů

Nezabavitelná částka se měnila zpětně

Také během roku 2022 se podnikatelé museli vypořádat s celou řadou legislativních změn. Kromě tradičních novinek typu zvýšení minimální mzdy či cestovních náhrad na začátku roku došlo také ke zvýšení základní slevy na poplatníka na 30 840 Kč. Současně se od roku 2022 zrušilo měsíční omezení daňového bonusu částkou 5025 Kč. Koncem ledna zkomplikovalo podnikatelům život navýšení nezabavitelné (nepostižitelné) částky při výpočtu exekučních srážek. Ke zvýšení totiž došlo zpětně od začátku ledna, přičemž řada zaměstnavatelů zpracovala lednové srážky ze mzdy bez této dodatečné úpravy.

K další změně nezabavitelné částky došlo v dubnu, a to díky vyššímu životnímu minimu. Základní nezabavitelná částka je totiž součtem životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení a se zvýšením životního minima tak vzrostla i nezabavitelná částka.

Nezabavitelná částka se měnila ještě v říjnu, jelikož opět vzrostly normativní náklady na bydlení.

Cestovní náhrady se také několikrát měnily

Několikrát během roku se měnily i tuzemské cestovní náhrady. Začátkem roku vzrostlo stravné. V březnu se zvýšila náhrada za využití elektromobilů, a to z 4,10 Kč za 1 kilowatthodiny elektřiny na 6 Kč, v květnu pak náhrada za využití automobilů jezdících na benzin 95 oktanů z 37,10 Kč za 1 litr na 44,50 Kč za litr a na naftu z 36,10 Kč za litr na 47,10 za litr. V srpnu se pak zvýšily náhrady za využití vozidel jezdících na benzin 98 oktanů a opětovně stravné.

Daňové změny v souvislosti s Ukrajinou

Změny zákona o daních z příjmů přinesly řadu novinek do oblasti zaměstnávání. Především se upravily podmínky pro bezúplatná plnění (dary). Maximální limit pro bezúplatná plnění se i v roce 2022 navýšil na 30 % ze základu daně. Je možné uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 nejen českým pořadatelům veřejných sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územněsprávním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud budou splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatné plnění.





Zvýšilo se množství údajů, co musí podnikatelé hlásit

Už na začátku března vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a o zrušení povinného přimíchávání biosložek do paliv. K 1. dubnu 2022 nastala účinnost části změn novely zákona o zaměstnanosti. Původním cílem novely bylo zavedení příspěvku v době částečné práce, takzvaný kurzarbeit, avšak pozměňovacím návrhem byly s odloženou účinností schváleny významné změny u podání oznámení o ukončení zaměstnání zaměstnanců podávaných zaměstnavatelem na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Lhůta 8 dnů sice zůstala, rozšířilo se však množství údajů, které podnikatelé musí hlásit.

O 5000 Kč na dítě mohli žádat i podnikatelé

Během jara pak vláda odsouhlasila příspěvek 5000 Kč na dítě, o který mohli žádat i podnikatelé. Podmínkou byly příjmy rodiny do 1 milionu korun hrubého a dítě do 18 let věku. Příspěvek se začal vyplácet v srpnu.

Snížila se spotřební daň z pohonných hmot

V půlce dubna vláda schválila novelu zákona o spotřebních daních, která od června do září snížila spotřební daň z pohonných hmot o 1,5 Kč na litr. V září pak došlo k prodloužení snížení spotřební daně u nafty až do konce letošního roku.

Konec některých jednorázových plastů

Na začátku října nabyl účinnosti zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který zakazuje uvádět na trh (a tedy i prodávat) vybrané jednorázové výrobky z plastu. Jedná se o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů (u oxo-rozložitelných plastů se zákaz vztahuje na všechny plastové výrobky).

Úsporný tarif se dotkl i některých OSVČ

Úsporný tarif se dotknul všech občanů bez ohledu na jejich příjmy a také některých OSVČ. U OSVČ záleželo, jaké mají místo podnikání, respektive jakou mají distribuční sazbu. Pokud mají místo podnikání doma a jsou pod distribuční sazbou „D“, příspěvek z úsporného tarifu získaly. Jestliže však v provozovně mají sazbu “C”, příspěvek nedostaly. Zcela všem se pak od října do konce příštího roku odpustil poplatek ve výši 599 Kč s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny.