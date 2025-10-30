Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2026

Novou vyhlášku pro příští rok odhlasovali v desítkách měst. Lhůta pro schválení vyhlášek skončila 30. září.
Co se dozvíte v článku
- Praha
- Středočeský kraj
- Karlovarský kraj
- Plzeňský kraj
- Ústecký kraj
- Pardubický kraj
- Liberecký kraj
- Královehradecký kraj
- Jihočeský kraj
- Vysočina
- Zlínský kraj
- Jihomoravský kraj
- Olomoucký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Kde dále se vyhláška mění
Praha
V minulosti u mnoha městských částí platil nižší základní koeficient ve výši 2,5 a 3,5. Zároveň měla Praha stanoven místní koeficient ve výši 2. Od roku 2025 už snížení základního koeficientu není možné a pro celou Prahu tak platí buď koeficient 4,5 nebo 5.
Od roku 2026 se pak u třech městských částí – Kunratic, Šeberova a Zbraslavi základní koeficient sníží z 5 na 4,5. Příslušnou změnu schválili v září pražští zastupitelé. Místní koeficienty se pro rok 2026 nijak nemění.
Středočeský kraj
Neveklov
V Neveklově nově bude místní koeficient pro rekreační nemovitosti ve výši 3. Základní koeficient 1,4 se měnit nebude.
Nymburk
V Nymburce loni nezareagovali na změnu zákona a ve městě tak pro rok 2025 klesl základní koeficient z 2,5 na 2. Zároveň se však pro část Lada a Komárno koeficient zvýšil z 1,6 na 2. Zastupitelé tak pro rok 2026 schválili novou vyhlášku, která základní koeficient pro Nymburk a Drahelice zvyšuje zpět na 2,5. Místní koeficient ve výši 2 nově bude platit taky pouze pro Nymburk a Drahelice.
Roztoky
V Roztokách u Prahy minulý rok vyhlášku k dani z nemovitých věcí dle nových pravidel neupravili a novou úpravu tak schválili až pro rok 2026. Až do konce roku 2024 platil pro některé části Roztok snížený základní koeficient 1,4 a pro zbytek 1,6. Zároveň pro garáže, rekreační stavby a podnikatelské nemovitosti platit koeficient 1,5. Vzhledem k tomu, že pro rok 2025 město novou vyhlášku nepřijalo, přestal platit snížený základní koeficient 1,4 a zrušilo se zvýšení daně pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti pro podnikání.
Od roku 2026 se však pro tyto tři skupiny nemovitostí daň opět zvyšuje, a to kvůli novému místnímu koeficientu 1,6. Vzhledem k tomu, že nový místní koeficient 1,6 má platit pro všechny nemovitosti, vzroste v Roztokách od roku 2026 daň i z domů a bytů.
Říčany
V Říčanech se zvýší místní koeficient pro byty z 3 na 5 a stejné zvýšení se týká i některých podnikatelských nemovitostí. U domů, rekreačních nemovitostí a garáží zůstane místní koeficient ve výši 3.
Místní koeficient ve výši 5 byl v předchozích letech stanoven pro průmyslové oblasti, spadající pod území obce Říčany. Dle předběžných údajů z finančního úřadu se ale nyní koeficient ve výši 5 nevztahuje na průmyslový areál Jažlovice. Při setkání se zástupci z finančního úřadu bylo zjištěno, že subjekty nedaní průmyslové haly a logistická centra v kategorii zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, tak jak by měly dle reálného využívání nemovitostí. Jsou daněny jako ostatní zdanitelné stavby nebo zdanitelné stavby pro ostatní druhy podnikání. V nové OZV tak dojde k úpravě koeficientů u těchto skupin nemovitých věcí, vysvětlil při zářijovém zasedání zastupitelstva starosta David Michalička.
Sedlčany
Sedlčany zvyšují od roku 2026 místní koeficient z 1,3 na 1,5. U rekreačních budov pak místní koeficient vzroste z 1,3 na 2, u garáží z 1,3 na 1,5 a u podnikatelských nemovitostí z 1,8 na 2. Základní koeficient zůstane 1,6.
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou už v dubnu rozhodl, že pro rok 2026 sníží místní koeficient z bytů z 5 na 2,5. V září však vydal novou vyhlášku, která navíc snižuje místní koeficient pro katastrální území Pecerady, Krusičany, Čakovice a Podělusy z původně plánovaných 4 na 2,5. Základní koeficient zůstane 1,4 a stejně tak místní koeficient pro podnikatele ve výši 4.
Karlovarský kraj
Hroznětín
V Hroznětíně bude pro rok 2026 platit u garáží, rekreačních a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 2. Základní koeficient 1,4 zůstává beze změny.
Chodov
Město Chodov pro letošní rok omylem zvýšilo daň z nemovitostí kvůli tomu, že nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamenalo, že se základní koeficient 2, který byl v Chodově už v minulosti, navíc nově násobí 1,6. Řadě obyvatelů tak daň vzrostla.
Zastupitelé města Chodov nicméně už na svém první letošním zasedání odsouhlasili, že občanům letošní zvýšení daně z nemovitých věcí v následujících letech vykompenzují. Následně pak došlo ke schválení nové vyhlášky, která od roku 2026 snižuje místní koeficient u obytných budov z 1,6 na 0,5. Daň z obytných budov tak klesne od příštího roku přibližně na třetinu stávající výše. Snížení by dle vyjádření starosty Patrika Pizingera mělo platit dva roky.
Dotčeným poplatníkům na vybrané typy nemovitostí bude na roky 2026 a 2027 bude snížena daňová povinnost tak, aby jim byla kompenzována vyšší daň za rok 2025, řekl na zasedání zastupitelstva Pizinger s tím, že tentokrát bylo vše konzultováno s finančním úřadem a řádně propočítáno.
Teplá
V Teplé nově od roku 2026 zavádí místní koeficient 2, pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání však zůstane na úrovni 1. Nemění se ani základní koeficient 1,4.
Plzeňský kraj
Bor
Bor od roku 2026 zvyšuje pro Ostrov u Tachova, kde se nachází průmyslová zóna, místní koeficient z 0,7 na 4. Bor dále ruší místní koeficient 3 pro byty, jelikož byl zaveden loni omylem a zvýšil zdanění bytů.
Druhým cílem je náprava chyby z minulého roku, kdy došlo ke zvýšení daně z nemovitých věcí u bytů, což nebylo záměrem a navrhovanou úpravou se daň pro byty sjednotí se sazbou pro rodinné domy, u nichž byla v loňském roce snížena na polovinu, uvedl při srpnovém zasedání zastupitelstva místostarosta Jan Andrle.
Základní koeficient zůstane v Boru příští rok na úrovni 1,4.
Nýřany
Nýřany zavádí pro příští rok místní koeficient 3 pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Železná Ruda
Také v Železné Rudě loni na změnu zákona nereagovali a novou vyhlášku schválili až letos pro rok 2026. V Železné Rudě měli do konce roku 2024 pro některé části obce základní koeficient 1,4 a pro samotnou Železnou Rudu koeficient 1,6. Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti platil koeficient 1,5 a zároveň byl ve městě ještě stanoven místní koeficient 2. Pro rok 2025 se tak snížila daň z garáží, rekreačních staveb a podnikatelských nemovitostí, jelikož koeficient 1,5 už nejde uplatnit, a také klesla u obytných domů a bytů, kde dříve platil vyšší základní koeficient, protože v celém městě letos platí základní koeficient 1,4.
Pro rok 2026 pak město ponechává místní koeficient na 2, přičemž pro rekreační nemovitosti, garáže a stavby určené k podnikání vzroste na 2,7 a daň se tak zvýší přibližně na úroveň roku 2024.
Ústecký kraj
Lovosice
V Lovosicích pro loňský rok neschválili novou vyhlášku a u řady nemovitostí tak klesly koeficienty. Zastupitelé proto pro rok 2026 podpořili vyhlášku, která vrací koeficienty přibližně na úroveň roku 2024. Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatele mimo průmysl, stavebnictví, dopravu a energetiku tak bude platit místní koeficient 3. Pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě bude platit místní koeficient 5. Město rovněž schválilo opatření obecné povahy, které by mělo zvýšit daň z nemovitých věcí pro Lovochemii a další průmyslové podniky.
Mikulášovice
V Mikulášovicích klesne základní koeficient z 1,6 na 1,4. Místní koeficient pak zůstane na 2.
Pardubický kraj
Horní Jelení
Zastupitelé v Horní Jelení zvyšují od roku 2026 základní koeficient z 1,4 na 1,6 a zároveň se zavádí místní koeficient 1,8 pro garáže.
Seč
V Seči se sníží místní koeficient u bytů z 5 na 3, tedy na úroveň, která nyní platí u domů. Ostatní koeficienty se nijak nemění. U rekreačních nemovitostí, garáží a podnikatelských nemovitostí bude i nadále místní koeficient 5. Stejný zůstává i základní koeficient 1,4.
Liberecký kraj
Rokytnice nad Jizerou
V Rokytnici nad Jizerou schválili zastupitelé vyhlášku, ve které pro obytné domy a byty zvyšují od roku 2026 místní koeficient z 2 na 5. Zároveň ale došlo ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ponechal místní koeficient ve výši 2 pro vymezené nemovité věci. Vymezené nemovité věci v příloze opatření byly stanoveny podle toho, zda je v dané nemovitosti někdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro rekreační objekty zůstane místní koeficient na hodnotě 3.
Důvodem pro vydání tohoto opatření je zejména skutečnost, že více než 56 % nemovitostí určených k bydlení v obci není obýváno trvale hlášenými obyvateli. To vede k disproporcím ve veřejných financích, kdy náklady na správu města rostou v důsledku vyššího využívání infrastruktury a služeb rekreačními uživateli, aniž by tomu odpovídal příjem z rozpočtového určení daní (RUD), který je závislý na počtu trvale hlášených obyvatel, píše se v důvodové zprávě k vyhlášce.
Co se týče objektů určených k podnikání, u nich zůstane stávající výše místního koeficientu ve výši 2.
Královehradecký kraj
Stárkov
V Stárkově od roku 2026 zvýší daň rekreantům, pro jejichž nemovitosti bude stanoven místní koeficient 3.
Jihočeský kraj
Jistebnice
V Jistebnici bude nově platit místní koeficient 2 pro rekreační nemovitosti a 1,8 pro garáže. Základní koeficient 1,4 se nemění.
Lomnice nad Lužnicí
V Lomnici nad Lužnicí vzroste místní koeficient u garáží, a to z 3 na 5. Ostatní koeficienty se nemění a i nadále tak bude základní koeficient 1,4, obecný místní 2,5, u rekreačních budov 5 a u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství ve výši 3.
Nová Včelnice
V Nové Včelnici se příští rok zvýší místní koeficient u garáží z 1,4 na 1,6. Naopak se ruší koeficient pro všechny podnikatelské nemovitosti ve výši 1,4. Základní koeficient ve výši 1,4 bude platit i nadále.
Rožmberk nad Vltavou
V Rožmberku nad Vltavou sice schválili novou vyhlášku pro rok 2026, daň ale nemění a i nadále zůstává v platnosti jen místní koeficient ve výši 2. Základní koeficient vzhledem k počtu obyvatel bude i nadále 1.
Strmilov
Ve Strmilově pro letošek novou vyhlášku neschválili a z rekreačních nemovitostí tak daň klesla, jelikož skončil koeficient 1,5. Pro rok 2026 však zastupitelé pro rekreační nemovitosti zavádí místní koeficient ve stejné výši a daň tak z těchto nemovitostí opět vzroste. Základní koeficient dle velikosti obce zůstane 1,4.
Vysočina
Nové Město na Moravě
Daň pro příští rok mění i Nové Město na Moravě. Pro letošek se pro okrajové části města zvýšil základní koeficient z 1,4 na 1,6. Od roku 2026 však opět daň pro tyto části klesne, jelikož pro ně začne platit místní koeficient ve výši 0,9.
Zároveň vzroste daň pro rekreační nemovitosti, pro které bude zaveden místní koeficient 1,9 a také u garáží a podnikatelských nemovitostí, kde bude stanoven místní koeficient 1,2. Nové Město na Moravě rovněž vydalo pro rok 2026 opatření obecné povahy, ve kterém určilo místní koeficient ve výši 3,5 pro vybrané nemovitosti.
Pelhřimov
Pelhřimov snižuje místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Tato změna by nicméně měla platit jen rok a od roku 2027 by měl koeficient činit 1. Základní koeficient bude i nadále 2 a pro podnikatelské a rekreační nemovitosti a garáže 1,5.
Ždírec nad Doubravou
Ve Ždírci nad Doubravovou se mírně zvýší místní koeficient, který platí pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti, a to z 1,6 na 1,7. Základní koeficient ve výši 1,4 se měnit nebude.
Zlínský kraj
Napajedla
Také v Napajedlech schválili novou vyhlášku, avšak daň nemění a i nadále zůstává v platnosti jen místní koeficient ve výši 2 a základní koeficient ve výši 1,6.
Jihomoravský kraj
Hustopeče
V Hustopečích pro příští rok snížili základní koeficient. Zatímco letos ho mají zvýšený o jednu kategorii na 2, příští rok se bude stanovovat dle počtu obyvatel a klesne tak na 1,6.
Modřice
Také v Modřicích mění vyhlášku už po roce. Nově bude pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě platit místní koeficient 5 místo stávajícího 4,5.
Strážnice
Ve městě Strážnice hned po roce mění vyhlášku a pro rok 2026 stanovují nově místní koeficient ve výši 2 i pro byty. U bytů se tak daň v příštím roce zdvojnásobí.
Valtice
Ve Valticích nově bude platit rozdílní místní koeficient pro Úvaly u Valtic, kde bude 1,5 a pro samotné Valtice, kde zůstane ve výši 2. Základní koeficient bude i nadále 1,4.
Olomoucký kraj
Hanušovice
V Hanušovicích bude od roku 2026 platit pro všechny nemovitosti (s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch) platit jednotný místní koeficient 3. Základní koeficient 1,4 zůstává beze změny.
Konice
V Konicích zvýší od roku 2026 místní koeficient u rekreačních nemovitostí z 1,5 na 3. Místní koeficient pro podnikatele zůstane 1,5 a ve stejné výši bude i koeficient u garáží. Stejně tak i nadále bude platit zvýšený základní koeficient 1,6.
Uničov
V Uničově schválili novou vyhlášku, ve které konkretizují, že obecný místní koeficient je 1, přičemž u domů a bytů bude snížen na 0,5 a pro podnikatele naopak zvýšen na 1,5. Základní koeficient bude stále 2.
Moravskoslezský kraj
Frenštát pod Radhoštěm
Od roku 2026 se zvýší daň z nemovitých věcí pro podnikatele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Město totiž pro ně schválilo místní koeficient ve výši 1,5.
Kopřivnice
V Kopřivnici má i nadále platit zvýšený základní koeficient 2,5. Pro podnikatelské nemovitosti se ale v roce 2026 zvýší místní koeficient z 1,5 na 3.
Kde dále se vyhláška mění
Přehled měst, městysů a obcí, které upravily pro příští rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.