Přehled všech měst, která schválila novou vyhlášku k dani z nemovitostí pro rok 2027

Novou vyhlášku pro příští rok odhlasovali v sedmnácti městech (a v některých schválili opatření obecné povahy).
Co se dozvíte v článku
- Čas na novou vyhlášku měla města do konce září
- Karlovarský kraj
- Plzeňský kraj
- Královehradecký kraj
- Zlínský kraj
- Jihočeský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj
- Středočeský kraj
- Kraj Vysočina
- Moravskoslezský kraj
- Koeficienty lze stanovit i opatřením obecné povahy
- Kde dále se vyhláška mění
Čas na novou vyhlášku měla města do konce září
Města měla na úpravu koeficientů k dani z nemovitých věcí čas do konce září a některá z nich tuto lhůtu plně využila a vydala vyhlášku pro rok 2027 na poslední chvíli.
Karlovarský kraj
Nová Role
V Nové Roli bude od roku 2027 platit nová vyhláška, místní koeficient 2,0 a základní koeficient 1,4 se nicméně měnit nebude.
Plzeňský kraj
Kožlany
V Kožlanech bude od roku 2027 platit dle vyhlášky obecný místní koeficient 1,4. Pro byty a domy pak bude místní koeficient ve výši 1,0, pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti pak bude místní koeficient 2,0.
Stod
Stod schválil pro rok 2027 novou vyhlášku, místní koeficient ale zůstává na 1,0 a základní na 1,4.
Královehradecký kraj
Kostelec nad Orlicí
Také v Kostelci nad Orlicí sice schválili novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí, koeficienty v ní však nemění. I nadále tak zůstává základní koeficient ve výši 1,6 a místní koeficient ve výši 2,0.
Zlínský kraj
Staré Město
Ve Starém Městě ve Zlínském kraji ponechávají ve vyhlášce pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání koeficient 2,5, nově však od roku 2027 zavádí koeficient 1,5 i pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Jihočeský kraj
Deštná
V Deštné sice schválili novou vyhlášku, koeficienty však zůstávají stejné jako letos – základní koeficient na hodnotě 1,0 a místní ve výši 3,0.
Ústecký kraj
Česká Kamenice
V České Kamenici schválili po dvou letech novou vyhlášku. V ní zvýšili místní koeficient z 2,0 na 2,6. U garáží a podnikatelských nemovitostí se pak místní koeficient zvýší z 3,0 na 3,3. Základní koeficient bude i nadále 1,4.
Chabařovice
Chabařovice mají aktuálně zvýšený základní koeficient 1,6, obecný místní koeficient 2,0 a u rekreačních nemovitostí, garáží a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 3,0. Nová vyhláška ponechává zvýšení základního koeficientu, zvyšuje obecný místní koeficient na 3,0 a pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě stanovuje dokonce koeficient ve výši 5,0.
Liberecký kraj
Kamenický Šenov
V Kamenickém Šenově zůstává i v nové vyhlášce nadále zvýšený základní koeficient 1,6, od roku 2027 se však zvyšují i místní koeficienty. U nemovitostí určených k podnikání bude nově místní koeficient 2,5 místo stávajícího 1,5. U domů, bytů a rekreačních budov bude nově místní koeficient 2,0 a u garáží dokonce ve výši 3,0.
Mimoň
Také v Mimoni schválili novou vyhlášku. Pro domy a byty bude i nadále platit zvýšený základní koeficient 2,0, nově se však uplatní i u stavebních pozemků. U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství a u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě naopak klesá místní koeficient z 5,0 na 3,0. U rekreačních budov a garáží se nic nemění a stále bude platit místní koeficient ve výši 3,0.
Středočeský kraj
Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy ponechává i v nové vyhlášce pro rok 2027 základní koeficient zvýšený na 2,0. Pro rekreační budovy však město výrazně zvyšuje místní koeficient, a to z 1,5 na 5,0. K vysokému nárůstu dochází i u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, kde se koeficient zvýší 1,5 na 4,5. Na 3,0 (tedy dvojnásobek) vzroste místní koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání.
Rožďalovice
V Rožďalovicích si od roku 2027 na dani z nemovitých věcí připlatí. Nově bude stanoven obecný místní koeficient 3,0. U podnikatelských nemovitostí pak bude místní koeficient o něco nižší, a to ve výši 2,0. Základní koeficient bude i nadále 1,4.
Říčany
Daň mění i v Říčanech, kde loni schválili vyhlášku, ve které omylem zvýšili pro byty místní koeficient z 3 na 5. Své pochybení ale Říčany házely na berňák. Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Ve skutečnosti ovšem nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo (ačkoli omylem) pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5.
Říčany se proto rozhodly svoji loňskou chybu občanům vykompenzovat a zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která pro rok 2027 snižuje u bytů místní koeficient k dani z 5 na 0,8. Vyhláška navíc snižuje na 0,8 i koeficienty u ostatních zpevněných ploch pozemku, stavebních pozemků, zastavěných ploch a nádvoří, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání a u ostatních zdanitelných staveb.
Říčany letos omylem zvýšily daň z nemovitostí, pro rok 2027 schválily výrazné snížení
Kraj Vysočina
Pelhřimov
V Pelhřimově pro letošní rok snížili místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Od roku 2027 ale nová vyhláška tento koeficient zvyšuje na 1. Základní koeficient bude i nadále 2 a pro podnikatelské a rekreační nemovitosti a garáže 1,5.
Ždírec nad Doubravou
Ve Ždírci nad Doubravou také mění vyhlášku už po jednom roce. Od roku 2027 se opět mírně zvýší místní koeficient, který platí pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti, a to z 1,7 na 1,8. Základní koeficient ve výši 1,4 se měnit nebude.
Moravskoslezský kraj
Břidličná
V Břidličné doposud platí kromě základního koeficientu 1,4 jen místní koeficient 2. V nové vyhlášce se sice pro katastrální území Albrechtice u Rýmařova a Vajglov snižuje místní koeficient na 1,0, týká se to ale jen některých typů nemovitostí. Pro rekreační nemovitosti, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání zůstává i v těchto katastrálních územích místní koeficient ve výši 2,0. V samotné Břidličné pak zůstává místní koeficient 2,0 na všechny druhy nemovitostí.
Vítkov
Ve Vítkově od roku 2027 vzroste daň z nemovitých věcí u garáží. Nová vyhláška u nich zavádí koeficient 2. I nadále pak bude ve Vítkově platit zvýšený základní koeficient 1,6.
Koeficienty lze stanovit i opatřením obecné povahy
Už několik let lze navíc koeficienty měnit i opatřením obecné povahy, a to pro libovolný, nediskriminačním a odůvodněným způsobem stanovený výčet nemovitých věcí. Obdobně jako u obecně závazné vyhlášky spadá vydávání opatření obecné povahy do působnosti zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce tedy musí nejdříve schválit návrh opatření obecné povahy, který je následně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů způsobem umožňujícím i dálkový přístup. K návrhu mohou dotčené osoby uplatnit připomínky a námitky, které musí být následně vypořádány. Poté bude zastupitelstvo obce projedná návrh opatření obecné povahy podruhé společně s odůvodněním vypořádávajícím připomínky a námitky vznesené k návrhu opatření obecné povahy.
Pro rok 2027 schválilo opatření obecné povahy například město Kroměříž, které stanovilo nejvyšší možný koeficient 5,0 pro čtyři vybrané budovy. Město u těchto nemovitých věcí zvýšilo místní koeficient daně proto, že se jedná o nemovitosti, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané či se nacházejí v jiném nevhodném stavu. Opatření obecné povahy vydal i Liberec.
Kde dále se vyhláška mění
Přehled měst a obcí, které upravily pro příští rok daň z nemovitých věcí vyhláškou, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.