Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila přehled, který shrnuje praktické instrukce k opravám údajů v JMHZ při přeměně nebo likvidaci zaměstnavatele. Ukazuje, na který subjekt přechází odpovědnost za opravy v jednotlivých situacích.
Rozhodující je, jakou podobu přeměna má
Odpovědnost za opravy se liší podle konkrétního způsobu přeměny. V některých případech zůstává na původním zaměstnavateli, jindy ji přebírá právní nástupce. Specifická pravidla platí také při rozdělení společnosti nebo při její likvidaci.
Přeměny společnosti
Zaměstnavatelé by proto měli už při přípravě přeměny myslet na to, kdo bude mít k dispozici potřebná historická data a kdo zajistí případné opravy dříve podaných hlášení. Důležité je také včasné zajištění exportů údajů a příslušných formulářů z informačního systému původní společnosti.
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Česká správa sociálního zabezpečení ve svém dokumentu rozlišuje jednotlivé formy přeměn i situace spojené s likvidací a u každé uvádí, kdo odpovídá za opravy údajů v JMHZ.
Nejde o právní výklad přeměn společností
ČSSZ zároveň upozorňuje, že zveřejněný přehled má pouze praktický charakter.
Nejedná se o metodiku, která by vykládala právní úpravu přeměn, přechod práv a povinností podle § 338 zákoníku práce (nebo jiných právních předpisů), uzavírá úřad.