Přemýšlíte nad provozním úvěrem? Prozkoumejte nabídku a pečlivě volte jeho typ

Provozní úvěry slouží pro překlenutí krátkodobého nedostatku financí a nejčastěji jsou jimi financovány krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. Mohou mít podobu revolvingového nebo splátkového úvěru, případně také factoringu a povoleného přečerpání účtu.

Provozní financování by mělo sloužit skutečně k financování provozních potřeb klienta a vždy by mělo vycházet z konkrétní situace daného klienta (výše zásob, výrobní cyklus, smluvní splatnost pohledávek apod.). Provozním financováním by se v žádném případě neměla financovat dlouhodobá aktiva nebo nízkoobrátkové/nepotřebné zásoby nebo těžko dobytné pohledávky, vysvětluje úvodem Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank.

Při výběru zvažte hlavně vaši situaci

První věcí při výběru provozního úvěru by měla být podle odborníků volba jeho typu. Na základě analýzy situace konkrétního klienta lze určit, zda je pro něj vhodnější volbou kontokorent, revolving, splátkový úvěr nebo jiná forma financování. Provozní financování musí být vždy nastaveno tak, aby respektovalo veškeré provozní potřeby klienta, radí Petr Kábele, Manager of Business Development, Commercial Banking v Moneta Money Bank. Správně vybrat je potřeba také parametry úvěru, jako je délka splatnosti a výše částky.

Podnikatelé si také musí dát pozor na obsah smlouvy a porozumění podmínkám úvěru a s tím souvisejícím povinnostem. Například u malých a středních podniků je také potřeba hlídat závislost na jednom dodavateli nebo jediném velkém klientovi. Diverzifikace jak v případě dodavatelů, tak i v případě klientského portfolia může být za určitých okolností pro řádné plnění podmínek klíčová, upozorňuje Pavel Zúbek, Head of Internal/External Communication z Komerční banky.

Mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek zase zmiňuje standardní podmínku uvedenou v úvěrových smlouvách v podobě povinnosti vedení části nebo celého platebního styku přes běžný podnikatelský účet u své banky. Tato podmínka je odvozena od výše poskytnutého limitu a její neplnění může mít za následek snížení limitu, nebo dokonce výpověď úvěrové smlouvy. Klient by si měl tuto informaci vyžádat již při úvodním jednání v bance a zvážit, zda bude schopen tento závazek dlouhodobě plnit, dodává.

Úvěr si můžete přizpůsobit

Alespoň nějaký typ provozního úvěru nabízí většina tuzemských bank zaměřených na podnikatele a firmy. Některé mají pro tyto klienty individuální nabídku vytvořenou na míru jejich potřeb a například úroková sazba je vypočítávána s ohledem na bonitu klienta, zajištění a druh úvěru. Luboš Janoušek k tomu dodává: U každého klienta provádíme monitoring jeho potřeb a v závislosti na každé konkrétní situaci daného klienta nastavujeme/strukturujeme návrh provozního financování.

Tabulka je zaměřena obecně na nabídku splátkových úvěrů poskytovaných bez zajištění.

Nabídka provozních úvěrů Banka Výše úvěru Doba splatnosti Úroková sazba Poplatky spojené s úvěrem Poplatky za správu úvěru (měsíčně) Citibank až 4 500 000 Kč 1 rok s možností prodloužení individuální Individuální poplatek za schválení, vyhotovení individuální smlouvy 1 % z maximální výše úvěru (min 10 000 Kč, max 100 000 Kč) neuvedeno Česká spořitelna individuální až 5 let individuální Posouzení a schválení individuálně, 0,6 až 2 % (min 5 000 Kč, max 150 000 Kč ) 300 Kč ČSOB individuální individuální individuální Podání a vyhodnocení 0,3 % z výše úvěru (min 2 000 Kč) poskytnutí úvěru 0,5 % z výše úvěru (min 5 000 Kč) min 500 Kč Equa bank až 500 000 Kč 1 – 7 let od 6,2 % Žádost zdarma 500 Kč Fio banka 3 – 540 milionů Kč 1 – 8 let (po dohodě i delší) 5,90 % Individuální zdarma Komerční banka až 25 milionů individuální individuální Zpracování a vyhodnocení 2 000 Kč + 0,3 % z výše úvěru ( max 30 000 Kč) 600 Kč Moneta Money Bank individuální individuální individuální Podání žádosti 5 000 Kč, poskytnutí úvěru 0,5 % (min 5 000 Kč) 300 Kč Raiffeisen bank 30 000 – 3 000 000 Kč do 5 let 3,30 % Zdarma 250 Kč UniCredit Bank až 1 000 000 Kč až 5 let od 6,90 % Podání a vyhodnocení zdarma poskytnutí úvěru 0,3 % z objemu úvěru (min 3 000 Kč, max 15 000 Kč 400 Kč

Zájem o provozní úvěry stoupá

Zástupci tuzemských bank se shodují, že po provozních úvěrech evidují vysokou poptávku. Zatímco například v Equa bank je zájem o ně stabilní, u České spořitelny, v Monetě Money Bank zaznamenali v poslední době nárůst. Provozní financování v roce 2018 mělo vyšší podíl na produkci, zejména s ohledem na fakt, že firmy své investiční záměry realizovaly spíše v minulosti a nyní řeší spíše potřebu provozního financování, související mj. s předzásobením se, popisuje Jan Pari, produktový manažer Raiffeisenbank.