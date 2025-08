Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění? Víme,co vám nabízí

Nejvíce využívanou dávkou je nemocenské

Klíčové pro vznik nároku na něj je rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vaší dočasné pracovní neschopnosti, případně nařízení karantény. Dočasná pracovní neschopnost je stav, který pro poruchu zdraví neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, v případě OSVČ tedy její dosavadní samostatnou výdělečnou činnost. Dávku využijete v případě delší léčby, protože je vyplácena až po uplynutí prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti/karantény. Poskytuje ji Česká správa sociálního zabezpečení za každý kalendářní den, dokud lékař zase nerozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti/karantény.

Čím déle jste nemocní, tím může být dávka vyšší. V základní výši 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) náleží do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Od 31. dne se navyšuje na 66 % DVZ a od 61. dne na 72 %. (Případné výjimky stanoví zákon.) Denním vyměřovacím základem u OSVČ je alikvótní částka z měsíčního základu, který si OSVČ sama stanoví v přihlášce k pojištění.

V roce 2025 musí činit měsíční základ minimálně 9000 Kč. Možné maximum odpovídá průměrnému měsíčnímu vyměřovacímu základu vypočtenému v posledním Přehledu o příjmech a výdajích podaném na ČSSZ. Pokud si tedy OSVČ zvolí pouze minimální základ, pak budou její případné dávky plynoucí z nemocenského pojištění velmi nízké.





V době dočasné pracovní neschopnosti pochopitelně nesmíte vykonávat svou pojištěnou výdělečnou činnost. Dále je potřeba dodržovat lékařem stanovený léčebný režim. Ten v sobě zahrnuje mimo jiné i povinnost zdržovat se na adrese, kterou jste lékaři uvedli. Sem se za vámi může dostavit pověřený pracovník ČSSZ za účelem provedení kontroly dodržování léčebného režimu. V případě jeho neplnění může být výplata dávky krácena nebo zastavena.

Další dvě dávky souvisejí s ošetřováním člena rodiny

Ošetřovné náleží, pokud lékař rozhodne o potřebě ošetřování u člena vaší rodiny z důvodu úrazu nebo nemoci. U žen může tato potřeba vzniknout i v souvislosti s porodem. Lze tak ošetřovat příbuzného v linii přímé, sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, rodiče manžela/manželky/registrovaného partnera/partnerky. Pokud by se jednalo o někoho jiného, pak by daná osoba musela žít s vámi v domácnosti, jinak nárok na dávku nevznikne.

Maximální doba výplaty dávky je 9 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby ošetřování. Pokud by se jednalo o dítě do 10 let, tak se rodiče mohou v případě potřeby v ošetřování jedenkrát vystřídat. Maximální doba ošetřování ale zůstává stejná. Výjimka je pouze pro osamělého rodiče, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.





V případě dětí do 10 let věku je možné o tuto dávku požádat i v případě, kdy školské či jiné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu nařízené karantény nebo z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

V průběhu pobírání dávky nesmí být jejím příjemcem vykonávána pojištěná výdělečná činnost. Výše dávky odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu.

Dávka dlouhodobé ošetřovné je určena pro situace, kdy člen rodiny byl v souvislosti s vážnou poruchou zdraví minimálně 4 dny hospitalizován a jeho zdravotní stav po propuštění z nemocnice do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. V úvahu přichází ještě jedna situace, a to kdy lékaři určí, že stav člena rodiny vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí (i bez hospitalizace).

V průběhu pobírání této dávky nesmíte vykonávat žádnou výdělečnou činnost (ani nepojištěnou). Opět zde zákon stanovuje určitá omezení, jaké osoby z hlediska příbuzenství se ošetřování musí týkat a u koho platí či neplatí podmínka žití ve stejné domácnosti. Vzhledem k dlouhodobosti ošetřování se mohou v ošetřování střídat různí pojištěnci. Maximální podpůrčí doba činí 90 kalendářních dnů. Výše dávky odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu.

Další dvě dávky nemocenského pojištění jsou určeny pro rodiče

Ženám může vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mužům na otcovskou poporodní péči.

Aby žena OSVČ mohla využít peněžitou pomoc v mateřství (PPM), její účast na pojištění musí činit alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM a zároveň minimálně 180 dní z těchto 270 dnů muselo proběhnout v režimu pojištění OSVČ, a to v posledním roce přede dnem počátku PPM. Těhotná žena pak volí den nástupu na mateřskou dovolenou mezi 6. a 8. týdnem před očekáváným termínem porodu, neporodí-li dříve. Podpůrčí doba činí 28 týdnů, pokud se narodí vícerčata 37 týdnů.

Výše dávky odpovídá 70 % DVZ. V některých případech může peněžitou pomoc pobírat i otec dítěte či jiné osoby, jak podrobně vymezuje zákon. V průběhu pobírání dávky nelze vykonávat pojištěnou výdělečnou činnost.

Na dávku otcovská poporodní péče má nárok otec dítěte, pokud na ni nastoupí 6 týdnů ode dne narození dítěte. Případně výjimky stanoví zákon. Podpůrčí doba trvá 2 týdny. Výše dávky činí 70 % DVZ. V průběhu pobírání dávky nelze vykonávat pojištěnou výdělečnou činnost.

Obě tyto dávky určené primárně rodičům lze využít také v případě náhradního rodičovství. Podrobnosti lze nalézt v zákoně.

Pozor na čekací dobu

A ještě jedno připomenutí. K nemocenskému pojištění je třeba se přihlásit dostatečně včas. Nárok na dávky, (vyjma PPM – vysvětleno výše), totiž vzniká pouze, pokud jste bezprostředně přede dnem vzniku pojistné události byli účastni pojištění jako OSVČ alespoň po dobu tří měsíců. Výjimku mají pouze ty OSVČ, u nichž vznikla účast na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, jestliže při výkonu tohoto zaměstnání byly účastny pojištění jako zaměstnanci alespoň v posledních 3 měsících trvání tohoto zaměstnání.

Jak se přihlásit k nemocenskému pojištění?

Stačí vyplnit „Přihlášku k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ“, kterou naleznete na e-portálu ČSSZ. Lze ji stáhnout nebo vyplnit přímo online. Do přihlášky uvedete den, od kterého chcete být pojištěni. Účast na pojištění pak vzniká tímto dnem, nejdříve však dnem podání přihlášky.

Podrobnosti a další upřesnění k danému tématu naleznete na webových stránkách ČSSZ nebo přímo v zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.