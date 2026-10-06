OSVČ se v roce 2027 zvýší zálohy i paušální daň. Spočítali jsme, co OSVČ více vyplatí

Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vzroste
Minimální měsíční vyměřovací základ bude v roce 2027 pro OSVČ hlavní 18 083 Kč a pro OSVČ vedlejší 5683 Kč. Minimální záloha pro rok 2027 tak u OSVČ hlavních bude činit 5281 Kč, tedy o 276 Kč více než v současnosti. U OSVČ vedlejších se záloha zvýší ze stávajících 1574 Kč na 1660 Kč.
Výjimku mají začínající OSVČ hlavní, pro které je minimální vyměřovací základ v prvních dvou letech podnikání stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Pro ně budou v roce 2027 platit minimální zálohy ve výši 3772 Kč.
Zároveň platí, že OSVČ, které zahájí podnikání, nemusí v prvních měsících a v celém následujícím roce podnikání platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné pak v takovém případě doplatí až po skončení zdaňovacího období a po podání přehledu. Kdo tak například začne podnikat v listopadu 2026, nemusí platit zálohy ve 2 měsících roku 2026 ani v roce 2027.
Zvýší se i zdravotní pojištění OSVČ
S novou průměrnou mzdou se zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění. Konkrétně bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2027 činit 3488 Kč.
Jak vzroste paušální daň
Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2026 jde o 9162 Kč. V druhém pásmu OSVČ nyní hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V roce 2027 se paušální daň v prvním pásmu zvýší 9662 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos, tedy 16 745 Kč v druhém a 27 139 Kč ve třetím.
Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům
I příští rok bude každopádně platit, že do příjmů 1 milionu korun se paušální daň výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Výjimkou jsou jen nízkopříjmové OSVČ. U 60% a 80% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.
Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit přes 70 tisíc korun ročně.
Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun
U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun a OSVČ s 40% paušálem s příjmy těsně pod 1,5 a 2 miliony korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vždy prodělala. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun a nad 1,5 milionu korun.
Ve výpočtech byly počítány OSVČ hlavní, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ.
Odvody a paušální daň v roce 2027
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|0
|14 160
|36 660
|54 660
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|105 228
|119 388
|150 786
|188 058
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 716
|3 444
|34 842
|72 114
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|68 160
|95 160
|113 160
|131 160
|149 160
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|218 706
|286 764
|332 136
|377 508
|422 880
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|17 766
|85 824
|6 468
|51 840
|97 212
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–1 044 (daňový bonus)
|21 456
|39 456
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|90 024
|104 184
|135 582
|172 854
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 920
|-11 760
|19 638
|56 910
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|52 956
|79 956
|97 956
|115 956
|133 956
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|203 502
|271 560
|316 932
|362 304
|407 676
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|2 562
|70 620
|-8 736
|36 636
|82 008
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–864 (daňový bonus)
|17 136
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|67 704
|81 864
|113 262
|150 534
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-48 240
|-34 080
|-2 682
|34 590
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|30 636
|57 636
|75 636
|93 636
|111 636
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|181 182
|249 240
|294 612
|339 984
|385 356
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|-19 758
|48 300
|-31 056
|14 316
|59 688
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|14 160
|26 160
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|105 228
|105 228
|119 388
|131 388
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 716
|-10 716
|3 444
|15 444
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|35 160
|53 160
|65 160
|77 160
|89 160
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|147 680
|184 952
|211 144
|241 392
|271 640
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|31 736
|69 008
|10 204
|40 452
|70 700
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–1 044 (daňový bonus)
|10 956
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|90 024
|90 024
|104 184
|116 184
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 920
|-25 920
|-11 760
|240
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|19 956
|37 956
|49 956
|61 956
|73 956
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|132 476
|169 748
|195 940
|226 188
|256 436
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|16 532
|53 804
|-5 000
|25 248
|55 496
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–11 364 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|67 704
|67 704
|81 864
|93 864
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-48 240
|-48 240
|-34 080
|-22 080
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|–2 364
|15 636
|27 636
|39 636
|51 636
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|110 156
|147 428
|173 620
|203 868
|234 116
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|-5 788
|31 484
|-27 320
|2 928
|33 176
OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč
OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|0
|0
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|105 228
|105 228
|105 228
|105 228
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 716
|-10 716
|-10 716
|-10 716
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|2 160
|11 160
|17 160
|23 160
|29 160
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkem odvody
|107 388
|116 388
|122 388
|128 388
|134 388
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-8 556
|444
|6 444
|12 444
|18 444
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|90 024
|90 024
|90 024
|90 024
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 920
|-25 920
|-25 920
|-25 920
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–13 044
|–4 044
|1 956
|7 956
|13 956
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkem odvody
|92 184
|101 184
|107 184
|113 184
|119 184
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-23 760
|-14 760
|-8 760
|-2 760
|3 240
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
|Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkové odvody
|67 704
|67 704
|67 704
|67 704
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-48 240
|-48 240
|-48 240
|-48 240
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–35 364
|–26 364
|–20 364
|–14 364
|–8 364
|Sociální pojištění
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|63 372
|Zdravotní pojištění
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|41 856
|Celkem odvody
|69 864
|78 864
|84 864
|90 864
|96 864
|Paušální daň
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|115 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-46 080
|-37 080
|-31 080
|-25 080
|-19 080
Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty
V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.
Pokud jste OSVČ, jakým způsobem daníte?