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OSVČ se v roce 2027 zvýší zálohy i paušální daň. Spočítali jsme, co OSVČ více vyplatí

Daniel Morávek
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OSVČ, která přemýšlí, zda je pro ni výhodnější výdajový paušál, nebo paušální daň
Autor: Podnikatel.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační obrázek
V roce 2027 vzrostou jak minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, tak paušální daň OSVČ v prvním pásmu. Spočítali jsme, co se které OSVČ více vyplatí.
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Závisí samozřejmě na výdajovém paušálu a také na výši příjmů. Důležitým faktorem rovněž je, zda OSVČ uplatňuje kromě základní i další slevy na dani. 

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vzroste
  2. Zvýší se i zdravotní pojištění OSVČ
  3. Jak vzroste paušální daň 
  4. Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům
  5. Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun
  6. Odvody a paušální daň v roce 2027
  7. Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vzroste

Minimální měsíční vyměřovací základ bude v roce 2027 pro OSVČ hlavní 18 083 Kč a pro OSVČ vedlejší 5683 Kč. Minimální záloha pro rok 2027 tak u OSVČ hlavních bude činit 5281 Kč, tedy o 276 Kč více než v současnosti. U OSVČ vedlejších se záloha zvýší ze stávajících 1574 Kč na 1660 Kč. 

Výjimku mají začínající OSVČ hlavní, pro které je minimální vyměřovací základ v prvních dvou letech podnikání stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Pro ně budou v roce 2027 platit minimální zálohy ve výši 3772 Kč

Zároveň platí, že OSVČ, které zahájí podnikání, nemusí v prvních měsících a v celém následujícím roce podnikání platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné pak v takovém případě doplatí až po skončení zdaňovacího období a po podání přehledu. Kdo tak například začne podnikat v listopadu 2026, nemusí platit zálohy ve 2 měsících roku 2026 ani v roce 2027.

Zvýší se i zdravotní pojištění OSVČ

S novou průměrnou mzdou se zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění. Konkrétně bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2027 činit 3488 Kč.

Jak se nakonec v roce 2027 změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ? Přečtěte si také:

Jak se nakonec v roce 2027 změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ?

Jak vzroste paušální daň 

Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2026 jde o 9162 Kč. V druhém pásmu OSVČ nyní hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.

V roce 2027 se paušální daň v prvním pásmu zvýší 9662 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos, tedy 16 745 Kč v druhém a 27 139 Kč ve třetím.

Paušální daň OSVČ se v roce 2027 opět zvýší. Víme, kolik bude nově činit Přečtěte si také:

Paušální daň OSVČ se v roce 2027 opět zvýší. Víme, kolik bude nově činit

Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům

I příští rok bude každopádně platit, že do příjmů 1 milionu korun se paušální daň výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Výjimkou jsou jen nízkopříjmové OSVČ. U 60% a 80% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.

Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit přes 70 tisíc korun ročně. 

Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun

U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun a OSVČ s 40% paušálem s příjmy těsně pod 1,5 a 2 miliony korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vždy prodělala. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun a nad 1,5 milionu korun.

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Ve výpočtech byly počítány OSVČ hlavní, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ. 

Odvody a paušální daň v roce 2027

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů 0 14 160 36 660 54 660
Sociální pojištění 63 372 63 372 72 270 91 542
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 105 228 119 388 150 786 188 058
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -10 716 3 444 34 842 72 114
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 68 160 95 160 113 160 131 160 149 160
Sociální pojištění 105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 218 706 286 764 332 136 377 508 422 880
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 17 766 85 824 6 468 51 840 97 212

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –1 044 (daňový bonus) 21 456 39 456
Sociální pojištění 63 372 63 372 72 270 91 542
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 90 024 104 184 135 582 172 854
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -25 920 -11 760 19 638 56 910
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 52 956 79 956 97 956 115 956 133 956
Sociální pojištění 105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 203 502 271 560 316 932 362 304 407 676
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 2 562 70 620 -8 736 36 636 82 008

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –864 (daňový bonus) 17 136
Sociální pojištění 63 372 63 372 72 270 91 542
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 67 704 81 864 113 262 150 534
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -48 240 -34 080 -2 682 34 590
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 30 636 57 636 75 636 93 636 111 636
Sociální pojištění 105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 181 182 249 240 294 612 339 984 385 356
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ -19 758 48 300 -31 056 14 316 59 688

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů 0 0 14 160 26 160
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 105 228 105 228 119 388 131 388
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -10 716 -10 716 3 444 15 444
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 35 160 53 160 65 160 77 160 89 160
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 147 680 184 952 211 144 241 392 271 640
Paušální daň 115 944 115 944 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ 31 736 69 008 10 204 40 452 70 700

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –1 044 (daňový bonus) 10 956
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 90 024 90 024 104 184 116 184
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -25 920 -25 920 -11 760 240
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 19 956 37 956 49 956 61 956 73 956
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 132 476 169 748 195 940 226 188 256 436
Paušální daň 115 944 115 944 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ 16 532 53 804 -5 000 25 248 55 496

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –11 364 (daňový bonus)
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 67 704 67 704 81 864 93 864
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -48 240 -48 240 -34 080 -22 080
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů –2 364 15 636 27 636 39 636 51 636
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 110 156 147 428 173 620 203 868 234 116
Paušální daň 115 944 115 944 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ -5 788 31 484 -27 320 2 928 33 176

OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč

OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů 0 0 0 0
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 105 228 105 228 105 228 105 228
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -10 716 -10 716 -10 716 -10 716
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů 2 160 11 160 17 160 23 160 29 160
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkem odvody 107 388 116 388 122 388 128 388 134 388
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -8 556 444 6 444 12 444 18 444

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 90 024 90 024 90 024 90 024
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -25 920 -25 920 -25 920 -25 920
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –13 044 –4 044 1 956 7 956 13 956
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkem odvody 92 184 101 184 107 184 113 184 119 184
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -23 760 -14 760 -8 760 -2 760 3 240

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus)
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkové odvody 67 704 67 704 67 704 67 704
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -48 240 -48 240 -48 240 -48 240
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –35 364 –26 364 –20 364 –14 364 –8 364
Sociální pojištění 63 372 63 372 63 372 63 372 63 372
Zdravotní pojištění 41 856 41 856 41 856 41 856 41 856
Celkem odvody 69 864 78 864 84 864 90 864 96 864
Paušální daň 115 944 115 944 115 944 115 944 115 944
Rozdíl pro OSVČ -46 080 -37 080 -31 080 -25 080 -19 080

Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.

Pokud jste OSVČ, jakým způsobem daníte?

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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