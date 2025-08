Při tvorbě loga pro byznys je dobré zvolit maximálně dvě až tři barvy

Neexistují obecná pravidla, ale pokud se budete držet kolem dvou až tří hlavních barev, tak nic nezkazíte, říká v dalším díle rozhovoru při tvorbě loga grafika a logotvůrce Tomáš Vachuda. Kromě barvy je nutné také pamatovat na výběr fontu písma.

Drobní podnikatelé nemají často rozpočet na výrobu loga profesionálem, pojďme si tedy projít celým procesem, jak k té výrobě vlastně přistupovat. Co řešit vlastně jako první? Co je na celém procesu v prvopočátku nejdůležitější?

Na úplném začátku bych si přál, abyste nevnímali logo jako jednorázový výdaj, ale jako dlouhodobou investici, která se bude vyplácet desítky let.

Ale pokud to opravdu nejde a musíte si logo vytvořit sami, tak si prosím dohledejte aspoň nějaké návody a rady od logo designerů. Zkuste pochopit, jak logotvůrci přemýšlejí a jak k logům přistupují.A pak si sestavte zadání. Kvalitní zadání je polovina úspěchu. Odpovězte si především na tyto otázky:

1) KDO jste? (hodnoty, vlastnosti, charakter, benefity pro ostatní, příběh)





2) CO děláte? (popis služeb či produktu, komu a jak pomáháte)

3) PROČ A JAK to děláte? (jakou máte vizi a cíle, jak chcete měnit svět)

4) PRO KOHO to děláte? (kdo je cílová skupina, koho chcete zaujmout a co jim chcete sdělit)





5) ČÍM se lišíte od ostatních? (v čem jste jiní, zajímaví, nebo nejlepší)

Pak by měla proběhnout rešerše konkurentů a obecně celého oboru. Když si budete logo tvořit sami, tak můžete rešeršovat už při tvorbě zadání. Rešerše vám pomůže si ujasnit, čím se lišíte. Jakmile vám něco na někom nesedne, zastavte se a přemýšlejte, čím to je. Je to tím, jak se prezentuje? Že je moc levný nebo drahý? Že říká něco, co byste vy nikdy neřekli?

Pokud aspoň trochu rozumíte svému oboru, rozhodně najdete konkurenty, kteří vás něčím budou štvát. Tak tu frustraci analyzujte a nejspíš o sobě zjistíte věci, které jste ani netušili.

Všichni máme svůj přístup, své hodnoty, své vidění světa. A to vše nám přijde automatické. Jakmile ale začnete zkoumat, jak to mají ostatní, tak pochopíte, že to tak automatické není. A tím si uvědomíte svou jedinečnost.

A tuto jedinečnost, což je soubor hodnot, mindsetů, charakteru a emocí, se my logotvůrci snažíme otisknout do loga. A když se nám to podaří, tak to logo ožije. Srší z něj daný charakter. Vyjadřují z něj dané hodnoty.

A díky tomu logo začne mluvit. Osloví vaši cílovou skupinu. Osloví lidi, kteří souzní s těmito hodnotami, mindsety, charakterem a emocemi. Osloví lidi, kteří docení tu vaši jedinečnost.

Neříkám, že logo musí mít charakter, aby dobře fungovalo. Stejně jako neříkám, že je nutné vůbec logo mít, aby byznys fungoval. Ale za mě je určitě plus, když logo odráží to, kdo jste.

Tomáš Vachuda (se souhlasem)

A jak přistupovat k barvám. Mají se podnikatelé řídit psychologií barev, nebo mají dát na vizuální stránku, která spíše koresponduje s jejich byznysem? Předpokládám, že pro malé zahradnictví by měla dominovat zelená barva, nebo nemusí?

Psychologie barev je hodně oblíbená. Sám jsem s ní kdysi pracoval, protože jsem sobě i klientovi potřeboval odůvodnit, proč jsem zvolil tu či onu barvu. Teď už psychologii prakticky neřeším.

Osobně vybírám barvy tak, aby ctily jedinečnost i kontext. Hledám barvy, které korespondují s těmi hodnotami a emocemi, které se snažím vyjádřit.

Zároveň ale zvažuji kontext oboru. Aby barvy nebyly mimo. Když uvidíte modré logo u fast foodu, tak se vám asi nebudou sbíhat sliny. Právník s vesele růžovým logem by vás asi odradil atd.

Pokud to jde, radím se od konkurentů barevně odlišit. Ale bezpečně. Pokud jste technologická firma a všichni jsou modří, tak nemusíte být zelení. To by mohlo vyvolat jiné asociace. Třeba že prodáváte potravinové doplňky. Můžete ale použít dvě barvy: modrou a zelenou. Díky tomu budete jednou nohou stále zakotvení ve svém kontextu, ale zároveň vyniknete mezi všemi, kteří jsou jen modří.

Pokud si logo děláte sami, tak bych doporučil zůstat v bezpečí a zvolit předvídatelné barvy. Kdybych vzal zmíněný příklad zahradnictví, tak ano, určitě bych zvolil zelenou nebo hnědou, tím nic nezkazíte. Pokud však celé vaše zadání nabádá k tomu, abyste zvolili jinou barvu, tak ji klidně použijte. A kdyby logo nefungovalo, tak ho v budoucnu přebarvíte.

Kolik barev maximálně by logo mělo obsahovat? A jak je kombinovat se světlým a tmavým pozadím?

Obvykle se doporučuje jedna až tři barvy. Ale dnes už většina lidí nepoužívá vizitky ani tištěnou reklamu. Už ani propagační trička nejsou tak častá jako kdysi. Pokud neplánujete, aby logo žilo ve fyzickém světě, tak je jedno, kolik barev má.

A i kdybyste to plánovali, tak digitální tisk už dnes snese všechno. Podívejte se kolem sebe na veřejné reklamy a polepy. S reprodukcí barev dnes už opravdu není problém. Každopádně by barvy měly mít svůj smysl. Neměli byste používat více barev jen protože můžete. Měly by pomoct vyjádřit to, co vyjádřit chcete.

Tak jako tak by logo nemělo působit přeplácaně. To ale ovlivní nejen počet barev, ale i jejich rozložení v rámci kompozice loga. Někdy vypadá logo chaoticky už se třemi barvami, jindy působí harmonicky i s deseti.

Neexistují obecná pravidla, ale pokud se budete držet kolem dvou až tří hlavních barev, tak nic nezkazíte. Tím slovem „hlavní“ myslím to, že když pro logo vytvoříte maskota, který bude stínovaný, tak může mít klidně 3 odstíny fialové (odlesková, základní a stínová) a 3 odstíny žluté a 3 odstíny hnědé. To jsou za mě stále 3 barvy.

A pokud jde o světlé a tmavé pozadí, tak doporučuji zvolit takovou barvu, která půjde použít na obě pozadí. Aspoň tu hlavní „brandovou barvu“ mějte neměnnou, ať si vás s ní lidé spojí. A ostatní barvy klidně měňte.

Osobně se snažím, aby barvy symbolu zůstaly stejné pro světlé i tmavé pozadí. Občas to vyžaduje úpravy symbolu. Přidat kolem něj obrys, nebo mírně upravit tvary. Ale většinou není potřeba měnit nic a přebarvím pouze písmo: na bílé pozadí zvolím černé (nebo tmavě barevné) a na tmavé pozadí zvolím bílé (nebo světle barevné).

Tady ještě dodám, že když se tvoří varianty pro světlé a tmavé pozadí, tak na jednom z nich logo skoro vždy působí hůře. To je normální a s tím se nedá nic dělat. Hlavně si zvolte jednu barvu pozadí jako primární a zařiďte, ať na této barvě logo vypadá nejlépe, jak to jde.

Od barev k fontu písma. Jaké jsou nyní moderní fonty? A jak na jeho výběr? Narážím tím na to, že někteří rádi používají v logu písmo, které je ručně psané, ale pak je i hůře čitelné v malém rozlišení, pokud se jedná o delší název.

Trendy nesleduji, protože podstatou loga je, aby bylo nadčasové, což se vylučuje s reagováním na trendy. V módě jsou minimalistická a dobře čitelná písma. Vidíte je všude kolem. Spousta světových log se redesignovala, zbavila se symbolu a zvolila nějaké jednoduché písmo.

To ale neznamená, že takové písmo musíte zvolit i vy. Stejně jako symbol, tak i písmo by mělo odrážet charakter byznysu. Pokud máte vážnější byznys, tak klidně použijte minimalistický font. Ale pokud máte hravější byznys, malujete, tancujete, tvoříte hry, tak klidně použijte to ručně psané písmo. Jen zvolte takové, které je dobře čitelné.

A pokud se skutečně jedná o delší název, tak bych se psacímu písmu raději vyhnul a zvolil nějaké elegantní, hravé, ale přesto dobře čitelné písmo. Pokud jde o hledání stylů písma, tak doporučuji vybírat z Google fontů. Všechny tyto fonty můžete použít nejen v logu, ale snadno je využít i na svém webu.

Co se týká počtu fontů, tak radím zvolit jedno pro název a případně druhé pro slogan. Víc fontů už by mohlo způsobit vizuální chaos. A pro více tipů a inspiraci kolem písma bych doporučil sledovat fontoložku Andreu Grigerovou.