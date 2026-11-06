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Při změně účtu pro důchod hrozí nepříjemné zpoždění. ČSSZ upozorňuje na důležitý krok

Jana Knížková
Dnes
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Změna účtu může důchodcům zkomplikovat výplatu. Rozhoduje i jediný krok
Změna banky nebo účtu, na který chodí důchod, nemusí být složitá. Přesto se při ní vyplatí dodržet správný postup. Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na jednu zásadní věc, jejíž předčasné provedení může způsobit, že důchod nepřijde včas.
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Důchodci, kteří chtějí změnit banku nebo účet, na který jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) posílá peníze, by měli postupovat opatrně. Při špatném načasování se může výplata zkomplikovat. 

Nejdůležitější je nezrušit původní účet dříve, než začne ČSSZ posílat důchod na nový. Pokud důchodce starý účet uzavře předčasně, banka platbu odmítne. Výsledkem může být, že důchod nebude vyplacen včas. Samotná změna totiž není okamžitá a zpravidla trvá dva až tři výplatní měsíce od doručení žádosti.

ČSSZ proto upozorňuje na to, aby senior původní účet zrušil až poté, co mu začne důchod chodit na účet nový.

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Jak změnit účet pro výplatu důchodu

Pokud chce důchodce dostávat peníze na jiný účet, musí podat žádost na předepsaném tiskopisu. Nestačí pouze oznámit změnu banky nebo poslat běžný dopis.

Pro výplatu důchodu na vlastní účet slouží formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu

Pokud má důchod nově chodit na společný účet manželů, partnerů nebo registrovaných partnerů, je potřeba použít jiný tiskopis. Ten musí potvrdit také banka. Formuláře jsou dostupné na ePortálu ČSSZ a na správách sociálního zabezpečení.

Jak změnit způsob výplaty důchodu?

Důchod lze místo účtu dostávat také poštou

Někteří důchodci dávají přednost hotovosti před bankovním převodem. Pokud chtějí nově dostávat důchod prostřednictvím České pošty, musí o změnu písemně požádat ČSSZ.

Stačí vlastnoručně podepsaný dopis, ve kterém uvedou své rodné číslo a přesnou adresu trvalého bydliště. Použít mohou také formulář Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet

Žádost lze podat elektronicky po přihlášení na ePortál ČSSZ, prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo doručit podepsaný tiskopis na správu sociálního zabezpečení.

Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím pošty je však zpoplatněna. Za každou splátku důchodce zaplatí 94 korun, které se automaticky odečtou z vyplácené částky. Tento poplatek se nevztahuje na důchody přiznané před 1. lednem 2010.

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Změna způsobu výplaty není otázkou několika dnů

Ať už důchodce mění bankovní účet, přechází z hotovostní výplaty na účet, nebo naopak, platí stejná lhůta. ČSSZ provádí změnu zpravidla od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po doručení žádosti.

Právě proto se vyplatí s případným rušením účtu nebo změnou způsobu výplaty počkat. Předčasný krok totiž může znamenat nepříjemnou komplikaci v době, kdy důchodce své pravidelné peníze potřebuje.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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