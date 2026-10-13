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Přihlášení do datové schránky čeká změna. Jeden ze způsobů od roku 2027 skončí

Daniel Morávek
Dnes
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Schránka s dopisem vykukující z notebooku
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Možností, jak se můžete přihlásit do datové schránky, existuje celé řada. Od roku 2027 však bude jeden z nich zrušen. Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou předložila Digitální a informační agentura (DIA).
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Konkrétně se do datové schránky už nepůjde od příštího roku přihlásit kombinací uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu v tzv. klientském portálu datových schránek.

Přihlášení prostřednictvím certifikátu skončí

Do datové schránky se lze přihlásit několika různými způsoby:

  • jménem a heslem
  • certifikátem
  • SMS autentizací
  • Mobilním klíčem
  • přes Identitu občana


Návrh vyhlášky, kterou poslala do připomínkového řízení DIA, však počítá s tím, že přihlašování pomocí kombinace uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu v tzv. klientském portálu datových schránek bude od roku 2027 zrušeno. Přihlašování prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s využitím elektronického certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zůstane zachováno. Digitální a informační agentura z pozice správce informačního systému datových schránek (ISDS) plně podporuje a preferuje využívání jednotné a státem garantované přihlašovací autority, tedy Identity občana, upřesňuje se ve zdůvodnění vyhlášky.

Udržování a poskytování specifického přihlašovacího nástroje určeného výhradně pro datové schránky však podle DIA nedává smysl. Pro uživatele, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí Identitu občana použít, bude dále k dispozici přihlášení pomocí Mobilního klíče, nicméně bude také možné přejít na základní přihlašovací způsob pomocí uživatelského jména a hesla. Přihlášení pomocí certifikátu využívá pouze zanedbatelné množství uživatelů (cca 5 tisíc z více než 4 mil. uživatelů), přičemž připravovaný redesign portálu datových schránek s tímto způsobem přihlášení architektonicky nepočítá, vysvětluje se ve zdůvodnění vyhlášky s tím, že změny nabudou účinnosti 1. ledna 2027.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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