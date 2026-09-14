Přihlášení do MOJE eet bude přísnější. Finanční správa vysvětluje proč

Právě na způsob přihlašování se nyní lidé Finanční správy ČR ptají. Ta požadavek na další ověření vysvětluje především ochranou údajů, které budou v aplikaci uložené. Budou se v ní totiž nacházet informace související s evidovanými tržbami.
Co se dozvíte v článku
K přihlášení bude potřeba druhý krok
Pokud se podnikatel bude do MOJE eet přihlašovat uživatelským jménem a heslem, nebude to stačit. Při každém přihlášení bude muset provést ještě jeden krok.
Druhé ověření může provést prostřednictvím aplikace Authenticator, která vygeneruje potřebný kód, nebo pomocí kódu zaslaného prostřednictvím SMS. Bez nastaveného druhého způsobu ověření nebude možné přihlášení dokončit.
Finanční správa zároveň upozorňuje, že nejde o jednorázové nastavení. Dvoufaktorové ověření bude MOJE eet požadovat při každém přihlášení do webové aplikace.
Důvodem je podle finanční správy především zabezpečení údajů. Samotné heslo může být odcizeno nebo zneužito například při phishingovém útoku. Druhý faktor má proto zajistit, že k účtu nebude stačit pouze znalost přihlašovacího hesla.
Jak bude fungovat aplikace zdarma MOJE eet? Zjistili jsme detaily od finanční správy
Přihlašujete se přes Google nebo Apple? I vás se týká druhý faktor
Jak vysvětluje úřad, dvoufaktorové ověření se týká také podnikatelů, kteří se do MOJE eet budou přihlašovat prostřednictvím účtu Google nebo Apple. V takovém případě nebude potřeba nastavovat druhý faktor zvlášť v MOJE eet. Dvoufaktorové ověření ale musí být aktivní přímo u daného účtu Google nebo Apple.
MOJE eet při přihlášení ověří, zda je druhý faktor nastavený. Pokud nebude, systém uživatele dál nepustí. Podnikatel tedy bude muset nejprve zabezpečení svého Google či Apple účtu nastavit a následně se do MOJE eet přihlásit znovu.
Nepůjde o aplikaci, kterou si stáhnete do telefonu
Přestože se o MOJE eet mluví jako o aplikaci, nepůjde o klasickou mobilní aplikaci. Finanční správa připravuje responzivní webovou aplikaci, která bude dostupná prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Podnikatel ji tak bude moci používat například na mobilním telefonu, tabletu, notebooku nebo počítači. Zařízení musí být připojeno k internetu.
MOJE eet nebude pro každého podnikatele
Bezplatná webová aplikace má být určena především pro malé podnikatele, kteří nemají vlastní pokladní systém. Finanční správa ji popisuje jako jednoduché webové pokladní řešení.
Jedním z omezení je počet evidenčních jednotek. MOJE eet má být určena podnikatelům, kteří využívají nejvýše dvě evidenční jednotky. Nejde přitom o limit počtu uskutečněných nebo evidovaných tržeb.
Podnikatelé, kterým jednoduché řešení nebude stačit nebo kteří nesplní podmínky pro využití MOJE eet, si mohou zvolit vlastní pokladní systém. EET 2.0 totiž není postavena na tom, že by všichni podnikatelé museli používat jednu konkrétní pokladnu.
Nejprve DIS+, potom MOJE eet
Důležitou roli bude mít Daňová informační schránka plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Právě prostřednictvím ní bude podnikatel spravovat své evidenční jednotky a další náležitosti spojené s evidencí.
Finanční správa počítá s tím, že od 1. listopadu 2026 budou v DIS+ zpřístupněny funkce EET 2.0 a také možnost generování pokladních certifikátů. Podnikatelé se tak budou moci na nový systém připravit ještě před ostrým startem evidence.
Samotná MOJE eet pak bude představovat nástroj, prostřednictvím kterého bude možné tržby evidovat. Finanční správa ji připravuje právě pro podnikatele, kteří nechtějí pořizovat vlastní pokladní řešení.