„Přijde mi upozornění do datovky?“ Podnikatelé na sítích tápou kolem návratu EET

Na sociálních sítích tak vzniká živá diskuse: podnikatelé řeší vše od přihlašování přes datovou schránku, evidování prodeje kosmetiky až po dopady na vedlejší činnost či brigádníky.
Co se dozvíte v článku
Čekání na upozornění
Ve facebookové skupině určené kosmetičkám, masérkám, pedikérkám, stylistkám a dalším profesím v sektoru krása se objevil shrnující příspěvek se základním přehledem přímo pro kosmetické salony. Uživatelka v něm v grafické podobě zmínila harmonogram, koho se EET týká, jaké platby se evidují, co je EET OF a také tři dobré zprávy.
U příspěvku se objevilo více než 200 komentářů nejčastěji s otázkami. Jedna uživatelka podotýká, že pořád vidí, že se to řeší ve skupině, ale ona to reálně ještě nikde neviděla.
Kdy mi přijde nějaké upozornění např. do datovky? Abych viděla a věděla, že to tak má být a bude? ptá se. Odpovídají jí, ať oznámení spíše nečeká a že u nás platí neznalost neomlouvá.
Co ale reálně uvidíte: od 1. 11. se v DIS+ na portálu MOJE daně objeví tlačítko „Chci začít evidovat“. Až se tam přihlásíte, uvidíte to sama na vlastní oči, ne jen ve videu ve skupině, radí jí uživatelka.
Jak to bude s brigádníkem?
Já jsem pořád nikde nedohledala, jak to bude s brigádníkem. Musím mu do salónu pořídit služební telefon, kde bude eet? Nebo to nainstaluje do svého zařízení? zní další dotaz. Podle odpovědi autorky příspěvku je certifikát navázaný na její IČO, ne na konkrétní telefon.
Takže klidně evidujte na starém tabletu, na počítači, na mobilu, nebo na appce MOJE eet, co bude zdarma. Certifikátů si můžete udělat i víc, třeba jeden pro celý salon, nebo zvlášť pro každé zařízení, popisuje.
Nahradí EET daňové přiznání?
Další uživatelku by zajímalo, jak bude evidovat, když sem tam prodá nějakou kosmetiku. Jestli bude zadávat jen tu marži nebo celou částku. Odpovědí je, že EET neřeší, co kdo prodává ani kolik na tom vydělá, ale řeší jen to, jak a kde mu klientka zaplatila. S tím, že se eviduje celá přijatá částka, ne marže, ne zisk.
Jinou podnikatelku zajímá, jak to bude s daňovým přiznáním, když budou mít z EET veškeré její příjmy.
Protože, když finanční úřad vidí, kolik si vydělám za celý rok, tak proč ještě dělat daňové přiznání? Když už po nás chtějí evidenci, tak bych rozuměla tomu, že to takto bude stačit…, myslí si. EET však daňové přiznání určitě nenahradí.
EET neeviduje všechny platby, takže ho ani nahrazovat nemůže. Jediná výjimka je paušál, tam se klasické přiznání opravdu nepodává, ale to není díky EET, to je vlastnost paušálu samotného, zní odpověď uživatelky.
Platí to i pro vedlejší činnost? Masíruji, příjem do 3000 měsíčně, zajímá se další podnikatelka. Podle odpovědi uživatelky i tady platí EET stejně jako u hlavní činnosti a výše příjmu na tom nic nemění. Podobně jiná uživatelka chce vědět, zda EET platí i na vedlejší činnost jako mobilní služba. Podle odpovědi zákon s mobilní službou počítá přímo a existuje pro to vlastní kategorie:
Vy sama se stanete „evidenční jednotkou“ pro tu část práce, co děláte u klientek doma, nemusíte mít žádnou provozovnu. Nahlásíte to tak v DIS+, upřesňuje závěrem uživatelka.