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Příjmy z prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud

Daniel Morávek
Dnes
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Muž s penězi v ruce objímá ženu ve spodním prádle.
Autor: Shutterstock
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Příjmy z prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS).
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Ústavní soud odmítl argumentaci prostitutky, že by zdanění příjmů z prostituce bylo v rozporu s Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a potlačování prostituce druhých osob, a uvedl, že Nejvyšší správní soud své rozhodnutí dostatečně zdůvodnil.

Zdanění prostituce ničemu neodporuje, potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud definitivně rozsoudil spor ohledně zdanění mezi prostitutkou a finančním úřadem, kdy potvrdil opakované rozsudky NSS, ve kterých se NSS přiklonil na stranu finanční správy. Prostitutka ve sporu argumentovala tím, že zdanění jejích příjmů z prostituce představuje zásah do jejího legitimního očekávání a také tím, že zdanění prostituce odporuje Úmluvě o potlačování obchodu s lidmi a potlačování prostituce druhých osob (tzv. Newyorské úmluvě). 

NSS však tuto argumentaci odmítl s tím, že vyjádření politických představitelů správní praxi netvoří a nemohou ani založit legitimní očekávání adresáta veřejné správy. Judikatura správních soudů pracuje podle NSS s legitimním očekáváním v kontextu správní praxe, neboť je to právě správní praxe, která správní orgán zavazuje k určitému postupu. NSS také odmítl rozpor s mezinárodními úmluvami. Zákon o daních z příjmů je podle soudu vystavěn na premise, že se daní veškeré příjmy, pokud nejsou zákonem vyloučeny z předmětu daně nebo od daně osvobozeny. 

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Prostitutka následně podala ústavní stížnost, tu však Ústavní soud dvěma usneseními odmítl. Argumentace Newyorskou úmluvou je v případě stěžovatelky mimoběžná. Newyorská úmluva samotná se věnuje pouze zákazu regulace a akceptace prostituce a negativních jevů s ní spojených. Jazykovým výkladem se z jejího textu nedá vyčíst obecný zákaz zdanění prostituce, protože se v ní nikde nevyskytuje. Teleologickým výkladem se dá dojít k stejnému závěru, protože Úmluva se snaží o ochranu prostitutek a jejich činnosti. Tato ochrana se ale nemůže vztahovat na ochranu před občanskými povinnostmi a rozdělením daňového břemene. Jak již bylo řečeno dříve, zdanění představuje zákonnou povinnost, která je uložena na každou pracující nebo jinak výdělečnou osobu, poměrně podle jejich příjmů a platební schopnosti, uvedl Ústavní soud v prvním usnesení.

druhém pak dodal: V nyní posuzované věci však samotné vnímání stěžovatelky, že ve veřejném prostoru od politických reprezentantů dlouhodobě zaznívá, že příjmy z prostituce nepodléhají zdanění, její legitimní očekávání založit nemůže. Správní soudy správně vyšly z toho, že stěžovatelka nepředložila žádný důkaz potvrzující takový ustálený postup orgánů veřejné správy, který by založil její legitimní očekávání. Nejvyšší správní soud v napadeném rozsudku také vysvětlil, že není významné, že je nějaká věc správním orgánem řešena poprvé (což navíc v nynějším řízení zůstává v rovině spekulace), neboť takové východisko by vedlo k absurdnímu závěru, že pokaždé, když správní orgán řeší nějakou problematiku poprvé, jedná protiústavně.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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