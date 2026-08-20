Podnikatel.cz  »  Byznys

Přímý prodej dokáže růst i navzdory e-shopům. Příkladem je Vorwerk

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Společnost Vorwerk sází na osobní poradenství, přímý prodej a na své obchodní poradce. V Česku se jí mimořádně daří, dokázala obrat zvýšit o téměř čtvrtinu. Míří na jednu miliardu korun.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Celkově přes dva tisíce obchodních poradců zastupuje v Česku společnost Vorwerk. Té se opět podařilo navýšit obrat na celkových 847 milionů korun, povyrostl téměř o čtvrtinu. Hospodářský výsledek dosáhl na 27 milionů korun.

Český růst kopíruje úspěšný rok celé skupiny Vorwerk. Ta v roce 2025 dosáhla rekordního obratu 3,6 miliardy eur, meziročně o 14,1 % více. Kulinářská divize Thermomix a Cookidoo utržila rekordních 2,1 miliardy eur a rok 2025 se stal historicky nejúspěšnějším uvedením nového produktu v historii společnosti. Vorwerk dodal zákazníkům více než jeden milion Thermomixů TM7 a celkově prodal přes 1,4 milionu zařízení. 

Zajímavostí je, že během posledních dvou let vstoupila skupina například do Řecka, zemí Beneluxu, Austrálie, Nového Zélandu, Malajsie a Singapuru nebo převzala stávající distribuční struktury. V roce 2026 k nim přibyl také Vietnam a Rumunsko.

Úspěch bez jediné reklamy: Společnost Vorwerk sází při prodeji na osobní přístup Přečtěte si také:

Úspěch bez jediné reklamy: Společnost Vorwerk sází při prodeji na osobní přístup

Osobní kontakt jako klíč k úspěchu

Osobní poradenství ve formě přímého prodeje je už více než 140 let součástí obchodního modelu Vorwerku. Obchodní poradci zákazníkům nepředstavují pouze samotné produkty, ale pomáhají jim najít řešení odpovídající jejich potřebám, naučí je využívat všechny funkce a zůstávají jim k dispozici i po nákupu.

Pojem přímý prodej má v Česku kvůli nekalým praktikám z minulosti často negativní nádech. Vorwerk se od těchto metod distancuje a klade důraz na etiku a transparentnost. Firma je dokonce jedním ze zakladatelů české Asociace osobního prodeje, která stanovuje přísný etický kodex.

MM_AIvideo

Klíčový je totiž předchozí souhlas a domluva. Zákazník vždy dopředu ví, kdo k němu přijede a co se bude během ukázky dít.

Úspěch bez jediné reklamy: Společnost Vorwerk sází při prodeji na osobní přístup
Úspěch bez jediné reklamy: Společnost Vorwerk sází při prodeji na osobní přístup
0:00/

Přivydělat si může každý

Spolupráce s Vorwerkem je otevřená prakticky komukoliv, bez ohledu na předchozí zkušenosti či povahu. Noví poradci procházejí školením, které trvá přibližně dva až tři měsíce, než se plně zorientují. Důraz je kladen na praktickou zkušenost. Ačkoliv se lze touto prací plnohodnotně uživit, mnozí ji zpočátku vykonávají jako přivýdělek. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007. Jeho doménou jsou rozhovory. Zajímá se o oblast e-commerce, AI, sociální sítě a digitální content. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).