Přímý prodej dokáže růst i navzdory e-shopům. Příkladem je Vorwerk

Celkově přes dva tisíce obchodních poradců zastupuje v Česku společnost Vorwerk. Té se opět podařilo navýšit obrat na celkových 847 milionů korun, povyrostl téměř o čtvrtinu. Hospodářský výsledek dosáhl na 27 milionů korun.
Český růst kopíruje úspěšný rok celé skupiny Vorwerk. Ta v roce 2025 dosáhla rekordního obratu 3,6 miliardy eur, meziročně o 14,1 % více. Kulinářská divize Thermomix a Cookidoo utržila rekordních 2,1 miliardy eur a rok 2025 se stal historicky nejúspěšnějším uvedením nového produktu v historii společnosti. Vorwerk dodal zákazníkům více než jeden milion Thermomixů TM7 a celkově prodal přes 1,4 milionu zařízení.
Zajímavostí je, že během posledních dvou let vstoupila skupina například do Řecka, zemí Beneluxu, Austrálie, Nového Zélandu, Malajsie a Singapuru nebo převzala stávající distribuční struktury. V roce 2026 k nim přibyl také Vietnam a Rumunsko.
Osobní kontakt jako klíč k úspěchu
Osobní poradenství ve formě přímého prodeje je už více než 140 let součástí obchodního modelu Vorwerku. Obchodní poradci zákazníkům nepředstavují pouze samotné produkty, ale pomáhají jim najít řešení odpovídající jejich potřebám, naučí je využívat všechny funkce a zůstávají jim k dispozici i po nákupu.
Pojem přímý prodej má v Česku kvůli nekalým praktikám z minulosti často negativní nádech. Vorwerk se od těchto metod distancuje a klade důraz na etiku a transparentnost. Firma je dokonce jedním ze zakladatelů české Asociace osobního prodeje, která stanovuje přísný etický kodex.
Klíčový je totiž předchozí souhlas a domluva. Zákazník vždy dopředu ví, kdo k němu přijede a co se bude během ukázky dít.
Přivydělat si může každý
Spolupráce s Vorwerkem je otevřená prakticky komukoliv, bez ohledu na předchozí zkušenosti či povahu. Noví poradci procházejí školením, které trvá přibližně dva až tři měsíce, než se plně zorientují. Důraz je kladen na praktickou zkušenost. Ačkoliv se lze touto prací plnohodnotně uživit, mnozí ji zpočátku vykonávají jako přivýdělek.