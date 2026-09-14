Připravované daňové změny ve mzdovém účetnictví od roku 2027

Změny jsou součástí zákona o evidenci tržeb a některých dalších zákonů. Jde o Senátní tisk s číslem 270. Právě tímto zákonem budou slevy na dani od roku 2027 opětovně zavedeny. Pro větší přehlednost však zákonodárci podmínky uplatnění slev poupravili.
Zdánlivě nesouvisející zákon přináší významné změny
S účinností od 1. ledna 2024 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob mj. k omezení či zrušení vybraných daňových výjimek. Jde o následující daňové úlevy:
- zastropování výše nepeněžních benefitů zaměstnanců, která je osvobozena od daně,
na úrovni poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období,
- zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné) a
- zrušení slevy na dani na studenta.
Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala s ohledem na negativní dopady na dotčené skupiny poplatníků přehodnotit, resp. obnovit uvedené daňové úlevy. Oním zákonem, kterým budou tyto změny do zákona o daních z příjmů zavedeny, je výše zmíněný zákon o evidenci tržeb. Byl projednán poslaneckou sněmovnou a vrácen Senátem k doplnění. Poslanecká sněmovna však na své schůzi 9. září 2026 navržené změny schválila v původním znění. Nový zákon aktuálně čeká na podpis Prezidenta.
Benefitům se server Podnikatel.cz bude podrobněji věnovat v některém z následujících článků, nyní se zaměříme pouze na zaváděné daňové slevy, a to slevu na studenta a na slevu za umístění dítěte.
Sleva na studenta
Od příštího roku se zavádí sleva na studenta v rozsahu, v jakém byla zavedena s účinností do 31.
prosince 2023, jakožto základní nástroj přímé finanční podpory zejména vysokoškolských studentů. Cílem změny je dle důvodové zprávy k novele zákona zmírnění finančních bariér, které mohou bránit přístupu ke vzdělání, a současně motivovat studenty k legální pracovní aktivitě při studiu. Za účelem přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy jsou podmínky uplatnění slevy na studenta uvedeny v samostatném § 35bc zákona o daních z příjmů.
Sleva na studenta od roku 2027 podle ustanovení § 35bc:
- Výše slevy na studenta činí 4 020 Kč.
- Slevu na studenta lze uplatnit pouze tehdy, pokud
a) se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání, až do dovršení věku 26 let nebo
b) poplatník studuje v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, který
poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let.
- Soustavnou přípravou na budoucí povolání se pro účely daní z příjmů rozumí soustavná příprava dítěte na budoucí povolání podle zákona upravujícího státní sociální podporu.
Sleva za umístnění dítěte
Zákon o daních z příjmů bude od příštího roku obsahovat nový § 35bd upravující výši slevy za umístění dítěte a podmínky pro její uplatnění, které opět vychází z právní úpravy ve vztahu ke slevě za umístění dítěte účinné do 31. prosince 2023.
Sleva na studenta od roku 2027 podle ustanovení § 35bd (s komentářem):
(1) Výše slevy za umístění dítěte je rovna výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění jím vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně ve výši minimální mzdy.
Sleva za umístění dítěte se stanoví pro každé dítě samostatně, například pro dvě děti umístěné v předškolním zařízení bude rovna součtu obou částek.
(2) Žije-li vyživované dítě ve více společně hospodařících domácnostech, maximální výše slevy, kterou je poplatník oprávněn uplatnit, je rovna podílu minimální mzdy a počtu těchto společně hospodařících domácností. Poplatníci se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu stanovení maximální výše slevy, kterou je každý z nich na vyživované dítě oprávněn uplatnit, tak, aby úhrn takto stanovených maximálních výší slev byl roven minimální mzdě. Maximální výše slevy podle tohoto odstavce se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
Zde dochází oproti původní úpravě k významné změně. Maximální výše slevy se nově váže na vyživované dítě, nikoli na poplatníka. Pokud slevu za umístění jednoho vyživovaného dítěte uplatňuje více poplatníků, aplikuje se maximální výše slevy na úhrn jimi uplatněných slev. Jde o opatření pro případ uplatnění slevy oběma rodiči, kteří spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit za zdaňovací období jen jeden z nich.
Sdílí-li s vyživovaným dítětem společně hospodařící domácnost více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit pouze jeden z nich. Tato podmínka si klade za cíl, aby nebyla sleva uplatněna více poplatníky, kteří se společně podílejí na výdajích domácnosti.
(4) Slevu za umístění dítěte lze uplatnit pouze tehdy, pokud
- a) žije dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti alespoň po část zdaňovacího období a
- b) nebyly výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte v předškolním
zařízení uplatněny poplatníkem jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Sleva je vázána na splnění dvou výše uvedených podmínek současně.
(5) Pro účely slevy za umístění dítěte se za vyživované dítě poplatníka nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, není-li v péči těchto osob, která nahrazuje péči rodičů.
Z předchozí úpravy bylo převzato, že pokud jde o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, nelze slevu uplatnit. Pouze, pokud by dítě bylo prarodiči svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
(6) Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí
- a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
- b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a
- c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění,
pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.
V posledním odstavci věnovaném slevě za umístnění dítěte je definován pojem „předškolní zařízení“. Nejde o žádnou změnu oproti předchozí úpravě. Půjde o mateřské školy, dětské skupiny a zařízení pečující o předškolní dítě osobami s živnostenským oprávněním (např. živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu), které v rámci péče o dítě kromě uspokojování jeho základních potřeb zajišťují i výchovu a rozvoj dítěte na obdobné úrovni, jako je tomu v mateřské škole nebo v dětské skupině, a dále zařízení v zahraničí
obdobná uvedeným zařízením.