Přísnější kritéria i riziko zpětného vzniku pracovněprávního vztahu

Nová definice závislé práce bude mít zásadní dopady pro závěr, zda určitá činnost bude posouzena jako závislá práce, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Zpětný vznik pracovněprávního vztahu souvisí s doměřením daní a pojistného (sněmovní tisk č. 301).
Co se dozvíte v článku
Digitální technologie proměňují způsoby práce, její obsah, přidělování, organizaci, kontrolu a hodnocení. Platformový pracovník se bude považovat za zaměstnance, pokud splní znaky závislé práce a platforma alespoň jeden z nich nevyvrátí. Pojem platformový pracovník je tedy širší než zaměstnanec, platformovým pracovníkem může být osoba samostatně výdělečně činná a za určitých podmínek i zaměstnanec.
Upravená definice závislé práce
Z dosavadních čtyř znaků závislé práce mají být v nové právní úpravě (sněmovní tisk č. 300) zachovány pouze tři znaky, a to znaky výkon práce jménem zaměstnavatele, ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele. Tyto znaky je stejně jako dosud nutné naplnit kumulativně, tedy všechny tři současně.
Znak nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance pak nově bude moci být naplněn pouze v případě, že výkon práce bude naplňovat kumulativně všechny čtyři zde nově uvedené podznaky. Tento znak tak již nebude možné naplnit jiným způsobem. K prokázání naplnění tohoto (ani jiného) znaku závislé práce nepůjde podle důvodové zprávy k novele zákona využít např. poskytování benefitů, příspěvků, doplňkového pojištění či obdobných plnění ze strany zaměstnavatele. Tato fakultativní plnění poskytovaná z různých důvodů (např. motivačních, stabilizačních, sociálních či z důvodu prevence rizik) totiž nejsou sama o sobě projevem řídicí pravomoci, organizace práce ani dohledu nad výkonem práce. Jejich poskytování proto nemůže být bez dalšího považováno za indicii existence závislé práce.
Navržená definice § 2 zákoníku práce: Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Vztahem nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance je, pokud
- a) zaměstnavatel organizuje práci,
- b) zaměstnanec vykonává práci v pracovní době,
- c) zaměstnanec vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele a
- d) zaměstnavatel kontroluje výkon práce zaměstnance.
Závislá práce musí být vykonávána zaměstnancem za mzdu, plat nebo jinou odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
Na upravenou definici závislé práce je navázána také vyvratitelná právní domněnka základního pracovněprávního vztahu podle § 9 návrhu zákona o platformové práci.
Znaky závislé práce podrobně
Jak již bylo uvedeno výše, musí být všechny tři znaky naplněny kumulativně a čtvrtý, za splnění dalších podznaků.
a) Zaměstnavatel organizuje práci – zaměstnavatel řídí práci zaměstnance po stránce organizační (nejde jen o znak nadřízenosti a podřízenosti). Zaměstnanec je zařazen do určité organizační struktury zaměstnavatele.
b) Zaměstnanec vykonává práci v pracovní době – tzn. oproti osobě samostatně výdělečně činné není „pánem svého času“, práci vykonává v době rozvržených směn nebo i v době mimo jejich rozvrh (jako práce přesčas) musí vykonávat práci nebo být zaměstnavateli k dispozici pro výkon práce. Zaměstnavatel určuje rozsah a množství vykonávané práce. To ale neznamená, že by byl tento podznak naplněn pouze v zaměstnavatelem určené/rozvrhované pracovní době. Splněno bude i v případě flexibilních pracovních režimů, kdy si zaměstnanec částečně nebo úplně podle předem daných podmínek samorozvrhuje práci sám (§ 87a zákoníku práce). Obdobně se zde počítá i s režimem sdíleného pracovního místa (§ 317a zákoníku práce) či dohod konaných mimo pracovní poměr sjednaných neurčitě (není předem známo konkrétní množství práce).
Tento znak výkonu práce naopak nebude naplněn, pokud si fyzická osoba bude moci zcela svobodně rozhodnout, zda, kdy, jak dlouho a v jakém rozsahu bude činnost (práci) vykonávat, může ji kdykoli sama a přerušit a nebude nucena odpracovat určité minimální množství práce (minimální počet hodin).
c) Zaměstnanec vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele – původní znak závislé práce se stává kritériem znaku podřízenosti a nadřízenosti, což je jednak reakcí na v praxi někdy obtížnou odlišitelnost obou znaků. Podle aktuální judikatury je zaměstnavatel oprávněn dávat zaměstnanci závazné pokyny, a tím je jednoznačně určeno jeho dominantní postavení (nadřízenost).
d) Zaměstnavatel kontroluje výkon práce zaměstnance – zaměstnanec je při výkonu práce vázán zadáním, nároky a pravidly zaměstnavatele, na jehož účet práci vykonává. Zaměstnavatel logicky na výkon práce dohlíží, kontroluje ho např. z hlediska kvality, případně reaguje na situaci, kdy tomu tak není.
Všechny čtyři podznaky (výše uvedená písmena a) až d)) mají být plně rovnocenné a při posuzování naplnění znaku podřízenosti a nadřízenosti, žádný z nich nebude mít menší či větší váhu z důvodu jejich pořadí.
Nově budou z definice závislé práce vyčleněny do samostatného ustanovení (§ 2a zákoníku práce) stávající pojmy „výkon práce za odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele a na jeho pracovišti“. Pokud budou tyto podmínky scházet, půjde sice o porušení zákona, rozdíl od základních znaků závislé práce nemá jejich (ne)splnění přímý dopad na posouzení toho, jestli je daný právní vztah závislou prací.
Kritika nově navržené právní úpravy
Ačkoli by měla nová právní úprava přinést do pracovního práva zjednodušení, objevuje se poměrně ostrá kritika.
- Riziko legalizace švarcsystému – k nesplnění podřízenosti bude muset kontrolní orgán prokázat několik znaků a podznaků současně, což může v praxi ztížit jeho prokazování.
- Snížení flexibility pro kontrolní orgány a soudy – jednoznačný výčet kritérií pro nadřízenost a podřízenost způsobí, že nebude možné při posuzování nelegální práce zohledňovat jiné okolnosti např. ekonomickou závislost na jediném klientovi.
- Rozdílné posouzení zaměstnance a platformového pracovníka – při posuzování švarcsystému u běžných OSVČ bude nutné prokázat všechny znaky závislé práce, u platformových pracovníků se automaticky předpokládá, že jsou zaměstnanci, pokud nebude prokázán opak. Půjde tedy o rozdílný přístup, tzv. dvojí metr.
- Zpětné posouzení pracovního poměru – jestliže kontrola nelegální práci (švarcsystém) prokáže, riziko pro firmy se dramaticky zvýší. Nepůjde jen o jednorázovou pokutu, podle nové úpravy má zpětně vzniknout pracovní poměr, což bude spojeno s doměřením sociálního a zdravotního pojištění, včetně daně z příjmů ze závislé činnosti s příslušnými sankcemi.