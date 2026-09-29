Příspěvek 2000 korun navíc k důchodu: Dosáhnou na peníze i předčasní důchodci?

Jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun má být jednou z novinek, které důchodce čekají v příštím roce. Vláda s ním počítá vedle pravidelného lednového zvýšení penzí. Otázka však je, zda na peníze dosáhnou také lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod.
Tématem se již zabýval server Finance.cz, který poukazuje na podmínky uvedené v návrhu, dle kterých předčasný důchod sám o sobě nárok na příspěvek nevylučuje.
Rozhodující bude datum přiznání důchodu
Nárok má mít podle návrhu každý, komu byl před 1. lednem 2027 přiznán některý z důchodů z českého důchodového pojištění a jeho nárok na výplatu bude trvat alespoň po část měsíce, ve kterém se příspěvek vyplatí.
To se týká i předčasných starobních důchodů. Pokud tedy člověk odešel do předčasného důchodu už před začátkem roku 2027 a důchod mu bude v době výplaty příspěvku náležet, měl by podle současného návrhu získat také jednorázové 2000 korun.
Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán až v průběhu roku 2027, podle současného návrhu na tento příspěvek nárok mít nebudou. Právě datum přiznání důchodu tak může být pro získání peněz zásadní.
Důchodci dostanou víc, než ukazuje valorizace. K penzi přijde ještě vysoký příplatek
O příspěvku zatím není rozhodnuto definitivně
Je ale potřeba počítat s tím, že příspěvek zatím není definitivně schválen. Jde o návrh, který ještě musí projít legislativním procesem. Teprve jeho konečná podoba určí přesné podmínky pro výplatu. Vláda oznámila jednorázovou částku 2000 korun společně s parametry důchodové valorizace pro rok 2027.
Co čeká důchodce od ledna
Vedle jednorázových 2000 korun se od ledna zvýší také samotné důchody. Základní výměra vzroste o 270 korun na 5170 korun a procentní výměra se zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR představuje celkem 304 korun měsíčně.
U předčasných důchodců, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, ale platí zvláštní pravidla pro zvyšování procentní výměry. Její valorizace se u nich podle současných pravidel odkládá až do dosažení důchodového věku.