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Pro invalidní důchod nemusíte být na neschopence a další důležitá pravidla

Jana Knížková
Dnes
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Muž ve středním věku sedí opřený o berle a je zamyšlený
Autor: Shutterstock.com
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Invalidní důchod není navázán na pracovní neschopnost a jeho přiznání není automatické. Jaká pravidla platí pro podání žádosti, souběh s nemocenskou nebo vznik přeplatku na dávkách?
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Řada lidí se domnívá, že o invalidní důchod mohou požádat až po dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo pobírání nemocenské. Tak to ale není. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že žádost o invalidní důchod lze podat bez ohledu na to, zda je člověk v pracovní neschopnosti.

Připomíná také další pravidla týkající se nemocenské a invalidních důchodů. A to prostřednictvím informačního letáku, který veřejnosti nabízí odpovědi na otázky spojené s déletrvající dočasnou pracovní neschopností

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O invalidní důchod je nutné požádat

Invalidní důchod se nepřiznává automaticky. O dávku musí zájemce požádat sám, přičemž žádost za něj nepodává ani ošetřující lékař. Zároveň není podmínkou, aby byl žadatel předtím v pracovní neschopnosti nebo pobíral nemocenské dávky.

To znamená, že o invalidní důchod může požádat i člověk, který sice pracuje, ale jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a omezuje jeho pracovní schopnost.

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Když zdravotní stav omezuje práci

Pokud zdravotní stav umožňuje pracovat jen za určitých podmínek, například na zkrácený úvazek nebo v méně náročné profesi, může s hledáním vhodného zaměstnání pomoci úřad práce. Podporu nabízejí také organizace zaměřené na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Nemocenskou lze pobírat i při invalidním důchodu

ČSSZ připomíná, že pobírání invalidního důchodu nevylučuje nárok na nemocenské. Pokud je člověk zaměstnaný a splní zákonné podmínky, může nemocenskou pobírat i jako příjemce invalidního důchodu.

Rozdíly jsou ale v délce podpůrčí doby:

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  • příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně mohou nemocenské pobírat až 380 dní,
  • příjemci invalidního důchodu třetího stupně a starobního důchodu mají nárok na nemocenské nejvýše 70 kalendářních dnů v roce. V jejich případě už nelze podpůrčí dobu prodloužit.
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Nemocenská bývá vyšší než invalidní důchod

Podle ČSSZ jsou dávky nemocenského pojištění vždy nižší než mzda nebo plat ze zaměstnání. Ve většině případů jsou však vyšší než kterýkoli ze stupňů invalidního důchodu.

Pozor na přeplatek nemocenské

Ve specifických situacích může vzniknout přeplatek na nemocenském. Typicky se jedná o případy, kdy je člověku zpětně přiznán invalidní nebo starobní důchod a nemocenské mu bylo vypláceno déle, než zákon umožňuje. O vzniku přeplatku ČSSZ příjemce informuje a zároveň sdělí způsob jeho vypořádání. Nejčastěji je přeplatek započten proti doplatku nově přiznaného důchodu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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