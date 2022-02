Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS, uvádí, že z pohledu banky se jedná o standardního klienta, který prokazuje příjem z podnikání (osoba samostatně výdělečně činná). Klient s paušální daní využívá jeden ze způsobů zdanění svých příjmů, které povoluje zákon, není tedy důvod takové klienty paušálně odmítat. Základní dokumenty, které budeme po klientovi vyžadovat, jsou přehled daňové evidence za rok 2021 + 3 výpisy z účtu s příchozími platbami z podnikání. Banka má právo si vyžádat i další dokumenty k prověření výše a stability příjmu dle zákona, upřesňuje.

V České spořitelně v roce 2022 od klientů budou podle tiskového mluvčího Filipa Hrubého vyžadovat:

U ČSOB postupy při posouzení úvěruschopnosti OSVČ zaregistrovaných v paušálním režimu nastavili tak, aby i příjmy žadatelů z tohoto segmentu byli schopni standardně posoudit. Alternativně budeme namísto daňového přiznání žádat předložení výpisů z účtu s podnikatelským platebním stykem za posledních 6 měsíců. Poradíme si zároveň i s příjmy podnikatelů, které budou částečně nebo plně tvořeny hotovostními obraty. Úroveň výdajů podnikatelů budeme hodnotit také v závislosti na vykonávané činnosti, vysvětluje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Co se týče mBank, v nabídce mají produkty, které nevyžadují doložení příjmů ve formě daňového přiznání, jako je hypotéka s deklarovaným příjmem. „U tohoto produktu klient dokládá výpis/y z účtu, na který inkasuje příjmy, které deklaruje. A pro naše klienty máme řešení i co se týče úvěrů,“ potvrdila tisková mluvčí Kristýna Dolejšová. Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že takzvané paušalisty budou umět financovat a že v těchto chvílích ladí poslední detaily.

Aktuálně ještě žádné případy žadatelů využívajících paušální daň nemáme, proto jsme ani nezaznamenali žádné komplikace. Případy vždy budeme řešit individuálně, sdělil Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky. Jak jsme psali, Michal Teubner, zodpovědný za Brand Strategy and Communication v Komerční bance, serveru Peníze.cz řekl, že Komerční banka bude v první polovině roku 2022 u živnostníků v režimu paušální daně vycházet primárně z daňového přiznání za rok 2020. Jak bude k záležitosti přistupovat v druhé polovině roku, zatím analyzuje s tím, že je jejich cílem nastavit takové procesy, aby byli schopni příjmy standardně akceptovat.

Také Radka Černá, tisková mluvčí ze Sberbank, popsala, že při žádosti o úvěr je vždy zajímají čisté příjmy, tedy příjmy po zaplacení daní, a neměl by pro ně být rozdíl, jestli je klient zaplatí stejným způsobem jako doposud nebo bude využívat paušál. Jakmile budeme mít pro klienty nové informace týkající se této problematiky, budeme je informovat, oznámila serveru Podnikatel.cz Petra Kopecká, manažerka externí komunikace v Raiffeisenbank.

Jak zdůraznil Petr Plocek, ten, kdo platí paušální daň, bude muset nějakými jinými dokumenty prokázat, že má příjem na splácení. Obecně je potřeba splnit podmínky daných úvěrů. Posouzení úvěruschopnosti této skupiny žadatelů může být tedy ovlivněno vyšší náročností na dokládané podklady k prokázání příjmu. OSVČ nepodávají v tomto případě daňová přiznání na finanční úřad. Pokud např. inkasují za svou podnikatelskou činnost platby převážně v hotovosti, pak bude banka požadovat i další dokumenty, jako jsou např. faktury, přehledy tržeb z EET aj., vyjmenovává Patrik Madle. Banka počítá při schvalování pouze s prokazatelnými příjmy klienta, které předloží. Klient by měl proto určitě mít k dispozici evidenci příjmů a výdajů k žádosti o hypoteční úvěr, doplňuje Lucie Brunclíková.

Zvýšený zájem o hypotéky se nekonal

V předchozím článku Veronika Hegrová, CSO z Hyponamiru.cz zdůraznila, že ten, kdo ví, že uplatní nový způsob danění, by měl o hypotéku nebo úvěr požádat do 31. března 2022, protože do té doby by banky měly vycházet z daňového přiznání za rok 2020, kdy ještě nebylo možné uplatnit paušální daň. Podle ní, kdo chce mít větší jistotu schválení hypotéky, měl by tedy zažádat o hypotéku co nejdříve, respektive do výše uvedeného data. Banky však zvýšenou poptávku nezaregistrovaly. V UniCredit Bank evidují několik málo dotazů, ale pouze jako úvodní jednání. V datech na nové produkci jsme nezaznamenali žádné zásadní výkyvy v počtech ani objemech úvěrů poskytovaných podnikatelům. Podíl těchto úvěrů na celkové produkci za poslední rok je v podstatě konstantní, říká Patrik Madle.

Jak se podnikatelů dotknou budoucí změny?

Změny, které vstoupí v účinnost od 1. dubna 2022, se netýkají pouze skupiny podnikatelů, kteří využívají režim paušální daně, ale každého žadatele. Ti budou muset respektovat nové požadavky. Jak vysvětluje Kristýna Dolejšová, zvyšují se nároky na výši vlastních zdrojů žadatelů (zpřísnění LTV) a na výši jejich měsíčního příjmu (znovuzavedení DTI a DSTI). Nové horní hranice úvěrových ukazatelů jsou tedy účinné pro úvěry poskytované od 1. 4. 2022 rovněž žadatelům z řad OSVČ. Specifické podmínky a mírnější ukazatele stanovila ČNB výhradně pro zájemce o hypotéky mladší 36 let, kdy jsou podmínky opět efektivní pro všechny žadatele o úvěr včetně OSVČ, dodává Patrik Madle. Co se týče nových opatření, předpokládáme, že se u nás situace prakticky nezmění, jelikož nastavené limity dodržujeme a sledujeme již nyní, potvrdil v závěru Jakub Heřmánek.

Co je paušální daň

Co je to paušální daň? Paušální daň je odvod zahrnující sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň. Díky ní se podnikatelům zjednoduší jejich odvodové a daňové povinnosti a sníží se také nutnost papírování. Nemusí totiž podávat daňová přiznání ani žádné přehledy pojistného.