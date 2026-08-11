Problémy s výplatami i s přesčasy. Firmy dostaly pokuty za stovky milionů

Inspektoři se během kontrol zaměřovali především na bezpečnost práce a dodržování pracovněprávních předpisů. Právě bezpečnost se ukázala jako nejproblematičtější oblast.
Zaměstnavatelé často nedostatečně vyhledávají a řeší rizika, která mohou ohrozit zdraví, nebo dokonce život jejich zaměstnanců.
Celkem kontroly za první polovinu roku odhalily téměř 17 tisíc nedostatků. Ne všechny se ale týkaly bezpečnosti. Tisíce pochybení inspektoři našli také přímo v pracovních vztazích.
Problémy s penězi i pracovní dobou
U pracovněprávních předpisů se nejčastěji objevovaly problémy s odměňováním zaměstnanců, pracovní dobou a pravidly při uzavírání či ukončování pracovního poměru.
Právě tyto oblasti mohou mít pro zaměstnance přímý dopad na jejich peněženku i každodenní život. Nesprávně nastavené odměňování, problémy s pracovní dobou nebo chyby ve smlouvách totiž mohou znamenat, že člověk nedostane to, na co má podle zákona nárok.
Inspektoři narazili i na práci načerno
Kontroly odhalily také více než 1400 lidí pracujících nelegálně. Mezi nimi byli Češi, občané dalších zemí Evropské unie i cizinci ze zemí mimo EU.
Inspektoři se zaměřili také na takzvané zastřené zprostředkování zaměstnání. Jde o případy, kdy se firmy snaží obcházet pravidla pro agenturní zaměstnávání a skutečný vztah mezi pracovníkem a firmou formálně zakrývají jiným typem smluvního vztahu.
Na problémy upozorňují sami zaměstnanci
Na inspekci práce se přitom obracejí ve velkém i samotní zaměstnanci. Za první pololetí přišly tisíce podnětů ke kontrole. Nejčastěji se týkaly právě odměňování, pracovních smluv a dohod nebo podezření na nelegální práci. Zaměstnanci tak inspektorům sami pomáhají odhalovat případy, ke kterým by se při běžné kontrole nemuseli vůbec dostat.
Za porušování předpisů inspekce práce letos uložila zaměstnavatelům pokuty v celkové výši přes 300 milionů korun.