Proč je nutné brát studii, který odhaduje přínosy EET na 14 mld. Kč, s rezervou?

Odhad ministerstva financí je totiž poplatný tomu, kdo právě ministerstvo vede. Stačí připomenout, že když se před několika lety EET rušila, tvrdilo to stejné ministerstvo financí, že EET by při plném náběhu přinášela už jen 4,2 mld. Kč. Studie Centra veřejných financí je sice, co se týče odhadů přínosů EET 2.0, validnější, i ona má ale hned několik slabin.
Co se dozvíte v článku
Schillerová si vzala na pomoc studii Centra veřejných financí
Když se ve středu v Senátu projednával návrh zákona o evidenci tržeb, došlo i na odhady přínosů EET 2.0. Zatímco opoziční senátoři zpochybňovali odhadovaný přínos vyčíslený ministerstvem na 14,4 mld. Kč ročně, ministryně financí Alena Schillerová, která v Senátu zákon hájila, odkazovala i analýzu Centra veřejných financí IES FSV UK, která odhadla přínos EET 2.0 pro veřejné rozpočty na 13,9 mld. Kč ročně. Ministryně neopomněla ani svůj evergreen a zmínila i odhady ekonoma Tomáše Havránka, podle kterých EET zvýšilo oficiální statistiky HDP o 2 až 3 %.
Odhady Tomáše Havránka, které ve skutečnosti nejsou jeho, ale pochází z diplomové práce, kterou vedl, a jejich slabiny jsme rozebrali v podcastu Teorie bulharské konstanty. Co se týče studie Centra veřejných financí, ta je vskutku unikátní, jelikož jako první přinesla smysluplnou analýzu přínosů první EET.
Dle našich odhadů vedla EET 1.0 ke zvýšení výběru daní o 10–20 % u odvětví zařazených v první vlně a o 1–10 % u odvětví v druhé vlně, v celkové výši 7,6 mld. Kč ročně, konkretizují autoři studie s tím, že využili metodologii rozdílů v rozdílech (difference-in-differences) a event-study přístupu. Detaily metodologie si lze přečíst v samotné studii (od strany 8) a nutno uznat, že vyčíslení přínosů EET 1.0 tak má reálný základ a ověřitelné výpočty.
Mezery studie, které se týkají EET 2.0
Zmíněnou studii a její odhady přínosů EET 2.0 je však nutné brát s velkou rezervou. Do minulosti (tedy vyčíslení přínosů první EET) je sice unikátní a „použitelné“, do budoucnosti (odhad přínosů EET 2.0) má ale hned několik slabin. Na některé upozorňují sami autoři studie, kteří přiznávají, že odhadovaný nárůst daňového výběru díky EET 2.0 stojí na několika předpokladech a přesná čísla vlivu zavedení EET 2.0 na daňový výběr se tak mohou lišit. Analytici navíc upozorňují na návazná kompenzační opatření, která mohou daňovým výběr snížit.
Největší problém odhadu přínosů EET 2.0 je však tento odstavec ze studie:
Odhadnuté procentuální nárůsty tržeb při zavedení EET 1.0 dále upravujeme koeficientem, který vyjadřuje nižší očekávaný vliv EET 2.0 v porovnání s EET 1.0. Hodnoty koeficientu vychází z expertního úsudku autorů. Předpoklad i zdůvodnění nižší efektivity EET 2.0 oproti EET 1.0 jsou v pořádku, přičemž autoři uvádí tyto:
- Je pravděpodobné, že v sektorech, ve kterých byla zavedena EET 1.0, došlo k alespoň částečnému přetrvání vlivu EET 1.0 i po jejím zrušení. Vliv znovuzavedení EET tedy pravděpodobně nebude mít tak výrazný dopad jako při EET 1.0. 2.
- V sektorech, které nebyly dotčeny zavedením EET 1.0, očekávají nižší vliv evidence tržeb na odhalení možné manipulace s daňovým základem.
- Od zavedení EET 1.0 před přibližně 10 lety došlo k nárůstu bezhotovostních plateb v ekonomice, které jsou z pohledu manipulace daňového základu méně rizikové než hotovostní platby.
Všechny tyto argumenty jsou relevantní a opravdu se dá očekávat, že EET 2.0 bude mít z těchto důvodů nižší daňové dopady. Co se týče přesného vyčíslení, zůstává ovšem hlavním problémem studie koeficient, který je postavený na „expertním úsudku autorů“. Analytici sice v tabulce 1 uvedli odhadované koeficienty k jednotlivým oborům podnikání, zdůvodnění, proč například k výrobě pryžových a plastových výrobků přiřadili koeficient 0,1, zatímco k sanaci a jinými činnostem související s odpadem koeficient 0,2 se ale nedozvíte. A autor tohoto textu se odváží říct, že zrovna v případě těchto dvou oborů ani žádné čísly ověřitelné zdůvodnění výběru koeficientů neexistuje. Jde zjevně prostě o „expertní úsudek autorů“, který samozřejmě může být správný, ale může být i naprosto mimo. Každopádně se autoři studie v tomto ohledu posunuli z verifikovatelné metodologie do oblasti vlastních odhadů, čímž validita jejich čísel, které se týkají EET 2.0, klesá.
Přínosy, které budou prezentovat ministerstvo, rovněž berte s rezervou
Výše uvedené neznamená, že EET 2.0 v reálu opravdu 14 miliard korun (či dokonce více) nepřinese. Možné to je. Ale stejně tak je možné, že „expertní odhad“ výzkumníků bude zcela mimo. V případě přínosů EET 2.0 je ale každopádně nutné brát studii s rezervou, jelikož nestaví na tvrdých datech, ale na „expertním odhadu“. Dokud Centrum veřejných financí, nebo někdo jiný, nevytvoří po několika letech fungování EET 2.0 opět kvalitní analýzu přínosů, půjde jen o dohady.
Čísla, která bude zveřejňovat ministerstvo financí, totiž rovněž nepůjde brát zcela vážně. Ministerstvo (alespoň doposud to tak dělalo) totiž při odhadu vlivu určitých opatření na výběr daní započte efekt jen několika málo vlivů (růst HDP, průměrný růst výdajů) a zbytek prohlásí za vliv daného opatření, například „vliv EET“. V potaz pak nebere žádné další vlivy. Že nezapočtené vlivy existují, ostatně dokládá příklad výpočtu “vlivu kontrolních hlášení”, kdy dle metodiky ministerstva měla kontrolní hlášení pozitivní vliv na výběr daní už v letech, kdy ještě vůbec nebyla zavedena. Až tak budete číst, že EET 2.0 přináší ročně 14 miliard korun, nejprve si zjistěte, kdo to tvrdí a na základě čeho.