Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?

Finanční správa rozesílá informace o dani z nemovitých věcí pravidelně vždy v tomto období. Způsobů, jakými je poplatníkům doručuje, je hned několik. Ať už je lidé najdou v e-mailové schránce, v datové schránce nebo v podobě poštovní poukázky ve své poštovní schránce.
V poštovní schránce se tak mohou objevit poukazy hned dva. Dvě složenky k dani z nemovitých věcí nejsou omyl ani duplicita. Souvisí s možností úhrady a výší daně.
Důvod souvisí s výší daně
Pokud vám byla vyměřena daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 korun, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách. Právě proto finanční úřad posílá dvě poukázky. Každá slouží pro jednu splátku.
Zároveň ale platí, že daň nemusíte rozdělovat. Pokud chcete, můžete ji uhradit celou najednou v termínu první splátky.
V takovém případě jednoduše použijete jen jednu složenku a vyplníte celkovou částku. Druhou pak vůbec využít nemusíte.
Lze platit převodem nebo přes internet
Údaje uvedené na poštovní poukázce lze použít i pro bezhotovostní platbu. Platbu daně je možné zadat bankovním převodem nebo v internetovém bankovnictví, a to pomocí všech předtištěných údajů.
Pro rychlejší úhradu lze využít také QR kód, který je uveden na oddělitelné části poukázky. Ten umožňuje snadné načtení platebních údajů v mobilní aplikaci banky.