Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?

Jana Knížková
Dnes
V těchto dnech rozesílá Finanční správa ČR informace k dani z nemovitých věcí. Někteří lidé najdou ve schránce místo jedné složenky hned dvě.

Finanční správa rozesílá informace o dani z nemovitých věcí pravidelně vždy v tomto období. Způsobů, jakými je poplatníkům doručuje, je hned několik. Ať už je lidé najdou v e-mailové schránce, v datové schránce nebo v podobě poštovní poukázky ve své poštovní schránce. 

V poštovní schránce se tak mohou objevit poukazy hned dva. Dvě složenky k dani z nemovitých věcí nejsou omyl ani duplicita. Souvisí s možností úhrady a výší daně. 

Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026 Přečtěte si také:

Důvod souvisí s výší daně

Pokud vám byla vyměřena daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 korun, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách. Právě proto finanční úřad posílá dvě poukázky. Každá slouží pro jednu splátku.

Zároveň ale platí, že daň nemusíte rozdělovat. Pokud chcete, můžete ji uhradit celou najednou v termínu první splátky.

V takovém případě jednoduše použijete jen jednu složenku a vyplníte celkovou částku. Druhou pak vůbec využít nemusíte.

Upozornění pro vlastníky bytů a domů: Složenka už letos nemusí přijít Přečtěte si také:

Lze platit převodem nebo přes internet

Údaje uvedené na poštovní poukázce lze použít i pro bezhotovostní platbu. Platbu daně je možné zadat bankovním převodem nebo v internetovém bankovnictví, a to pomocí všech předtištěných údajů.

Pro rychlejší úhradu lze využít také QR kód, který je uveden na oddělitelné části poukázky. Ten umožňuje snadné načtení platebních údajů v mobilní aplikaci banky.

Jana Knížková

Nejnovější články

Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
Dále u nás najdete

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Patří StarDance do vysílání České televize?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

