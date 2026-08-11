Prodali jste auto? Takhle si ověříte, jestli jste opravdu zmizeli z registru

Prodej auta většina lidí vnímá jako jednoduchou věc. Kupující zaplatí, prodávající předá vůz a tím je hotovo. Ve skutečnosti ale mezi předáním klíčků a definitivním ukončením celé transakce existuje ještě jeden důležitý krok. Změna údajů v registru vozidel.
A právě na něj se podle Ministerstva dopravy ČR nevyplatí zapomenout. Pokud totiž přepis není řádně dokončený, může původní majitel u prodaného vozu stále figurovat jako vlastník nebo provozovatel. A pak se může stát, že se k němu dostane například výzva související s pokutou, parkováním nebo odtahem auta, které už dávno nemá.
Klíčky už máte z ruky. Co je ale v registru?
Při prodeji vozidla lze dnes celý převod vyřídit online. Kupující a prodávající se také mohou domluvit, že některé kroky dokončí druhá strana. Právě tady ale může vzniknout problém. Prodávající totiž nemusí automaticky vědět, že celý proces skutečně doběhl až do konce.
Nestačí proto jen věřit tomu, že nový majitel přepis zařídí. Stav převodu je možné jednoduše ověřit a zjistit, zda už u vozidla skutečně nejste vedeni.
Stačí pár kliknutí
Kontrolu umožňuje Portál dopravy, kde lze online a zdarma sledovat údaje vedené v registru silničních vozidel.
Po přihlášení si prodávající může ověřit, zda u prodaného auta došlo k úspěšnému zápisu změny vlastníka nebo provozovatele. Pokud zjistí, že převod dokončený není, má možnost začít situaci řešit dříve, než se objeví další komplikace.
Co když kupující přepis neudělá?
Může se stát i to, že nový majitel přestane spolupracovat nebo převod nedokončí. Ani v takovém případě není nutné situaci jen bezmocně sledovat.
Už několik let existuje možnost dosáhnout změny zápisu v registru i tehdy, když druhá strana nespolupracuje. Na slib typu „já to pak přepíšu“ se proto nevyplatí spoléhat. Důležité je změnu vlastníka nebo provozovatele skutečně dotáhnout a následně si ověřit, že se v registru opravdu propsala.
Problém se může objevit až za několik týdnů
Nedokončený převod nemusí znamenat komplikaci okamžitě. Problém může přijít až ve chvíli, kdy se s autem něco stane.
Ministerstvo dopravy upozorňuje například na výzvy k úhradě pokut za přestupky, parkování nebo náklady spojené s odtahem. Člověk pak může řešit nepříjemnosti kvůli autu, které už považuje za dávno prodané. Proto se vyplatí po prodeji udělat ještě jednu věc: zkontrolovat, že je změna v registru skutečně hotová.
Portál dopravy toho umí mnohem víc
Kontrola převodu auta je jen jednou z možností, které Portál dopravy nabízí. Online lze vyřizovat také další záležitosti týkající se řidičů, vozidel, plavby nebo letectví.
U zpoplatněných elektronických podání je navíc poplatek o 20 procent nižší. Portál nabízí také Registr zastupování, který umožňuje například udělovat digitální plné moci.
A digitalizace má pokračovat. Ministerstvo dopravy připravuje další změny, které mají převody vozidel ještě zjednodušit. Počítá se například se zasíláním registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů nebo s automatizací některých žádostí. Pokud vše půjde podle plánů, novinky by mohly postupně přicházet od července 2027.