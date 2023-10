Prodává kašmírové oblečení. Aby ohlídala kvalitu, vydala se až do Mongolska

Vystudovala vysokou školu, aby následně zjistila, že na ni žádný zaměstnavatel nečeká. Své znalosti si proto ještě rozšířila v Japonsku, kde nevědomě získala jeden důležitý kontakt pro svůj budoucí byznys.

Po studiu sbírala Zuzana Melicharová zkušenosti nejdříve v korporátu, konkrétně v bance: Potom jsem přešla na stranu klienta a dostala se do prostředí vytváření firem a projektů. Jedním z těch projektů byla i média, takže jsem vedla takové malé vydavatelství, které se zaměřovalo na architekturu a real estate.

Nasbírala také zkušenosti v oblasti online prodeje, aby se rozhodla pro vlastní e-shop, kde nyní prodává prémiové oblečení z hedvábí a kašmíru, za kterým se vydala až do Mongolska.

Tak jsem si prostě dala do hlavy cíl potkat tu kašmírskou kozu, přibližuje Zuzana Melicharová, zakladatelka módní značky a e-shopu JUSTLOVE, svoji cestu. A proč zrovna oblečení z prémiového materiálu? Určitě pohodlnost a praktičnost těch věcí je důležitým faktorem.





Zuzana Melicharová byla hostem podcastu Příběhy podnikatelů.

Vaše značka existuje teprve dva roky. Než se přiblížíme k jejímu vzniku, řekněte nám nejdříve něco o vašem studiu. Všiml jsem si totiž, že kromě České republiky jste studovala až v Japonsku. Co vás k tomu motivovalo?

Původně jsem vystudovaná lingvistka, takže Karlova univerzita. A pak jsem zjistila, že na mě nikdo nečeká a že je potřeba ve světě vydělávat peníze. Takže z toho vznikla myšlenka na MBA, což je dobrý nástroj, taková rychlokvaška na moderní ekonomii.

Hledala jsem tu správnou školu, chtěla jsem primárně někam do Ameriky, na Harvard apod. Nikam mě nevzali, takže jsem si říkala: vezmu to trochu jinak, půjdu do Asie a našla jsem Japonsko. Nakonec jsem se rozhodla pro tuto cestu a strávila jsem asi dva roky v Japonsku. Doplnila jsem si vzdělání a zjistila, jak se žije jinde.

Jak je na tom vaše japonština?

Špatně. Doufám, že nemluvíte japonsky. (smích) Studium bylo v angličtině, jinak bych to nedala, ale po těch dvou letech jsem zvládla základní konverzace i v japonštině. Jakmile netrénujete jazyk, tak tu schopnost samozřejměztrácíte. Nicméně když potkám nějakého Japonce a řeknu těch pár frází, tak to většinou úplně stačí.

Vy jste se vrhla do víru podnikání. Pracovala jste také v bankovním sektoru a v oblasti médií. Na co konkrétně jste se v tomto sektoru zaměřovala?

Ono to souvisí s tím Japonskem, kde jsem se v rámci MBA koncentrovala na finance, takže cesta do banky byla celkem logická. Začínala jsem v korporátu, tedy v korporátním bankovnictví. V portfoliu jsem měla právě japonské firmy, takže to studium dávalo smysl. Potom jsem se ale přesunula na stranu investorů, tedy fyzických osob, kterým jsem zařizovala portfolia a starala se o jejich investice. Potom jsem přešla na stranu klienta a dostala se do prostředí vytváření firem. Jedním z těch projektů byla právě i média, takže jsem vedla malé vydavatelství, které se zaměřovalo na architekturu a real estate.

Už jste ale také maminkou? Mateřství vám hodně rozšířilo obzory a posunulo vás to k zásadnímu milníku. A tím je právě vlastní byznys. Kdy tedy vznikla značka JUSTLOVE?

Myslím, že to bylo zcela zásadní v mém životě stát se maminkou, kdy se mi také srovnaly hodnoty a myslím, že mě to také hezky uklidnilo. A v tomto případě je také jasné, že alespoň dvě věci jsem ve svém životě udělala fakt dobře, a to jsou ty dvě děti.

K tomu podnikání to byla dlouhodobější cesta, kdy někde vzadu v hlavě jsem vždy měla, že se chci stát Stevem Jobsem. Když se přiblížila čtyřicítka, tak jsem si řekla, že buď teď, nebo nikdy. Ale Christian Dior měl taky svou první přehlídku, když mu bylo 42. A tím impulsem byla zkušenost v Rohlíku (pozn. redakce v e-shopu Rohlik.cz), kde jsem pracovala na jednom projektu. Byla to úplně skvělá zkušenost, kdy jsem se setkala s e-commerce.

Tam bylo spíše to nasměrování v tom, že jsem si uvědomila a po strašně moc letech jsem si odpověděla na otázku, jestli to, co dělám, je stoprocentně to, co dělat chci.

Vzpomněla jsem si na svoji vášeň, což je móda. My ženy k tomu máme relativně blízko. A to víte, že to je to správné. To je to, co chcete dělat.

JUSTLOVE je tedy módní značka . Všiml jsem si, že se materiálově zaměřujete primárně na kašmír, což je velmi prémiový materiál. Máte k němu osobně sama blízko?

Tak určitě, protože ho denně nosím. Ono to vlastně začalo celé tak, že jsem chtěla vyrábět přírodní materiál, nejen kašmír. Je zatím celý mentální příběh, kterým jsem si prošla. Po těch letech jsem se snažila toho co nejvíce nastudovat, protože nejsem žádný vystudovaný návrhář ani technolog a bankéř těmto věcem úplně nerozumí. Trvalo mi zhruba rok, než jsem si tyto věci doplnila.

Přírodní materiály souvisí i s jedním z principů, který je popsaný v našem manifestu. To, co vyrobíme, by se mělo dát i jednoduše zrecyklovat. A přírodní materiály, pokud je máte 100%, se dají jednoduše zrecyklovat. Takže jsem chtěla vyrábět z organické bavlny, hedvábí a ten kašmír přišel o něco později.