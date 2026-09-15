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Prodej jediného výrobku může zavřít obchod. Policie má získat novou pravomoc

Jana Knížková
Dnes
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Na obrázku je starý zrezivělý zámek na starých dřevěných dveřích
Autor: Depositphotos.com
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Policie by mohla získat výrazně větší pravomoc zasáhnout proti prodeji výrobků, které mohou vážně ohrozit zdraví lidí. Vláda podpořila návrh, podle kterého by policisté mohli provozovnu dočasně uzavřít.
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Pokud policie získá podezření, že se v provozovně nakládá s výrobkem, který představuje vážné riziko pro život nebo zdraví lidí, mohla by ji podle navrhované změny zákona dočasně uzavřít.

Návrh novely zákona o Policii České republiky, pod který se podepsali předsedové všech tří koaličních stran, nyní získal podporu vlády.

Provozovna by mohla zůstat zavřená až 14 dní

Nová pravomoc má umožnit rychlejší zásah v situaci, kdy existuje podezření na prodej nebezpečných látek či výrobků. Policie by nemusela čekat na dokončení celého správního řízení a mohla by provozovnu uzavřít až na 14 dnů.

Neznamená to ale, že by policie sama definitivně rozhodovala o tom, zda je výrobek skutečně nebezpečný. Příslušný dozorový orgán by měl následně 48 hodin na prověření podezření. Musel by tedy zjistit, zda se skutečně jedná o výrobek představující vážné riziko pro život nebo zdraví, nebo zda se podezření nepotvrdilo.

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Cílem je rychlejší zásah

Smyslem navrhované změny je podle předkladatelů umožnit zasáhnout v případech, kdy by další prodej potenciálně nebezpečných výrobků mohl ohrozit zdraví lidí. Dočasné uzavření by tak mělo sloužit především jako rychlé preventivní opatření, než příslušný dozorový orgán situaci prověří.

Návrh je zatím pouze ve fázi legislativního procesu. Podpora vlády proto ještě neznamená, že policie tuto pravomoc už má. O novele budou muset rozhodnout zákonodárci a následně musí projít celým legislativním procesem.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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