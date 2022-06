Pronájem zahrádek zdarma? Letos už podnikatelé musí jet sami za sebe

Loni Česká barmanská asociace oslovila městské úřady napříč republikou s žádostí, aby podnikatelům v gastronomii prominuly poplatky za pronajímané venkovní prostory, a to pro celý kalendářní rok 2021. Jak jsme psali, na výzvu tehdy zareagovala jak velká města (Praha a Brno), tak i ta menší, jako je například Vsetín. Letos je však situace jiná.