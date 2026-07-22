Pronajímatel nechtěl do bytu cizince, pokuta za diskriminaci ale hrozí realitce

Jak doplnila ČOI, v prvním letošním čtvrtletí proběhlo celkem 24 kontrol zaměřených na diskriminaci spotřebitelů. V pěti případech pak inspekce zjistila podezření na porušení zákazu diskriminace při poskytování služeb nebo prodeji výrobků.
Podezření na diskriminaci bylo u každé páté kontroly
Během prvního kvartálu se ČOI v rámci kontrolní akce zaměřila na dodržování § 6 zákona o ochraně spotřebitele, tedy na prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k diskriminaci spotřebitelů. Celkem uskutečnila 24 kontrol, během kterých bylo zjištěno 5 podezření na porušení zákona (20,83 % z celkového počtu provedených kontrol).
Uvedené ustanovení zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, tj. zakazuje takové jednání, kdy se zachází, nebo by se zacházelo s jednou osobou méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelných situacích, a to na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání, světového názoru nebo jiného důvodu, upřesnil František Kotrba, mluvčí ČOI.
Pronajímatel nechtěl cizince, pokuta za diskriminaci hrozí realitce
Mezi zjištěními možného diskriminačního jednání byl i případ, kdy realitní kancelář při jednání o pronájmu bytu sdělila jedné zájemkyni, že pronajímatel požaduje pouze nájemníky české národnosti. Spotřebitelka doložila SMS zprávu s textem: „Pronajímatel chce jen nájemníky české národnosti.“
Jednání bylo kvalifikováno jako podezření na porušení § 6 zákona o ochraně spotřebitele, neboť realitní kancelář odmítla poskytnutí služby na základě národnosti spotřebitelky, ačkoli tak jednala na základě požadavků majitele inzerovaného bytu, upozornil František Kotrba
Na základě porušení právních předpisů v oblasti diskriminace nabylo v období od 1. 1. 2026 do 31. 3. 2026 právní moci 9 pokut v celkové hodnotě 270 000 Kč.
Ve vztahu k porušení § 6 zákona o ochraně spotřebitele, tedy zákazu diskriminace spotřebitele, se z uvedených devíti pokut vztahovala jedna pokuta ve výši 50 000 Kč k nedostatkům zjištěným při kontrole zahájené v roce 2023, a čtyři pokuty v celkové výši 145 000 Kč v souvislosti s kontrolami zahájenými v roce 2025. Ve všech případech se jednalo o souhrnné pokuty, uzavřel Kotrba s tím, že kontroly zaměřené na diskriminační jednání vůči spotřebitelům budou probíhat i nadále.