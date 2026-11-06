„Provoz tomu není přizpůsobený.“ Příběh neslyšícího kurýra rozohnil sítě

V minulém týdnu se na sociálních sítích objevil příspěvek neslyšícího občana, který chtěl pracovat pro společnost Rohlik.cz a setkal se s odmítnutím. To rozvířilo debatu o zaměstnávání znevýhodněných lidí a také o diskriminaci. Server Podnikatel.cz oslovil jak společnost Rohlik.cz, tak právníky, aby se dozvěděl více o takovém postupu.
Co se dozvíte v článku
- „Jen přes telefon,“ řekl Rohlík. Příspěvek vyvolal lavinu reakcí
- Rohlík odmítnutí vysvětluje bezpečností i hlukem ve skladu
- Nakoupit ano, rozvážet ne. Proč technologie pro kurýry nestačí?
- Právníci: Pouhý odkaz na „obchodní rozhodnutí“ před zákonem nestačí
- Antidiskriminační žaloba i ombudsman: Jaké jsou možnosti obrany?
„Jen přes telefon,“ řekl Rohlík. Příspěvek vyvolal lavinu reakcí
Jaroslav Klein zveřejnil na svém facebookovém profilu příspěvek, kde popisuje, že jako neslyšící chtěl jezdit jako kurýr pro Rohlik.cz. Dodal, že má řidičský průkaz, IČO i zkušenosti s rozvozem (jezdil pro Wolt a Foodoru).
Hned na začátku jsem Rohlíku napsal, že jsem neslyšící. Že nemohu telefonovat. Že komunikuji písemně – e-mail, SMS, chat. Za 3 minuty přišla odpověď: spolupráce není možná. Komunikace je jen telefonem nebo osobně, upřesnil.
Přesto to nevzdal, nabídl řešení, že může přijít osobně s tlumočníkem, dispečink mu může psát SMS, WhatsApp nebo chat v aplikaci a podobně i zákazníkům napíše SMS. Odpovědí společnosti bylo pořád ne, s tím, že jde o obchodní rozhodnutí a jejich provoz tomu není přizpůsobený.
Příspěvek nasbíral přes 2600 reakcí, přes 200 sdílení a objevilo se u něj přes tisíc komentářů. Objevily se tu jak další příběhy, tak názory z obou stran spektra. Zatímco někdo Jaroslava podporoval, jiní byli spíše na straně společnosti.
Chápu, že vás to mrzí a asi máte pocit diskriminace. Jako někdo kdo jezdil jako kurýr si ale fakt nedokážu představit doručení bez telefonátu. Volala jsem úplně všem a výrazně to urychlilo doručení. A na rychlosti záleží. Je přímo úměrná vaší odměně, zní jeden komentář.
Před 3 lety mne vezl neslyšící řidič v Boltu. Upozornění, že je neslyšící bylo překvapením, ale tak plynulou jízdu, čisté auto, úsměv pana řidiče za to překvapení stálo. Litoval jsem, že neumím znakovou řeč. Nevzdejte se. Držím pěstičky, přidala jiná uživatelka.
Další uživatelka uvádí, že je překvapená spoustou komentářů, které vysvětlují proč neslyšící u Rohlíku nemůže pracovat. Žijeme podle ní v době, kdy máme spoustu technologií, které usnadňují komunikaci všem a ptá se, proč toho nevyužít a nenajít cestu, jak by tohle fungovalo?
Ale Rohlík neměl ani vůli takovou cestu hledat. Palec dolů. K čemu nám ten pokrok je, když neděláme společnost inkluzivnější, doplnila.
Zareagovala i společnost Rohlik.cz, která se v komentáři omluvila za způsob průběhu první komunikace z jejich strany.
Nepodařilo se nám dostatečně vysvětlit, proč jsme se rozhodli Vaši nabídku odmítnout, a celá situace působila velmi necitlivě, uvedli mimo jiné a přidali další vysvětlení. Jaroslav Klein na jejich vyjádření reagoval poděkováním a tím, že si toho váží.
Rozumím, že některé věci jsou pro vás teď složité. Píšete ale, že je zatím neumíte vyřešit. To nám, neslyšícím, dává naději. Věřím, že jednou najdete řešení – pro všechny neslyšící, dodal.
Rohlík odmítnutí vysvětluje bezpečností i hlukem ve skladu
Ondřej Obergruber z PR týmu Rohlik.cz, pro server Podnikatel.cz uvedl, že rozvoz pro Rohlík zajišťují nezávislí dopravci nebo dopravní firmy, se kterými spolupracují na základě smlouvy o poskytování služeb. Nejedná se tedy o zaměstnanecký vztah. Dále vysvětlil, že rozhodnutí nevychází z neochoty nebo postoje k neslyšícím, ale z konkrétních požadavků, které dnes rozvoz pro Rohlík klade na každého přepravce.
Jde především o bezpečnost a možnost operativní komunikace, zmínil dále a popsal konkrétní požadavky:
- V expedičních částech skladů se pohybuje velké množství manipulačních vozíků a klecí a nakládka probíhá společně. Bezpečnost všech, kdo se tam pohybují, vyžaduje okamžitou reakci na zvukové signály a pokyny dalších osob ve skladu.
- Zaučení dopravců probíhá přímo za jízdy ve dvoumístné dodávce. Slovní vysvětlování situací tam nelze nahradit psaným textem a pro tlumočníka ve voze není místo.
- A konečně samotné doručování vyžaduje průběžnou telefonickou komunikaci se zákazníky i dispečinkem přímo z trasy.
Podle Ondřeje Obergrubera v současné podobě služby nenašla společnost řešení, které by bylo bezpečné pro přepravce samotného i pro lidi kolem něj.
Panu Jaroslavovi jsme naše důvody také podrobně vysvětlili a jsme rádi, že naši omluvu i vysvětlení přijal a že jeho reakce byla konstruktivní, shrnul.
Nakoupit ano, rozvážet ne. Proč technologie pro kurýry nestačí?
Zákazníci Rohlik.cz mohou objednávat klasicky prostřednictvím webu a mobilní aplikace a nově mohou využít i AI asistentku Maiu. Jak podotýká Ondřej Obergruber oproti zaměstnanců se zákazníků logicky netýká zmiňovaný pohyb ve skladu, expedice zboží, zaučování s dopravcem a operativní telefonická komunikace s dispečinkem při doručování zboží.
Technologie, se kterými pracujeme, se rychle mění, a s nimi i možnosti, jak naši službu poskytovat. Některé dnes už běžné věci bychom si před několika lety dokázali jen těžko představit, přiznal s tím, že jsou otevřeni dalšímu dialogu s odborníky i zástupci neslyšící komunity. Pokud se podle Ondřeje Obergrubera v budoucnosti podaří najít cestu, která bude bezpečná pro všechny zúčastněné, rádi ji využijí.
Rozvoz je navíc jen jednou z mnoha aktivit. V jiných oblastech, kde to podmínky umožňují, jsme otevření zájemcům se sluchovým postižením, potvrdil.
Právníci: Pouhý odkaz na „obchodní rozhodnutí“ před zákonem nestačí
Podle Jakuba Olivy, advokáta a partnera advokátní kanceláře ARROWS a vedoucího pracovněprávního týmu a specialisty na pracovní právo, z dostupného popisu není zřejmé, zda měl uchazeč se společností spolupracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zda se ucházel o zaměstnání v pracovněprávním vztahu. Právní rámec je však podle něj v obou případech do jisté míry obdobný. Jak vysvětluje, antidiskriminační zákon zaručuje právo na rovné zacházení nejen v přístupu k zaměstnání, ale výslovně i v přístupu k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 1 odst. 1 písm. a) a b) antidiskriminačního zákona). Hluchota přitom jako dlouhodobé smyslové postižení zpravidla naplňuje pojem zdravotního postižení ve smyslu tohoto zákona.
Zakázaná je rovněž nepřímá diskriminace. Jde o situaci, kdy společnost uplatňuje zdánlivě neutrální pravidlo nebo praxi, například komunikaci s kurýry výhradně telefonicky nebo osobně, které však ve svém důsledku znevýhodňuje určitou skupinu osob, dodává s tím, že takové pravidlo je přípustné pouze tehdy, je-li objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné (§ 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona).
Podle něj tedy, pokud nabídl uchazeč sám alternativní způsob komunikace, například prostřednictvím aplikace, SMS nebo tlumočníka, a jde-li o řešení v oblasti rozvozových služeb běžná a možná, obecný odkaz na obchodní rozhodnutí by sám o sobě zpravidla nepostačoval a společnost by musela doložit, proč konkrétně jiný způsob komunikace není možný.
Advokát Matěj Grödl z advokátní kanceláře Grodl Law Office, k tomu přidává:
Jen proto, že firma odmítnutí označí za „obchodní rozhodnutí“, se nemůže zbavit své zákonné povinnosti zákazu diskriminace. Ochrana platí i pro lidi, kteří chtějí pracovat na IČO, protože zákon chrání i přístup k samostatné výdělečné činnosti. Také podotýká, že bez znalosti celé komunikace a veškerých souvislostí nelze učinit jasný závěr.
Pokud ale uchazeč splňuje základní podmínky pro výkon práce kurýra a nabízí funkční způsob dorozumívání, samotná věta „náš provoz na to není přizpůsobený“ zpravidla nestačí, uvádí s tím, že firma by měla posoudit, zda by šlo komunikace vyřešit třeba přes online aplikaci, SMS nebo s pomocí tlumočníka, a jak náročná by tato opatření byla.
Společnost nemusí přijmout takové řešení zpravidla v případě, kdy by ji to nepřiměřeně zatížilo nebo ohrozilo bezpečný výkon práce, přidává s tím, že rozhodující je, zda dokáže uchazeč práci spolehlivě zvládat při rozumném přizpůsobení podmínek, což se v daném případě spíše jeví, že ano.
Antidiskriminační žaloba i ombudsman: Jaké jsou možnosti obrany?
Jakub Oliva říká, že bez ohledu na to, zda měla spolupráce probíhat na základě živnostenského oprávnění, nebo v pracovněprávním vztahu, se může uchazeč domáhat ochrany u soudu tzv. antidiskriminační žalobou. Jeho procesní postavení usnadňuje sdílené důkazní břemeno. Musí ale prokázat, že byl odmítnut, a tvrdit, že důvodem bylo jeho zdravotní postižení.
Je pak na společnosti, aby prokázala, že zásadu rovného zacházení neporušila. Pro případné řízení je proto vhodné uchovat veškerou komunikaci se společností, zejména sdělení o důvodech odmítnutí, a doklady o tom, jaké alternativní způsoby komunikace uchazeč nabízel, popisuje.
Jak dále zmiňuje Jakub Oliva, uchazeč se může obrátit také na veřejného ochránce práv, který obětem diskriminace bezplatně poskytuje metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení, případně na neziskové organizace zaměřené na ochranu před diskriminací. Ty mohou podle zákona poskytovat informace o možnostech právní pomoci a součinnost při sepisování podání.
V případě podezření na diskriminaci při přijímání do zaměstnání se může uchazeč rovněž obrátit na oblastní inspektorát práce, doplňuje v závěru Matěj Grödl.